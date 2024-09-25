دبي، الامارات العربية المتحدة: عيّنت أڤايا الرائدة عالميا في مجال تجارب العملاء على المستوى المؤسساتي، فادي مبارك كنائب للرئيس في مجال المبيعات والقنوات على امتداد منطقة الشرق الأوسط، أفريقيا وآسيا الوسطى.

ويعدّ فادي مبارك الذي يقيم في دبي من المخضرمين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إذ ينشط في هذا المجال منذ 34 عاما، ويعمل في أڤايا منذ 10 أعوام، وقد تولّى سابقا قيادة أعمال قنوات الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى آسيا والمحيط الهادئ. وخلال تلك الفترة، طوّر بنجاح برامج عمل قنوات أڤايا فضلا عن تنميته لشبكة العلاقات، كي يتمكن شركاء أڤايا من تلبية متطلبات التحوّل الحاصلة في تجارب العملاء بشكل أفضل والمحافظة على نمو أعمالهم.

وبفضل معرفته الواسعة في المنطقة التي يتولى قيادتها حاليا، وكجزء من استراتيجية أڤايا الجديدة الخاصة بدخول الأسواق، سيعمل مبارك مع العملاء والشركاء المحليين لمساعدتهم على تنمية الأعمال من خلال تقديم تجارب استخدام متميزة للعملاء والموظفين.

وقال فادي مبارك: "ثمة عدد كبير من أكبر عملائنا وأكثرهم تقدما على مستوى العالم ممن يتخذون من هذه المنطقة مقرا لهم، وكان من دواعي سروري العمل معهم على مدار السنوات العشر الماضية. وأتطلع إلى نقل علاقاتنا مع العملاء إلى مستوى متقدم وجديد، وإيجاد حلول مُبتكرة لقيادة تجارب العملاء والموظفين الذين يخوضون مرحلة تحوّلات، لكن من دون التسبب بعرقلة الأعمال خلال تنفيذ المشاريع التكنولوجية واسعة النطاق".

أما كاميرون تومسون، نائب رئيس مجموعة أڤايا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فقال: "لقد اكتسب فادي احترام فريق عمل أڤايا وشركائنا وعملائنا، مما جعله القائد المناسب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى التي تم تشكيلها داخليا في أڤايا. ولدى فادي الجهوزية الكاملة لقيادة مبادراتنا الإقليمية المتعلقة بالتحوّل الرقمي، والتعامل مع الفرص التي تنتظرنا. وأنا أتطلع إلى تحقيقه النجاح في هذا المنصب الجديد".

على مدى العامين الماضيين، أكملت شركة أڤايا بنجاح عملية إعادة الرسملة وإعادة ضبط إستراتيجية لما يتعلق بقيمة الخدمات لدى العملاء والوعد الذي تنطوي عليه علامتها التجارية. وفي الآونة الأخيرة، شرعت الشركة في تنفيذ عملية تحوّل واسعة النطاق، وركزت على تنشيط ثقافتها الداخلية، مدعومة بفريق قيادة تنفيذي جديد، وتحديث لقاعدة مواهبها في جميع أنحاء الشركة.

وتواصل أڤايا الابتكار في مجال الاتصالات السحابية وسائر خدماتها بما في ذلك منصة أڤايا الخاصة بتجارب العملاء، وحققت وعودها المتعلقة بخارطة طريق منتجاتها، كما رسمت مسارا مستقبليا للمحافظة على ريادتها في عالم تجارب العملاء المؤسساتي.

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