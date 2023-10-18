بعد مسيرة مهنية ناجحة امتدت على مدى 16 عاماً كرئيس تنفيذي ومدير تنفيذي لمجموعة إمداد، المزود الرائد لخدمات إدارة المرافق في المنطقة، قرر السيد جمال لوتاه التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة يوم الخميس 12 أكتوبر 2023. وسيعمل كمستشار لمجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية في إمداد، فيما سيعمل عبد اللطيف الملا، بالإضافة إلى مسؤولياته كرئيس مجلس إدارة مجموعة إمداد، كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة الى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد.

ويوظف السيد عبد اللطيف خبراته القيادية الواسعة مع مجموعة دبي للعقارات وتيكوم، بالإضافة إلى معرفته المتعمقة بمجموعة إمداد والشركات التابعة لها، والتي ستكون محورية في الحفاظ على التزامنا الثابت بالتميز.

وفي ظل المعطيات الجديدة، تظل إمداد ملتزمة التزاماً راسخاً بالمحافظة على مستوى الخدمات التي تقدمها، بالإضافة الى مواصلة إرثها من التميز في إدارة المرافق ودفع عجلة الابتكار، وضمان عدم حدوث أي انقطاع في الخدمات المستمرة. وتتجذر قيمنا في موظفينا الذين يلعبون دورًا أساسيًا في تقديم خدمات متميزة، والتزامنا بإحداث تغيير إيجابي من خلال تقديم خدمات استثنائية في إدارة المرافق لجميع شركائنا.

وتعرب إمداد عن امتنانها العميق للسيد لوتاه ولقيادته الراسخة والتزامه الثابت على مر السنين بترسيخ مكانة إمداد كشركة رائدة في مجال إدارة المرافق المتكاملة في الشرق الأوسط.

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