أعلنت "إنجي"، الشركة الرائدة عالمياً في توفير حلول خدمات الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، عن تعيين نيكو كورنيليس مديراً إقليمياً لها في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

يتمتع كورنيليس بما يزيد على 20 عاماً من الخبرة في مجالات توليد الطاقة الحرارية والبنى التحتية للطاقة، وسيتولى قيادة أعمال "إنجي" في دول الخليج مع التركيز على توسيع مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المرافق، وتعزيز حلول التوليد المرن، وتطوير مشروعات التحلية، إضافة إلى ترسيخ الشراكات الاستراتيجية في المنطقة.

يتخذ كورنيليس من دبي مقراً لعمله، وقد انضم إلى مجموعة "إنجي" عام 2003 وتقلّد منذ ذلك الحين مناصب قيادية عليا في أوروبا والشرق الأوسط.

يعكس هذا التعيين التزام "إنجي" المتواصل بتسريع مسيرة تحول قطاع الطاقة في المنطقة، وتحقيق هدفها العالمي المُتمثل في إضافة 95 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

نبذة عن "إنجي":

تعتبر "إنجي" لاعباً رئيسياً في تحول قطاع الطاقة، حيث يتمثل هدفها في تسريع الانتقال نحو اقتصاد محايد للكربون. مع 98 ألف موظف في 30 دولة، تغطي المجموعة كامل قطاعات الطاقة المحايدة للكربون.

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