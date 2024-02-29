دبي، الإمارات العربية المتحدة : عيّنت شركة "إس إيه بي" مروان زين الدين مديراً تنفيذياً جديداً لأعمالها في الإمارات. ويتمتع زين الدين بخبرة تزيد عن 24 عاماً في القطاع التكنولوجي والرقمي، وشغل سابقاً مناصب رفيعة في الشركة منذ العام 2012، وسيركّز في منصبه الجديد على دعم التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشركات العاملة في الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال سيرجيو ماكوتا، نائب أول للرئيس لدى "إس إيه بي" لمنطقة جنوب الشرق الأوسط وإفريقيا: "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة سوقاً مهماً للغاية لشركة "إس إيه بي"، وأنا على ثقة من أن مروان زين الدين هو الشخص المثالي لدعم مؤسسات القطاعين العام والخاص خلال هذه الفترة المثيرة من التحول الرقمي السريع وتطور الذكاء الاصطناعي للأعمال والذي سيكون له تأثير هائل على كافة القطاعات. ويتمتع مروان بفهم جيد لمتطلبات السوق بفضل خبرته العملية في جميع مجالات أعمالنا، بدءاً من تطوير البرمجيات وإدارة المشاريع ووصولاً إلى التنسيق مع المصادر الخارجية والمبيعات، مما يجعله قائداً ملهماً للفريق الذي سيعمل معه".

وقبل أن يتولّى المنصب الجديد، شغل مروان زين الدين منذ العام 2019 منصب المدير التنفيذي لقطاع الصناعات الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى "إس إيه بي"، وقبل ذلك، شغل مناصب إقليمية عليا في شركات لينكدإن (LinkedIn) وبي إتش إس (BSH). وقد حصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من الجامعة الأمريكية في بيروت. وخلال عمله مع الشركات التقنية المختلفة، تولى مناصب قيادية عديدة، وأشرف على عمليات إدارة المشاريع وتطوير التطبيقات وتحليل الأنظمة.

بدوره، قال مروان زين الدين: "أنا أعتبر الإمارات العربية المتحدة موطناً لي، فقد أمضيت 24 عاماً في هذا البلد الجميل، وأنا أتطلّع إلى العمل مع فريقي لمساعدة الشركات على إحداث التحوّل الرقمي في أعمالها وتأمين عملياتها للمستقبل. وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بسجل حافل في تبني التقنيات الجديدة، وأنا فخور وسعيد بالمنصب الجديد الذي سأشغله مع الشركة، لاسيما مع الدور الذي من المُنتظر أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في تغيير مشهد الأعمال. إننا في "إس إيه بي" نساعد العالم على العمل بشكل أفضل ونعمل على تحسين حياة الناس، وستكون هذه دائماً أولويتنا، سواء على مستوى الإمارات أو العالم بأكمله".

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