الرياض - أعلنت أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة عالمياً والتابعة لمجموعة شركات مارش ماك لينان المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (MMC)، عن تعيين عبد الإله البراك رئيساً جديداً لمكتبها في الرياض. ويتولى البراك من خلال منصبه الجديد الارتقاء باستراتيجية المكتب بصورة عامة، بما يشمل تعزيز النمو وتطوير المواهب بهدف دفع جهود أوليفر وايمان الرامية إلى التوسع في الرياض، إلى جانب المشاركة في مبادرات تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

البراك هو مستشار متمرس ورائد أعمال، ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات التنمية الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاعات، والتحول الرقمي.

إعداد المواهب السعودية في مجال الاستشارات

يأتي البراك خلفاً لسيف سماقية، الذي شغل هذا المنصب لخمس سنوات، والذي يواصل التركيز على التحولات الواسعة التي تشهدها مختلف أنحاء المملكة ضمن تفويض موسّع بصفته شريكاً في قطاع المؤسسات الحكومية والعامة.

ومع تطلع المملكة إلى تعزيز قدرات كوادرها العاملة في جميع القطاعات ونضوج سوق الاستشارات فيها، تواصل أوليفر وايمان الاستثمار في تطوير المهارات السعودية. وتقدم أوليفر وايمان برنامج تطوير الاستشاريين السعودي، والذي يوفر للمشاركين التدريب والإرشاد والخبرات العملية المكثفة على مدار عام كامل. وقد أسهم البرنامج في حصول أكثر من مائة شاب سعودي على وظائف في الشركة. وتواصل الشركة تحت قيادة البراك رعاية أفضل المواهب السعودية، مما يوفر للجيل القادم من المستشارين فرصة تحقيق الازدهار في المناصب التنفيذية، والمساهمة في جهود المملكة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبد الإله البراك: "تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً كبيراً، ولذلك يجب الارتقاء بواقع قطاع الاستشارات لمواكبة هذا التطور من خلال تمكين الكفاءات المحلية. ويسرني أن أتولى قيادة مكتب أوليفر وايمان في الرياض ومواصلة بناء منظومة استشارية حيوية يمكنها تحقيق نتائج إيجابية وقيمة كبيرة وتأثير ملموس للعملاء والمملكة عموماً".

ويأتي تولي البراك لمنصبه الجديد في ضوء جهود أوليفر وايمان لتوسيع حضورها في الرياض، وذلك في أعقاب افتتاح مكتبها الرئيسي في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) في عام 2024. تم إنشاء المكتب الجديد ليواكب توسّع الفريق السريع، الذي شهد نموًا بنسبة 135% خلال السنوات الثلاث الماضية.

فرص التواصل الإعلامي

يتوفر البراك للتحدث حول المواضيع التالية:

برنامج التوطين السعودي وتنمية المواهب : مناقشة استراتيجيات استقطاب المواهب السعودية في قطاع الاستشارات وتطويرها والاحتفاظ بها، إضافة إلى التزام أوليفر وايمان بتنمية المواهب ونقل المعرفة

: مناقشة استراتيجيات استقطاب المواهب السعودية في قطاع الاستشارات وتطويرها والاحتفاظ بها، إضافة إلى التزام أوليفر وايمان بتنمية المواهب ونقل المعرفة التميز الحكومي ، بما في ذلك الإصلاحات التنظيمية وتعزيز الكفاءة ودور القطاع الخاص

، بما في ذلك الإصلاحات التنظيمية وتعزيز الكفاءة ودور القطاع الخاص رؤية السعودية 2030 والتنويع الاقتصادي : تقديم رؤى حول دور الاستشارات في دعم التحول الاقتصادي الطموح للمملكة

: تقديم رؤى حول دور الاستشارات في دعم التحول الاقتصادي الطموح للمملكة التحول الرقمي: استكشاف فرص وتحديات تنفيذ التحول الرقمي في مختلف جوانب القطاع العام

لترتيب مقابلة أو الاستفسار عن مزيدٍ من المعلومات، يرجى التواصل مع (معلومات تواصل وكالة العلاقات العامة).