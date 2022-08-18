ستقود "سيلفيا ماتي" بخبرة هائلة في مجال الضيافة العمل في كلا الفندقين لضمان تنمية الأعمال وتوفير خدمات رفيعة المستوى

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت الشركة الرائدة "إشراق" للضيافة؛ ذراع إدارة الأصول وقسم الضيافة لمجموعة محمد وعبيد الملا، عن تعيين "سيلفيا ماتي" في منصب مدير المجموعة بفنادق "هوليداى إن دبي" و"ستاي بريدج سويتس دبي مطار آل مكتوم". تتماشى هذه الخطوة مع الخطط الاستراتيجية للتوسع لشركة "إشراق" للضيافة، وترسيخ مكانتها الريادية وحضورها البارز من خلال تنمية العديد من المشروعات على أرض الإمارات العربية المتحدة، بجانب التوسع داخل أسواق جديدة في مصر وسلطنة عمان.

تتولى "سيلفيا ماتي" مهمة الإشراف على الأهداف التشغيلية والأهداف الربحية للفنادق، التي تشمل إرضاء النزلاء وطاقم العمل، والموارد البشرية، والأداء المالي، والمبيعات، وتوليد الإيرادات، حيث تحمل على عاتقها مسؤولية تحقيق عائد مرتفع على الاستثمار لشركة "إشراق" للضيافة.

كُرمت "سيلفيا ماتي" عدة مرات خلال مسيرتها المهنية لبراعتها في إنجاز الأعمال؛ فهي تتمتع بخبرة كبيرة في العمل بمجال الضيافة داخل الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية لدى أبرز العلامات التجارية العالمية بما في ذلك "أكور"، و"ماريوت"، و"هيلتون"، ومجموعة فنادق ومنتجعات "إنتركونتيننتال®" (®IHG).

شهدت دولة الكويت بداية رحلتها بالشرق الأوسط من خلال العمل التجاري، ثم شغلت من بعدها عدة مناصب مماثلة في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل عملها بإدارة العمليات وتوليها أول منصب لها كمديرًا للعمليات لدى "هوليداي إن آند سويتس دبي فستيفال سيتي" أوائل عام 2021 حيث عانقت الشغف والنجاح.

صرح "شريف بشارة"، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا قائلًا: "يسعدني أن أرحب بانضمام "سيلفيا ماتي" إلى فريق العمل المُتنامي سريع التطور لدى "إشراق" للضيافة، وأتمنى لها دوام التوفيق في المنصب الجديد. فهي من كبار مديري الفنادق، وتتميز بخبرة عملية مثبتة، وأنا واثق من أنها ستكون إضافة كبيرة من خلال منصبها الجديد كمديرًا للمجموعة بفنادق "هوليداى إن دبي" و"ستاي بريدج سويتس دبي مطار آل مكتوم".

وأضاف قائلًا: "من المؤكد أنها ستلعب دورًا مهمًا بقيادة فريق العمل لتحقيق أهداف "إشراق" للضيافة داخل قطاع الضيافة المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تسعى الشركة في الوقت ذاته لتنفيذ الخطط التوسعية في مصر وعمان".

تتمتع "سيلفيا ماتي" بعقلية خلاقة وروح مثابرة لتحقيق النجاح، وتؤمن بأهمية العمل الجماعي والقيادة بالقدوة الحسنة، لديها سجل حافل بالتفوق العلمي والعملي؛ فهي حاصلة على درجة الماجستير في الإدارة المالية والأعمال المحاسبية من جامعة "سبيرو هاريت" في رومانيا.

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حول "إشراق" للضيافة

أكثر من عشر سنوات من الخبرة في تشغيل أرقى الامتيازات الفندقية العالمية في قلب دبي، "إشراق" للضيافة هي ذراع إدارة الأصول وقسم الضيافة لمجموعة محمد وعبيد الملا التي تتخذ من دبي مقرًا لها.

تأسست الشركة في عام 2007 وتم الاستحواذ عليها لتعمل تحت مظلة مجموعة محمد وعبيد الملا في عام 2011، تمتثل الشركة لأعلى معايير الجودة العالمية لتوفير خدمات رفيعة المستوى في قطاع الضيافة بأسعار اقتصادية مناسبة للمسافرين من فئة رجال الأعمال والسائحين.

تضم محفظتها سلسلة من فنادق "هوليداي إن إكسبريس" (HIEX) التابعة لمجموعة فنادق "انتركونتيننتال" (IHG): "هوليداي إن إكسبريس" بمطار دبيالدولي، وبمنطقة جميرا -دبي، وداخل مدينة دبي للإنترنت، وبحديقة الصفا، وبمطار آل مكتوم، و"ستاي بريدج سويتس دبي مطار آل مكتوم"، الذي افتتح في أكتوبر 2020، بالإضافة إلى فندق "كراون بلازا" ديرة، و"كراون بلازا" دبي جميرا.

تخطط شركة "إشراق" للضيافة لتعزيز مكانتها والتوسع داخل المنطقة من خلال افتتاح مجموعة فنادق فاخرة في المستقبل القريب.