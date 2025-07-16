أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مدرسة غوردنستون الدولية عن تعيين التربوي المخضرم، بريندن لو، مديراً مؤسساً لأول حرم مدرسي لها خارج اسكتلندا، وذلك في جزيرة الجبيل بأبوظبي، تحت مظلة الشركة العالمية القابضة للتعليم (International Education Holding).

ويتمتع بريندن لو بسجل حافل وخبرة واسعة في إنشاء مؤسسات تعليمية نوعية في المنطقة. وسيعمل بريندن مع فريق الافتتاح اعتباراً من سبتمبر 2025 حتى افتتاح المدرسة الجديدة في سبتمبر 2027. وتتميز غوردنستون، المدرسة الاسكتلندية العالمية المستقلة، بتقديمها تجربة تعليمية فريدة تركز على تنمية المهارات الشخصية التي تُجسّد القيم الإماراتية الأصيلة، وتجمع بين الريادة والانضباط وخدمة المجتمع.

وسيشكل الحرم الجديد في قلب أبوظبي بجزيرة الجبيل، والمطل على الواجهة البحرية وغابات القرم الكثيفة، مركزاً رئيسياً لمدرسة غوردنستون في أحد أرقى المشاريع السكنية في الإمارات، والذي تم تصميمه ليوفر أسلوب حياة استثنائي ومستدام للأجيال القادمة، وفي الوقت نفسه مستوحى من التقاليد الإماراتية. وتتشارك جزيرة الجبيل مع مدرسة غوردنستون بالعديد من القيم التي تتبناها المدرسة، والمتمثلة بالمرونة، والمسؤولية، والاهتمام العميق بقيم خدمة المجتمع.

ويمتلك بريندن خبرة واسعة في قطاع التعليم بدولة الإمارات، لاسيما أنّه شغل سابقًا منصب مدير قسم التعليم لدى شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي، وكان أيضاً المدير المؤسس لمدرسة كرانلي أبوظبي، كما تولى قبل ذلك منصب المدير المؤسس لمدرسة برايتون كوليدج، ومؤسسة جيمس للتعليم. وشغل بريندن مؤخراً منصب المدير العام لمدرسة ووشي ديبونت للفنون والعلوم في الصين، وقبل ذلك كان المدير العام لمدارس مسك في الرياض، حيث لعب دوراً محورياً في دمج التجربة التعليمية العالمية مع احتياجات المجتمع المحلي، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وفي هذا الصدد، قال بريندن لو: "يشرفنا أن نقود تطوير هذه المؤسسة التعليمية الرائدة التي تجسد رؤية وقيم غوردنستون الأصيلة بجزيرة الجبيل في قلب أبوظبي. نحن أمام فرصة تاريخية لنقدم نموذج تعليمي ريادي ومتكامل يزاوج بين التميز الأكاديمي البريطاني والقيَم الإماراتية الأصيلة. نتطلع إلى بناء جيل جديد من القادة في بيئة طبيعية لا مثيل لها في جزيرة الجبيل".

وتجدر الإشارة إلى أن فلسفة غوردنستون تنسجم مع رؤية جزيرة الجبيل في بناء مجتمع يُنمي الفضول والوعي لدى الشباب. ويُعدّهم ليكونوا أفراداً واعين، قادرين على تحقيق التميّز الأكاديمي من خلال منهاجي اللغة الإنجليزية (GCSE) و (A Level)، إلى جانب برامج تعلم تطبيقي مستوحاة من الطبيعة، تعزز التجربة التعليمية وتنغرس في البيئة والثقافة المحلية للجزيرة.

ويذكر أن طبيعة جزيرة الجبيل ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وبيئتها الطبيعية، وأسلوب الحياة الفريد فيها، تُشكل المكان الأمثل لإطلاق مؤسسة تعليمية عالمية المستوى في أبوظبي. كما يُبرز هذا التعاون الرؤية المشتركة لإعداد قادة المستقبل، المتّصلين بتراثهم والمنفتحين على العالم.

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