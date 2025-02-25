دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إنسايت الاستشارية (InnSight Advisory) عن تعيين أنطون بواب في منصب الشريك والمدير الإداري للشركة المتخصصة في الاستشارات الفندقية، والتي تتخذ من دبي مقراً لها. وسيتولى بواب، من خلال منصبه الجديد، قيادة خطط التوسع والنمو والإشراف على عمليات الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويأتي هذا التعيين في ظل تنامي الطلب على الخدمات الاستشارية المتخصصة في التطوير الاستراتيجي، ودعم المعاملات، واختيار المشغلين، لاسيما من قبل مُطوّري الفنادق والمالكين والمستثمرين في المملكة العربية السعودية.

ويتمتع أنطون بواب بخبرة تزيد عن 20 عاماً في مجال القيادة والتطوير الاستراتيجي لقطاع الضيافة، إلى جانب خبرته في إدارة العمليات وإعادة الهيكلة المؤسسية. وقبل انضمامه إلى "إنسايت الاستشارية"، شغل منصب رئيس العمليات في مجموعة البحر الأحمر الدولية. كما تضمنت مسيرته المهنية تولي مناصب قيادية بارزة، من بينها الرئيس الإقليمي لمجموعة فايسروي الفندقية، ونائب الرئيس الأول في مبادلة للعقارات والضياف

وتأسست شركة إنسايت الاستشارية في دبي عام 2017، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات استشارية مخصصة لتطوير مشاريع الضيافة الاستراتيجية، بما يلبي احتياجات أبرز المطورين ومجموعات الضيافة ومالكي الأصول حول العالم. ويتميز الشركاء في إنسايت بخبرة عميقة ومتنوعة تمتد لعقود في الاستشارات الفندقية، حيث عملوا لدى نخبة من أبرز المطورين والمقرضين والجهات الحكومية ومشغلي الفنادق على مستوى العالم.

قال نيل جورج، مدير مجلس الإدارة في شركة إنسايت الاستشارية: "يمثل انضمام أنطون إضافة قيّمة إلى فريق إنسايت، نظراً لخبرته الواسعة في استراتيجيات تطوير الفنادق في المنطقة، كما إن معرفته الواسعة بهذا القطاع تلبي احتياجات عملائنا وتعزز من قدرتنا على دفع الشركة نحو مرحلة جديدة من النمو والتوسع".

من جانبه، قال أنطون بواب: "يشهد قطاع الضيافة في المنطقة تحولاً ملحوظاً نحو تطوير مشاريع متكاملة تتطلب نماذج تشغيلية مبتكرة تجمع بين عدة أصول، الأمر الذي يستدعي خبرات متخصصة في التخطيط والتطوير، وهو ما تتميز به إنسايت بفضل سجلها الحافل ومعرفتها الواسعة بالسوق في المنطقة. نحن على أعتاب مرحلة جديدة في هذا القطاع، حيث تتزايد الفرص مع تطور المشاريع وتعقيد متطلباتها التشغيلية".

نبذة عن إنسايت

تُعد إنسايت (InnSight) شركة متخصصة في تقديم استشارات تطوير الضيافة، حيث توفر حلولاً مخصصة على مستوى مجالس الإدارة، إلى جانب دعم المعاملات واختيار المشغلين لصالح مُطوّري الفنادق والمالكين والمستثمرين. وتتميز الشركة بخبرتها الواسعة في وضع استراتيجيات تشغيل متكاملة لمشاريع العقارات والضيافة واسعة النطاق في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

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