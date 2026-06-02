دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة إتش بي إي اليوم عن تعيين مايكل لانجفيلد مديراً لأعمالها في الإمارات العربية المتحدة، على أن يباشر مهامه بأثر فوري. وسيتولى لانجفيلد في منصبه الجديد قيادة عمليات الشركة في الدولة، ودعم مسيرة النمو، وتعزيز علاقات إتش بي إي مع العملاء والشركاء، إلى جانب المساهمة في دعم الطموحات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية الهجينة، والبنية التحتية الرقمية. وتحت إشراف القيادة الاستراتيجية لـ أحمد الخلافي، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الإمارات وأفريقيا، سيعمل لانجفيلد بالتعاون مع فريق الشركة المتنامي في الإمارات على تعزيز تفاعل العملاء، وتوحيد الجهود عبر منظومة متكاملة تشمل فرق التسويق والمبيعات.

يأتي تعيين لانجفيلد في مرحلة مفصلية بالنسبة لشركة إتش بي إي في الإمارات، وفي ظل تسارع وتيرة استثمارات الشركات والمؤسسات الحكومية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية السيادية، وشبكات الجيل التالي. ولمواكبة هذا الطلب المتزايد، أعادت إتش بي إي تنظيم عملياتها في الإمارات ضمن نموذج متكامل لدخول السوق، يجمع فرق خدمة العملاء والشركاء المحليين تحت قيادة موحدة، بما يعزز الكفاءة ويرفع مستوى التنسيق في التنفيذ.

يمتلك لانجفيلد خبرة تقارب العقدين في مجال استراتيجيات التكنولوجيا، وتطوير الأعمال، والقيادة. وقد شغل، منذ انضمامه إلى أتش بي إي في عام 2022، عدة مناصب قيادية متقدمة في جنوب أفريقيا والإمارات وأفريقيا، حيث ساهم في بناء القدرات الإقليمية وتحسين كفاءة الأداء.

وبهذه المناسبة، أعرب مايكل لانجفيلد، مدير عمليات أتش بي إي في الإمارات، عن فخره وسعادته بتولي قيادة أعمال إتش بي إي في الإمارات، التي تعد بيئة تكنولوجية شديدة الديناميكية، لا سيما في وقت تعزز فيه الشركة التزامها بالقيام بدور محوري في دفع عجلة النمو خلال المرحلة المقبلة. وأضاف: "سينصبّ تركيزي على توحيد الجهود بين فرق العمل، والاقتراب أكثر من العملاء والشركاء، وتسريع تحقيق النتائج في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لهم. وسيسهم ذلك في تمكين المؤسسات من تنفيذ استراتيجياتها وأهدافها الرقمية بسرعة وثقة أكبر، بما يتماشى مع طموحات الإمارات في مجال التحول الرقمي."

وبالتوازي مع تعيين لانجفيلد، أعلنت أتش بي إي عن تعيين كل من كيس إيدن رئيسًا للمبيعات التجارية في الإمارات، وسانتوش لاسرادو رئيسًا لقسم التكنولوجيا في الدولة. وتعكس هذه التعيينات الاستثمارات الأوسع في الهيكل التنظيمي داخل الإمارات، المصممة لتعزيز الخبرات ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع المؤسسات والأعمال وعمليات ما قبل البيع والشراكات وقنوات التوزيع.

وبدوره، قال أحمد الخلافي، نائب الرئيس والمدير العام لشركة إتش بي إي في الإمارات وأفريقيا: "يمثل تعزيز إطارنا القيادي في الإمارات خطوة استراتيجية لتسريع النمو وترسيخ قدرتنا على تقديم نتائج ملموسة لعملائنا وشركائنا. ويأتي تعيين مايكل لانجفيلد في هذا السياق، ليعزز جاهزية فريقنا المحلي ويدعم قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتنامية للسوق. ومن خلال هيكل أكثر تكاملًا وفريق أقوى، نمضي قدمًا بوتيرة أسرع نحو تحقيق أثر قابل للقياس، والمساهمة بدعم الطموحات طويلة المدى للدولة في مجال التحول الاقتصادي والرقمي."

تؤكد هذه التعيينات التزام شركة أتش بي إي تجاه السوق الإماراتي. وسيركز لانجفيلد وفريقه على توسيع نطاق خلق القيمة على المدى الطويل عبر مجالات النمو الرئيسية، بما في ذلك الحوسبة السحابية الهجينة، والذكاء الاصطناعي، والشبكات، والأمن السيبراني، والبنية التحتية السيادية، إلى جانب تطوير الكفاءات المحلية وتعزيز المشاركة في أبرز المبادرات الوطنية الاستراتيجية في دولة الإمارات.

