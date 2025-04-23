جدة، المملكة العربية السعودية: أعلن مجلس أمناء أوشن كويست عن تعيين الدكتور مارتن فيسبيك بمنصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة. يعد الدكتور فيسبك قائداً عالمياً مرموقاً في مجال علوم المحيطات، ويتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال تعزيز فهم الدور الحيوي الذي يلعبه المحيط ضمن نظام الأرض.

وتشمل مساهمات الدكتور فيسبيك استكشاف المحيطات، والبحث، والحوكمة، والابتكار التقني. وتسعى المنظمات العلمية والحكومات والأمم المتحدة إلى الاستفادة من خبرته على نطاق واسع، مما يسلط الضوء على دوره الكبير في التأثير على سياسة المحيطات العالمية. كما يعمل في مجلس إدارة المجلس الدولي للعلوم ومجلس قيادة شبكة حلول التنمية المستدامة. وهو مساهم رئيسي في العديد من برامج علوم المحيطات الدولية ومستهدفات عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021-2030).

وأسهم عمل الدكتور فيسبيك الرائد في مجال علوم المحيطات والمراقبة والروبوتات في إرساء معايير جديدة في عمليات جمع البيانات والاستكشاف وفهم الموجودات ضمن المناطق النائية والصعبة. وقام بدعم تقنيات التوأم الرقمي، الأمر الذي أتاح تطوير نسخ افتراضية لأنظمة المحيطات، مما يسمح بمحاكاة وتوقع التغيرات في المحيطات، وهو أمر بالغ الأهمية لفهم دور المحيط في التنمية المستدامة.

وعززت هذه الإنجازات الرائدة مكانة الدكتور فيسبيك الرائدة عالمياً في تعزيز الحلول المستدامة للمحيطات. ويلتزم الدكتور فيسبيك بشكل كبير بتعزيز القدرات العالمية في مجال علوم المحيطات، إلى جانب خبرته التقنية الكبيرة. كما أشرف على تدريب الجيل القادم من العلماء، وتميز في فرص التدريب والتعليم الشاملة في جميع أنحاء العالم.

أوشن كويست هي مؤسسة سعودية غير ربحية، تلتزم بتطوير علوم المحيطات ودعم استكشاف أعماق المحيطات. وتدعم المؤسسة الأولويات الوطنية للمملكة العربية السعودية، مثل حماية الأنظمة البحرية الحساسة، ودفع عجلة الاكتشافات العلمية، والمساهمة في الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما تسعى إلى استثمار ثلاثة مليارات ريال سعودي في جهود الابتكار والتعاون بحلول عام 2050، لتترك أثراً إيجابياً بعيد الأمد على العالم بأكمله.

وتعتزم أوشن كويست إطلاق مجموعة من الرحلات الاستكشافية المشتركة خلال السنوات القادمة، مع التركيز على الجبال البحرية بصفتها أنظمة بيئية تحت سطح الماء ودورها المحوري في الحفاظ على التوازن الحيوي للمحيطات. وتسهم هذه الرحلات في توسيع آفاق المعرفة في مجالات علم الأحياء والجيولوجيا والكيمياء المرتبطة بهذه الجبال، بالإضافة إلى التركيز على أهميتها الكبيرة للبشرية جمعاء.

ومن المقرر أن تصمم المؤسسة وتشغّل أسطولاً من سفن الأبحاث عالية الكفاءة، والمزودة بأحدث التقنيات والروبوتات المخصصة لاستكشاف المحيطات، بحيث يمكنها الوصول إلى أعماق جديدة ومجهولة كلياً. كما تعتزم المؤسسة تطوير توائم رقمية للجبال البحرية، تحاكي ظروف منطقة محددة من المحيط في الوقت الفعلي، ما يوفر بيانات قيّمة تدعم عمليات التخطيط لسيناريوهات الرحلات الاستكشافية، واتخاذ القرارات، والحفاظ على الحياة البحرية والاستدامة.

وتلتزم أوشن كويست بتعزيز التعاون الدولي، وتشجع العلماء من مختلف أنحاء العالم على المشاركة في مبادراتها الرامية إلى استكشاف أعماق المحيطات وفهمها. وتشارك المؤسسة البيانات التي تحصل عليها خلال رحلاتها الاستكشافية مع الدول والجهات المعنية الشريكة لها، ما يتيح لهم اتخاذ قرارات مدروسة بعناية وتعزيز استدامة المحيطات. وتتمحور الركيزة الأساسية للمؤسسة حول الاستكشاف؛ وتلتزم أوشن كويست بإلهام علماء المستقبل وتعزيز المعرفة العالمية بالمحيطات، مع الحرص على لفت اهتمام الجمهور بالثروات التي تنطوي في أعماق البحار.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مارتن فيسبيك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أوشن كويست: "تهدف أوشن كويست إلى دراسة المحيطات بطريقة مبتكرة، وإحراز المزيد من الاستكشافات وتعزيز فهمنا لهذا العلم المليء بالأسرار، ما يعود بالمنفعة على التطور البشري. ونعمل على تعزيز النظام البيئي العالمي لاستكشاف أعماق المحيطات من خلال الاستثمار في سفن الأبحاث من الجيل التالي والروبوتات وتقنيات الاستشعار المتقدمة. ولا يمكننا تحقيق النجاح بمعزلٍ عن الشراكات الدولية وتوحيد جهود الأمم في مساعيها نحو استكشاف المحيطات وفهمها، إلى جانب الاستفادة من مواردها بأسلوبٍ مستدام والحفاظ عليها. كما تهدف المؤسسة إلى ريادة الاكتشافات العلمية التي من شأنها رسم ملامح مستقبل أفضل لاستكشاف المحيطات والحفاظ عليها، من خلال تعزيز الشراكات العالمية ودعم أكثر من 150 عالماً سنوياً. إن إطلاق أوشن كويست يشكّل خطوة هامة لنا جميعاً، ونقلةً نوعيةً نحو تحقيق رسالتنا المشتركة في تطوير أساليب استكشاف المحيطات وإحداث أثر إيجابي بعيد الأمد على مستقبل الكوكب".

ويركز الدكتور فيسبيك في منصبه على مجموعة من المبادرات الرئيسية التي تدعم مهمة أوشن كويست، وهي:

تسريع عملية استكشاف أعماق المحيطات من خلال توظيف القدرات والأبحاث لتعزيز المعرفة بالمحيطات والبحار

دعم الابتكار في مجال استكشاف المحيطات من خلال تصميم تكنولوجيا متطورة وتقديم أدوات استكشاف تسهم في تسريع عملية الاستكشاف على مستوى العالم وتحفيز الابتكار في مجال الاقتصاد الأزرق

إقامة علاقات تعاون في مجال استكشاف المحيطات من خلال وضع أهداف مشتركة، ومشاركة المعرفة، وتمكين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى للمشاركة في عمليات استكشاف المحيطات

كسب اهتمام الجمهور بالمحيطات من خلال أنشطة التفاعل عبر قنوات متعددة بهدف إلهام الأجيال الجديدة لإحداث تغيير إيجابي

وتعمل أوشن كويست بقيادة الدكتور فيسبيك على تعزيز آفاق علوم المحيطات واستكشافها، وتسخير التقنيات الجديدة وتعزيز الشراكات العالمية لتحقيق فوائد طويلة الأمد على البيئة والمجتمع.

لمحة حول أوشن كويست

أوشن كويست هي مؤسسة سعودية غير ربحية، تلتزم باستكشاف المحيطات وأسرارها بما يخدم مصالح البشرية. وتتمثل رسالة المؤسسة في تسريع عملية استكشاف المحيطات وتعزيز الابتكار في القطاع، بالإضافة إلى إرساء علاقات التعاون ولفت اهتمام الجمهور. تكتب أوشن كويست مع شركائها العالميين فصلاً جديداً في مجال استكشاف أعماق المحيطات ومشاركة المعرفة. ويقع مقر أوشن كويست في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في منطقة ثول بالمملكة العربيّة السعوديّة.

-انتهى-

#بياناتشركات