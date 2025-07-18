أعلنت شركة بين آند كومباني، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، عن تعزيز فريقها القيادي في منطقة الشرق الأوسط من خلال خمس ترقيات رئيسية. فقد تمت ترقية كل من فيصل شيخ وجوزيف إدوين إلى منصب شريك أول (Senior Partner)، فيما تم تعيين عثمان بوجمعاوي، وعبد الله خان، وخالد ذكري في منصب شريك (Partner)، وذلك في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز كوادرها القيادية في المنطقة.

وصرّح توم دي ويلي، الشريك الإداري لشركة بين آند كومباني الشرق الأوسط، بما يلي:

"نفتخر بانضمام فيصل، وجوزيف، وعثمان، وعبد الله، وخالد إلى مناصبهم القيادية الجديدة، كل منهم يعكس نموذجًا للقيم التي تشكل جوهر هوية شركة "بين": التفكير الجريء، والخبرة المُعمقة، والالتزام الراسخ بتحقيق أثر ملموس ومستدام للعملاء، وبصماتهم واضحة في إنجاح العديد من التحولات المفصلية على مستوى المنطقة. وتمثل هذه الترقيات انعكاسًا لكفاءتهم الفريدة وتؤكد حرصنا المتواصل على بناء كوادر قيادية مؤثرة في المنطقة."

تمت ترقية فيصل شيخ إلى منصب شريك أول، وهو يعد من الأعضاء المحوريين في قطاع المنتجات الاستهلاكية في شركة "بين" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. يمتلك سجلًا حافلًا في تقديم الاستشارات لأهم الشركات العالمية والإقليمية في قطاع المنتجات الاستهلاكية، مع تركيز خاص على صياغة استراتيجيات النمو، وتصميم النماذج التشغيلية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وتمتد مسيرة فيصل المهنية في شركة "بين" لأكثر من سبع سنوات، تميز خلالها بقيادة مبادرات تحولية واستراتيجية ذات أثر ملموس في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. فهو يساند الفرق التنفيذية في تصميم وتنفيذ برامج طويلة المدى تهدف إلى تحقيق الأداء الأمثل ونتائج مؤثرة على مستوى الأرباح والخسائر ضمن نفس الدورة المالية. ويُعرف فيصل بقدرته على المزج بين الوضوح الاستراتيجي والتنفيذ العملي، كما يدعم العملاء في تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لدفع الأداء نحو مستويات متقدمة، مع التركيز على تطبيقات عملية. قبل انضمامه إلى شركة "بين"، شغل فيصل منصب رئيس الأسواق الناشئة في إحدى الشركات الغذائية المدرجة، من موقعه ضمن فريقها القيادي.

تمت ترقية جوزيف إدوين إلى منصب شريك أول، ويعد من الأعضاء القياديين في فرق الخدمات المالية والتقنية المؤسسية في شركة "بين" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويقدم جوزيف المشورة لأبرز المؤسسات المالية والمستثمرين الماليين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وفي أمريكا الشمالية، في مجالات متعددة تشمل استراتيجيات التقنيات، وإعادة تصميم نماذج تشغيل التقنيات، وجهود التحديث والتحول التقني متعددة السنوات.

جوزيف متخصص في إدارة التحولات التقنية واسعة النطاق، ويُعد من القادة الفكريين المشهود بهم عالميًا في مجال تحديث الأنظمة البنكية الأساسية. اكتسب خبرات عميقة من خلال عمله في بنوك كبرى وشركات استشارية مرموقة في أوروبا، والشرق الأوسط، وأمريكا الشمالية، وأستراليا. ويستند جوزيف في عمله إلى مزيج من الخبرة العملية والرؤية الواقعية الموجهة نحو تحقيق النتائج، لدعم العملاء في تنفيذ التحول الرقمي، وزيادة الإنتاجية، وتعظيم القيمة المستفادة من الحلول التقنية.

تمت ترقية عثمان بوجمعاوي إلى منصب شريك، حيث يشغل دورًا قياديًا في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية والاستدامة والمسؤولية في شركة "بين".

يمتلك عثمان خبرة تقارب 15 عامًا في القطاعات والاستشارات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وقد قاد برامج تحول كبرى على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، تشمل البترول والغاز، والمرافق العامة، والصناعات الكيميائية. وتشمل أعماله الأخيرة تقديم المشورة لجهات رائدة في منظومة الطاقة بشأن استراتيجيات التحول في قطاع الطاقة، وأسواق الطاقة، وإعادة تصميم نماذج التشغيل لتعزيز الكفاءة وتحسين الأداء. ساهم عثمان في صياغة وجهة نظر شركة "بين" حول أسواق الكربون الطوعية في دول مجلس التعاون الخليجي، ما رسخ موقع المنطقة في طليعة الابتكار المناخي على المستوى العالمي.

تمت ترقية عبد الله خان إلى منصب شريك، وهو يضطلع بدور قيادي في قطاع التصنيع المتقدم والخدمات في شركة "بين". وهو يمتلك خبرة استشارية تمتد لأكثر من عشر سنوات، قدّم خلالها الدعم للمؤسسات في معالجة التحديات الاستراتيجية والاستثمارية المعقّدة، وساهم في صياغة حلول فعّالة لتحقيق النمو المستدام.

يمتلك عبد الله خبرة واسعة في منظومة الاستثمار، حيث يقدم المشورة لصناديق الثروة السيادية، وشركات الأسهم الخاصة، والجهات الاستثمارية الوطنية في مجالات تشمل دراسات العناية الواجبة، وتطوير الأطروحات الاستثمارية، وخطط خلق القيمة. كما ساهم في تطوير خطط وطنية للاستثمار، بما في ذلك مبادرات متعددة القطاعات تهدف إلى استغلال الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي. كما يدعم العملاء في مجالات الاستراتيجيات المؤسسية، وتحسين الأداء، وأنشطة الاندماج والتكامل، وبرامج التحول واسعة النطاق.

تمت ترقية خالد ذكري إلى منصب شريك، وهو يضطلع بدور قيادي في قطاع الخدمات المالية في شركة "بين".



عمل خالد مع العديد من أبرز المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجالات البنوك، والخدمات المالية غير البنكية، والمدفوعات. ويتركز عمله بشكل أساسي على الاندماجات والاستحواذات، بدءًا من مرحلة دراسات الجدوى، مرورًا بعمليات التكامل بعد الاندماج، ووصولًا إلى برامج خلق القيمة بعد الاستحواذ. ويضم سجله المهني عددًا من أبرز صفقات الاندماج البنكي في المنطقة خلال العقد الماضي.

نبذة عن شركة بين آند كومباني

تُعد شركة بين آند كومباني في مصاف شركات الاستشارات العالمية الرائدة وهي تدعم صُنّاع التغيير الطموحين في العالم على تشكيل المستقبل.

تتواجد شركتنا في 65 مدينة في 40 دولة، ونعمل جنبًا إلى جنب مع عملائها كفريق واحد، بهدف مشترك لتحقيق نتائج استثنائية، والتفوق على المنافسين، وإحداث نقلة نوعية في القطاعات. ندعم خبراتنا المتخصصة والمتكاملة بمنظومة حيوية من المبتكرين الرقميين، لنقدّم نتائج أفضل، وأسرع، وأكثر استدامة.

إن التزامنا على مدى عشر سنوات باستثمار أكثر من مليار دولار في خدمات الدعم الاستشاري غير الربحي، يضع مواهبنا وخبراتنا ورؤانا في خدمة المنظمات التي تواجه تحديات مُلحة في مجالات التعليم، والعدالة العرقية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والبيئة.

وقد حصلنا على التصنيف البلاتيني من منصة "EcoVadis" الرائدة في تقييم الأداء البيئي والاجتماعي والأخلاقي لسلاسل الإمداد العالمية، مما يضعنا ضمن أعلى 1% من الشركات على مستوى العالم. ومنذ تأسيسنا في عام 1973م، نقيس نجاحنا من خلال نجاح عملائنا، ونفخر بالحفاظ على أعلى مستويات رضا العملاء في القطاع.

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