أعلنت "إم يو إف جي" اليوم عن تعيين زعيم خان مديرًا عامًا ورئيسًا لمكتب الدوحة في قطر. ويخلف زعيم خان مامورو تاكاهاشي الذي يعود إلى اليابان لمواصلة عمله مع البنك من هناك.

يعمل زعيم خان مع "إم يو إف جي" منذ تأسيس مكتب الدوحة في عام 2009 وقد لعب دوراً رئيسياً في توسيع حضور "إم يو إف جي" في قطر وتوطيد العلاقات مع عملاء البنك هناك ووصلهم بشبكة "إم يو إف جي" العالمية المتنامية. ويتمتع زعيم خان بأكثر من عقدين من الخبرة في قطاع الخدمات المالية، شغل خلالها مناصب مختلفة بما في ذلك إدارة الأصول وتطوير المنتجات وإدارة المخاطر التشغيلية ومؤخراً في مجال الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة وارويك ويقيم في قطر منذ 30 عاماً تقريباً.

وسيواصل زعيم خان جهوده في بناء العلاقات مع عملاء البنك وتنمية خدمات وقدرات الأعمال المصرفية المؤسسية والاستثمارية العالمية (GCIB) في المنطقة، فضلاً عن الإدارة الشاملة وتطوير الأعمال في قطر، وسيواصل عمله أيضاً بمنصبه الحالي كرئيس للأعمال المصرفية المؤسسية، في إدارة الخدمات المصرفية المؤسسية والاستثمارية العالمية.

وسيكون زعيم خان مسؤولاً أمام يوشي كاتسودا، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في "إم يو إف جي" والذي تم تعيينه في سبتمبر 2024.

وقال يوشي كاتسودا، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في "إم يو إف جي": "يؤكد تعيين زعيم خان الخبرة التي يتمتع بها وخدمته المخلصة لعملائنا بالإضافة إلى التزام مجموعة ’إم يو إف جي‘ بإعطاء المواهب الجادة التي تعمل لديها فرصة للتقدم. أهنئ زعيم على هذه الخطوة الجديدة في مسيرته المهنية وأتطلع إلى متابعة مساهمته في أعمالنا ومؤسستنا".

وقال زعيم خان، المدير العام ورئيس مكتب الدوحة في "إم يو إف جي": "يسعدني تولي هذا المنصب وأتطلع إلى قيادة هذا الفريق المتمرس والحيوي. قطر دولة حيوية نستطيع فيها وضع خبراتنا وقدراتنا في خدمة الشركات المحلية والمؤسسات المتعددة الجنسيات لدعم احتياجاتها التمويلية المخصصة".

يأتي هذا التعيين بعد تعيين وائل الشريف رئيسًا للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فبراير 2024، مما يدل على التزام "إم يو إف جي" المستمر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نبذة عن "إم يو إف جي"

تعتبر "ميتسوبيشي يو إف جي فاينانشال غروب إنك". (MUFG) إحدى أكبر المجموعات المالية الرائدة في العالم. يقع مقرّ المجموعة في طوكيو ويعود تاريخها إلى 360 عاماً تقريباً. ولدى "إم يو إف جي" شبكة عالمية تضمّ أكثر من 2000 مقر في أكثر من 40 بلداً. يعمل في المجموعة أكثر من 120,000 موظف وهي تقدّم خدمات تشمل الأعمال المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الائتمانية وخدمات الأوراق المالية وبطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي وإدارة الأصول والتأجير. تهدف المجموعة لكي تصبح "أكثر المجموعات المالية التي تحظى بالثقة في العالم"، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين شركاتها العاملة وأيضاً من خلال استجابتها المرنة لكافة الاحتياجات المالية لعملائها ومن خلال خدمة المجتمع والعمل على تحقيق النمو المستدام والمشترك من أجل عالم أفضل. يتمّ تداول أسهم "إم يو إف جي" في بورصات طوكيو وناغويا ونيويورك. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع البنك الرائد عالميًا الذي يتمتع بقوة مالية وشبكة عالمية | MUFG EMEA

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