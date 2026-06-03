أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن تعيين السيد يانيس كونتوغيانيس رئيسًا لقسم العمليات المالية. يعكس هذا التعيين تركيز المجموعة المستمر على تعزيز بنيتها التحتية التشغيلية، وتحسين عمليات الايداع والسحوبات العالمية، وتوفير تجربة إيداع وسحوبات سلسة لعملائها في جميع أسواقها الدولية.

هذا ويواصل الوسيط العالمي متعدد الأصول التزامه بتعزيز كفاءة وأمان واستقرار عملياته المالية، حيث يُمثل تعيين السيد يانيس كونتوغيانيس علامة فارقة أخرى في تطوير الإطار التشغيلي والارتقاء بتجربة الإيداع والسحوبات للعملاء في مختلف المناطق والبيئات التنظيمية.

يتمتع يانيس كونتوغيانيس بخبرة واسعة في قطاع الخدمات المالية، ولديه سجل حافل في عمليات الإيداع والسحوبات، وإدارة أنظمة الدفع، والتسويات المالية، والقيادة التشغيلية متعددة الوظائف. على مدار مسيرته المهنية، قاد بنجاح فرق تمويل وعمليات مالية عالمية، وأدار عمليات دمج مزودي خدمات الدفع، وأشرف على عمليات معاملات العملاء واسعة النطاق ضمن بيئات مالية تخضع لرقابة صارمة.

قبل انضمامه إلى "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، شغل يانيس مناصب تشغيلية ومالية عليا في شركات وساطة مالية عالمية مرموقة، حيث كان مسؤولاً عن الإشراف على عمليات الإيداع والسحوبات، ومطابقة أموال العملاء، والعلاقات مع مزودي خدمات الدفع، وإعدادات نظام إدارة علاقات العملاء، ومتطلبات التقارير التنظيمية في مناطق متعددة.

وتشمل خبرته تحسين تدفق الايداعات والسحوبات، ومبادرات خفض التكاليف، والضوابط المالية، وإدارة المخاطر التشغيلية، والتعاون مع إدارات الامتثال والمالية والمخاطر لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية الدولية.

وقال السيد يانيس كونتوغيانيس، رئيس قسم التمويل والعمليات المالية في "إكس أس دوت كوم" (XS.com): يمثل انضمامي إلى "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، فرصة مميزة لأكون جزءًا من وسيط عالمي رائد يواصل رفع معايير التميز في قطاع الخدمات المالية.

وأضاف: سينصبّ تركيزي على تعزيز البنية التحتية العالمية للإيداع والسحوبات في "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وضمان استفادة العملاء من حلول ايداع وسحوبات آمنة وسلسة وموثوقة في جميع الأسواق.

من جانبه، قال السيد محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com): يُضيف السيد يانيس خبرة تشغيلية قيّمة ومعرفة عميقة بالقطاع، مما سيعزز بنيتنا التحتية العالمية للإيداع والسحوبات.

وأضاف: كما ان خبرته في إدارة أنظمة الدفع المعقدة وعمليات الإيداع والسحوبات الدولية تتوافق تمامًا مع أهدافنا الاستراتيجية طويلة الأجل. ونحن على ثقة بأن مساهمته ستدعم نمونا التشغيلي المستمر ومبادراتنا التي تركز على العملاء.

وسيقود يانيس كونتوغيانيس قسم العمليات المالية الدولي في "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، حيث سيشرف على عمليات الإيداع والسحوبات، وشراكات مزودي خدمات الدفع، وضوابط المطابقة، وتحسينات العمليات التي تهدف إلى دعم تدفقات المعاملات العالمية القابلة للتوسع والفعّالة.

ويُعزز هذا التعيين الاستراتيجي تركيز "إكس أس دوت كوم" (XS.com) على بناء هيكل قيادي قوي، ومواصلة تطوير تميزها التشغيلي، والبنية التحتية لوسائل الإيداع والسحوبات، وبيئة التداول التي تتمحور حول العميل في الأسواق العالمية.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

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