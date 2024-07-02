دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة إف تي آي كونسلتنج، انك (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: FCN)، عن تعيين أوليفر ويليامز رئيساً لقسم التواصل الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط. وسيقود السيد ويليامز ضمن إطار مسؤولياته الجديدة استراتيجية أعمال الشركة في الشرق الأوسط ويدعم القادة الإقليميين في عملية توسّع شركاتهم في كافة أنحاء المنطقة بهدف خدمة العملاء الدوليين الناشطين في السوق.

وشغل السيد ويليامز، أحد كبار المديرين الإداريين في شركة إف تي آي كونسلتنج التي انضم إليها عام 2008، مناصب قيادية في مكاتب الشركة في لندن والعاصمة واشنطن، حيث قدم الاستشارات للشركات بشأن مختلف التحديات في مجال التواصل عبر الحدود، بما في ذلك حملات الدعم المتكاملة المعقدة، والشكوك التنظيمية والتشريعية، وتأمين الاستثمارات وتعزيز المصداقية من خلال مشاركة الأطراف الخارجيين.

ويندرج تعيين السيد ويليامز في إطار استثمار إف تي آي كونسلتنج المتواصل في المنطقة، حيث انتقلت الشركة إلى مقرّ أكبر في دبي، وافتتحت مكاتب جديدة لها في كل من أبوظبي والدوحة عام 2023، وأنشأت مكتب الرياض في المملكة العربية السعودية عام 2022.

ويدعم فريق إف تي آي كونسلتنج في منطقة الشرق الأوسط العملاء في عدد من القضايا المهمة للأعمال بما في ذلك الأزمات والأمن السيبراني والتحقيقات الجنائية وتمويل الشركات وحلول البناء واستشارات القطاع العام والاستشارات الاستراتيجية. ويتمتع الفريق بدراية معمّقة في الشؤون المالية والتقنية والتجارية وبخبرات محلية ودولية واسعة بالإضافة إلى إلمامه بشؤون القطاع، مما يساعد المؤسسات على تعزيز قيمتها وحمايتها في بيئة قانونية وتنظيمية واقتصادية متزايدة التعقيد والتغيّر.

وقال مارك ماكول، القائد العالمي لقطاع التواصل الاستراتيجي في شركة إف تي آي كونسلتنج: "تتوفر فرص لامتناهية أمام قطاع الأعمال بالتزامن مع سعي القادة العالميين إلى الدخول إلى سوق منطقة الشرق الأوسط أو توسيع حضورهم فيها. ويضيف انضمام أوليفر إلى شركتنا قيمة كبيرة وخبرات هائلة إلى فريقنا سريع النمو في المنطقة حيث سيسهم تعيينه في تعزيز التعاون عبر شبكتنا العالمية. ونتطلع إلى الاستفادة من خبراته لترسيخ مكانتنا كشركة استشارية دولية رائدة في مجالها."

وعقد قسم التواصل الاستراتيجي في شركة إف تي آي كونسلتنج شراكات مع عملاء متعددين في الشرق الأوسط لدعمهم في مجال التواصل المالي وحماية سمعة الشركات والشؤون العامة وإدارة الأزمات. وتبرز ريادة هذا القسم لمجال التواصل في أسواق رأس المال واضحةً من خلال الإنجازات الأخيرة التي حققها مثل الاكتتاب العام الأولي القياسي لشركة باركين في سوق دبي المالي، والاكتتاب العام التاريخي لشركة المطاحن الحديثة في السوق الرئيسي للبورصة السعودية.

من جهته، صرّح فيكاس بابريوال، أحد كبار المديرين الإداريين والرئيس التنفيذي لإف تي آي كونسلتنج في الشرق الأوسط، قائلاً: "تشهد منطقة الشرق الأوسط تطورات سريعة الوتيرة تتبدّل معها احتياجات العملاء في مجال التواصل والتحديات التي ترافقها. ومن شأن إسهامات أوليفر وخبراته اللافتة أن تحقق فائدة كبيرة لعملائنا في مختلف المناطق الرئيسية، وأتطلع شخصياً إلى العمل معه لتطوير حلول التواصل الاستراتيجي التي نقدمها في المنطقة."

وتعليقاً على تعيينه، قال السيد ويليامز: "تعدّ منطقة الشرق الأوسط مركز أعمال متزايد الأهمية وزاخراً بالفرص، ويسعدني تطوير أعمال فريقنا المحلي مع سعينا إلى الارتقاء بشركتنا نحو آفاق جديدة من النموّ. فاستراتيجيتنا ترتكز على مبدأ الجمع بين خبراتنا المحلية من جهة وقدراتنا الدولية من جهة أخرى، ليس فقط لدعم الشركات الناشطة حالياً في سوق دول مجلس التعاون الخليجي أو التي تدخله حديثاً، وإنما أيضاً لمساعدة العدد المتزايد من القادة الإقليميين الذين يخوضون مسيرة توسّع دولية."

لمحة عن إف تي آي كونسلتنج

إف تي آي كونسلتنج، انك هي شركة استشارات تجارية عالمية، تتخصص في مساعدة المؤسسات على إدارة التغيير وتخفيف المخاطر وحلّ النزاعات، وذلك في المجالات المالية والقانونية والتشغيلية والسياسية والتنظيمية، والنواحي المتعلقة بالسمعة والمعاملات. مع وجود أكثر من 8000 موظف في 33 دولة ومنطقة، يعمل المتخصصون في إف تي آي كونسلتنج مع العملاء عن قرب لتوقّع التحديات التجارية المعقدة وإلقاء الضوء عليها وتجاوزها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتاحة. حققت الشركة عوائد وصلت إلى 3.49 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2023. وفي بعض المناطق يتم تقديم خدمات إف تي آي كونسلتنج من خلال كيانات قانونية منفصلة وتتمتع بإدارة مستقلة ورأس مال خاص. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.fticonsulting.com.

نقطة التواصل للصحفيين:

سوزانا سعود

suzana@gambit.ae

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