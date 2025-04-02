الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "ذا فيرست جروب للضيافة" عن تعيين الخبير الفندقي أونور أفكان مديرًا عامًا لفندق "ذا فيرست كوليكشن" في قرية جميرا الدائرية بدبي. يتمتع أفكان بخبرة دولية واسعة تمتد لأكثر من عقدين في مجال الضيافة، ويُعرف بقدرته الاستثنائية على تعزيز الأداء التشغيلي وتقديم تجارب فريدة ومميزة للضيوف.

في منصبه الجديد، سيتولى أفكان مسؤولية الإشراف على العمليات اليومية ووضع استراتيجيات النمو وتطوير الأعمال، إلى جانب قيادة فريق العمل بفندق "ذا فيرست كوليكشن" الذي يضم 491 غرفة، في قلب مجمع "قرية جميرا الدائرية” النابض بالحياة في دبي. وتشمل مهامه تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين مكانة الفندق في السوق، وتقديم تجربة ضيافة استثنائية تلبي تطلعات الضيوف.

يمتلك أفكان سجلًا حافلًا من الخبرات الرفيعة في مدن عالمية مثل لندن وإسطنبول ودبي، حيث تقلد مناصب قيادية بارزة، منها الإشراف على مرحلة ما قبل الافتتاح والإطلاق التشغيلي لفندق ومركز مؤتمرات "هيلتون إسطنبول بومونتي". كما شغل أدوارًا قيادية في فندقي "هيلتون لندن متروبول" و"هيلتون لندن جاتويك إيربورت"، مما يعكس التزامه الدائم بتقديم تجارب ضيافة مميزة ومتفوقة.

تتمحور فلسفة أفكان القيادية حول التحسين المستمر، وتقديم خدمات استثنائية، وتمكين فرق العمل من الوصول إلى أقصى إمكاناتها. ويحرص دائمًا على تهيئة بيئة عمل مزدهرة تعزز من أداء الفريق وتسهم في تحقيق أهداف الفندق.

يأتي هذا التعيين في وقت تستمر فيه مجموعة "ذا فيرست جروب" في توسيع نطاق أعمالها ضمن قطاع الضيافة. ومن خلال منصبه كمدير عام، سيقود أفكان المبادرات الاستراتيجية للفندق، ويشرف على عمليات التشغيل اليومية لضمان التميز والابتكار في خدمات "ذا فيرست كوليكشن" ضمن المشهد التنافسي المزدهر في دبي. من المتوقع أن يسهم أفكان من خلال قيادته الملهمة وخبراته الواسعة في تعزيز مكانة الفندق، وتقديم تجارب استثنائية لا تُنسى للضيوف، وترسيخ المعايير الرفيعة التي تعرف بها علامة "ذا فيرست كوليكشن".

حول ذا فيرست جروب للضيافة:

تُعد ذا فيرست جروب للضيافة واحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع إدارة الضيافة، حيث تضع معايير جديدة للتميّز من خلال تقديم تجارب متكاملة واستثنائية في كل نقطة تواصل مع الضيوف. ومن خلال محفظتها المتنامية من الفنادق الفاخرة الحائزة على جوائز، والمطاعم المميزة، ومفاهيم الترفيه الفريدة، تواصل المجموعة ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للمسافرين الباحثين عن الجودة والتميّز. يضم فريق ذا فيرست جروب للضيافة نخبة من الخبراء المحترفين الذين يمتلكون خبرات واسعة في إدارة علامات فندقية مرموقة، ومعرفة عميقة بديناميكيات السوق في دبي ومنطقة مجلس التعاون الخليجي. وبفضل بنيتنا التحتية المتكاملة التي تغطي مختلف جوانب إدارة الفنادق، نوفّر حلولاً مُصمّمة خصيصًا لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق نمو مستدام في الإيرادات، وتحسين تجربة الضيوف.

وتؤمن ذا فيرست جروب للضيافة بأهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، مستندة في ذلك إلى رؤيتها العالمية، وخبرتها الإقليمية، وأسسها التشغيلية المتينة. ومن خلال إدارة دقيقة وشاملة لكل التفاصيل، تلتزم المجموعة بتحقيق أداءٍ متميّز، وتعزيز العوائد، ودعم النمو المستدام لممتلكات شركائها في القطاع.

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