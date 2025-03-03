دبي – أعلنت شركة " إس سي فينتشرز"، ذراع الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية والمشاريع التابع لبنك "ستاندرد تشارترد"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "فيزا"، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، بهدف تطوير حلول فعالة لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي حفل توقيع مذكرة التفاهم الذي أقيم مؤخرًا في مركز فيزا للابتكار في دبي، أكدت كل من رولا أبو منّة، الرئيس التنفيذي لـستاندرد تشارترد في الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة وباكستان، والدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول ومدير مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي، عن التزام المؤسستين بتعزيز الابتكار ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

يشهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط تطوراً ملحوظاً، حيث تتجه الأعمال نحو آفاق أوسع تتجاوز القطاعات التقليدية كالتجارة والبناء. ويأتي هذا التحول مدفوعًا بالتطورات التكنولوجية والمبادرات الحكومية الداعمة، مما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من استكشاف فرص نمو جديدة في قطاعات متنوعة، مثل التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية. ويعتبر هذا التوجه جزءًا من الجهود الإقليمية الواسعة التي تهدف إلى دعم التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مما يسهم في تعزيز مكانة الشرق الأوسط كلاعب تنافسي فاعل في مختلف القطاعات.

وفي الإمارات العربية المتحدة وحدها، تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مما يجعلها قوةً رئيسية في دعم استراتيجية الدولة الاقتصادية. والجدير بالذكر، أن الإمارات العربية قد حلت في المرتبة الأولى عالمياً في تعزيز ريادة الأعمال وفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023-2024، مما يسلط الضوء على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في توفير بيئة محفزة لنمو وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة.

في هذا السياق، أكد جوتام جاين، العضو التنفيذي في شركة إس سي فينتشرز أن هذه الشراكة تعد نقطة حاسمة في مسيرة الشركة نحو دعم وتطوير منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وأضاف: " نسعى جاهدين من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالأدوات والموارد اللازمة التي تدعم نموها وازدهارها، مما يساهم في دفع عجلة النمو المستدام للاقتصاد العالمي الرقمي الذي يشهد ترابطًا وتواصلاً متزايدًا".

خلال أسبوع أبوظبي المالي 2024، وقعت إس سي فينتشرز مذكرتي تفاهم مع كل من "7X " و" ولولو فاينينشال"، بهدف المشاركة في تأسيس شركة ناشئة متخصصة تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

تضع مذكرة التفاهم الأساس لإنشاء نموذج عمل يركز على تطوير مشروع مشترك لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيشمل التعاون عقد ورش عمل واجتماعات منتظمة لتبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات، وضمان ملاءمة وفعالية الحلول التي يتم تطويرها.

بدورها أكدت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة فيزا في الإمارات على التزام شركتها في المساهمة بدعم النمو الاقتصادي في المنطقة. وأشارت إلى أن هذا التعاون مع إس سي فينشرز سيسهم في تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات والمعرفة اللازمة لتسريع تحولها الرقمي، وتوسيع نطاق أعمالها، وتعزيز كفاءتها، فضلاً عن دعمها في استكشاف فرص نمو جديدة.

وفي ظل النمو المتزايد الذي يشهده قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تكتسب مثل هذه الشراكات أهميةً بالغة لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالموارد والدعم اللازمين للتكيف مع بيئة الأعمال المتسارعة التغيير. ومن المتوقع أن يصل عدد هذه الشركات في الإمارات العربية المتحدة وحدها إلى مليون شركة بحلول عام 2030.

تُمثل الشراكة بين إس سي فينشرز وفيزا خطوةً مهمة في تطوير منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ يهدف هذا التعاون، الذي يجمع بين تقنيات الدفع العالمية المتطورة لـ فيزا والخبرة الواسعة لـ إس سي فينشرز في مجال التكنولوجيا المالية، إلى تمكين هذه الشركات وتزويدها بالحلول الفعالة التي تدعم نموها المستدام.

لمحة عن إس سي فينتشرز:

إس سي فينتشرز هي وحدة أعمال تعمل كمنصة وقوة محفزة لستاندرد تشارترد، لدفع عجلة الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا المالية المبتكرة، واستكشاف نماذج أعمال بديلة.

لمحة عن ستاندرد تشارترد:

نحن مجموعة مصرفية دولية رائدة، نتمتع بحضور قوي في 52 سوق وهي أكثر الأسواق ديناميكية في العالم. يتمثل هدفنا في دفع عجلة التجارة والازدهار من خلال تنوعنا الفريد، وتعبر علامتنا التجارية "هنا دائماً للأفضل"، عن تراثنا وقيمنا ووعد علامتنا التجارية.

إلى جانب ذلك، نحن مدرجون في بورصتي لندن وهونغ كونغ.

لمحة عن فيزا:

فيزا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: V) هي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، توفر خدماتها التي تربط بين المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وتتمثل مهمتها في ربط العالم من خلال المساهمة في مساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على النمو الازدهار. تُكرّس فيزا جهودها لدفع عجلة التطور في قطاع المدفوعات وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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