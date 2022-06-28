الفايز سيعمل على تعزيز أداء الفريق في السوق السعودية المتنامية

أيون تواصل العمل على ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي رئيسي لإدارة المخاطر والتأمين وإعادة التأمين

الرياض: عيّنت شركة أيون Aon plc للخدمات المُتخصصة (والمُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز Aon) ، السيد سامر الفايز في منصب الرئيس التنفيذي لشركة أيون العربية السعودية لحلول المخاطر التجارية في المملكة العربية السعودية.

وفي منصبه الجديد، سوف يُشرف الفايز على تعزيز أداء فريق أيون في المملكة، ما يعتبر خطوة هامة جداً مع مواصلة الشركة تقديم خدمات عالية الجودة في إدارة المخاطر للعملاء في السعودية.

يُعتبر سوق التأمين السعودي من الأسواق سريعة النمو، حيث ارتفع إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة بنسبة 8.4٪ في العام 2021 [1]، بينما شهد سوق الاستشارات الأوسع نمواً بنسبة 18.8٪ في العام نفسه [2].

وحول تعيين الرئيس التنفيذي الجديد لحلول المخاطر التجارية، علّق فلاد بوبكو ، الرئيس التنفيذي لشركة أيون في وسط وغرب أوروبا والشرق الأوسط بالقول: "يتمتع سامر بخبرة عريقة وشخصية ديناميكية واحترام كبير للآخرين، ولديه سجل حافل في العمل في بيئاتٍ مُعقدة وسريعة التغيير. إن خبرته في قطاع التأمين ووساطة التأمين تتضمن المزيج الذي نحتاجه من التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال والاكتتاب ووساطة التأمين والعلاقات القوية مع العملاء".

من جهته، قال الفايز، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة أيون العربية السعودية لحلول المخاطر التجارية في المملكة: "يشهد السوق السعودي نمواً سريعاً، ما يوفر فرصاً إستراتيجية كبيرة. وتؤدي التحولات في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد والجغرافيا السياسية إلى تقلباتٍ غير مسبوقة، ويكمن عملنا في مساعدة العملاء على تجاوز هذه التحديات الجديدة، ما يزيد من أهمية تحديد وقياس وإدارة التعرض للمخاطر. وتحرص شركة أيون على اتخاذ أفضل القرارت التي تصب في مصلحة عملائها، وأنا أتطلع إلى العمل مع الفريق لتقديم قيمة استثنائية للعملاء وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء المنطقة".

وقبل انضمامه إلى الشركة، كان الفايز قد تولّى منصب الرئيس التنفيذي لشركة النخبة لوساطة التأمين وإعادة التأمين، كما شغل منصب نائب رئيس اللجنة العامة لوسطاء التأمين السعوديين في البنك المركزي السعودي.

والفايز حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة البلمند في لبنان، وشهادة تأمين معهد التأمين القانوني البريطاني (CII) وشهادة معهد LOMA.

تأسست شركة أيون في الشرق الأوسط عام 1985. واليوم، يضمّ فريقها أكثر من 450 محترفاً ومتخصصاً يعملون في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية. وتُعد أيون الشرق الأوسط مزوداً رائداً لخدمات إدارة المخاطر والتأمين وإعادة التأمين و استشارات رأس المال البشري.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة أيون

تهدف أيون (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز Aon) إلى مساعدة العملاء على اتخاذ القرارات المناسبة، وحماية وإثراء حياة الناس في جميع أنحاء العالم. ويقدم موظفونا للعملاء في أكثر من 120 دولة نصائح وحلول تمنحهم الوضوح والثقة لاتخاذ قرارات أفضل لحماية أعمالهم وتنميتها.

تابع Aon على تويتر و لينكد إن. ابق على اطلاع دائم بآخر الأخبار من خلال زيارة الرابط: Aon Newsroom واشترك في تنبيهات الأخبار هنا.

للاستفسارات الإعلامية:

زينب عزيز

+971 50 660 5801

zineb.aziz5@aon.com

ستيفاني بادجونات

+971 52 244 8232

stephanie.badjonat@hkstrategies.com