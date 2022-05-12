دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت أمانة كابيتال، منصة الوساطة المالية المتخصصة بالتداول الإلكتروني والرائدة على مستوى المنطقة، عن انضمام شخصيتين جديدتين إلى فريق قيادة المنتجات، لتقديم تجربة مستخدم عالمية المستوى لعملاء أمانة، بما يتماشى مع التكنولوجيا الرقمية المتطورة التي تتميز بها الشركة. وتم تعيين مات كارستينز المخضرم في مجال التكنولوجيا كمدير جديد لتجربة المنتجات وجوستن بيبيل في منصب المدير المسؤول عن إنجاز المنتجات.

وسيتولى مات كارستينز مهام الإشراف على الوظائف والتصاميم الخاصة لمنتجات تطبيق أمانة، مع ضمان سهولة استخدام التطبيق والحرص على تضمينه أدوات مبتكرة تعزز موثوقية العملاء. وتعليقاً على التعيين، قال محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة: "يسعدنا الترحيب بانضمام مات إلى فريق عمل أمانة، وتهنئته على مهامه الجديدة، بالتزامن مع انطلاق مسيرتنا الهادفة لتعزيز مكانة العلامة التجارية على مستوى السوق. ونحن على ثقة تامة بأن رؤيته المبتكرة التي تركز على العملاء سترتقي بقيمة الخدمات التي نوفرها إلى آفاق جديدة. على صعيد آخر، يمتلك مات خبرة واسعة النطاق بمجموع الأدوات والميزات التي يجب تطويرها وتحسينها في تطبيق أمانة، لاسيما وأنه من الخبراء المخضرمين في مجال التداول. ما سيساهم بالتأكيد في إنشاء تجربة تداول سلسة لعملائنا، تعزز مجموع القيم التي ترتكز عليها مؤسستنا: تمكين الجميع من التداول عبر منصتنا سهلة الاستخدام ".

وستستفيد أمانة من خبرة مات التي تمتد لأكثر من عقدين في مجالات متعددة، ترتكز على سجل حافل في مجال ريادة الأعمال والتجارة، حيث شغل مناصب استشارية لعدد كبير من الجهات الرائدة على مستوى القطاع، بما في ذلك Gain Capital وThinkForex وUrbanStat وNinja Trader وFinalto حيث كان رئيساً لقسم المنتجات. وهو حاصل على براءة اختراع لابتكار طريقة فريدة تساهم في تسهيل عمليات التداول عبر الحسابات المباشرة و/أو التجريبية.

وقال مات، وهو مواطن أمريكي : "يشرفني الانضمام إلى فريق عمل أمانة المشهور بكفاءته وأدائه الفائق. ويسعدني التوجه بالشكر لمحمد وعائلة أمانة بكاملها على الثقة التي أظهروها لي. لقد حان الوقت ليحصل عملاؤنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تطبيق مخصص لخدمتهم، مصمم وفقاً لأهم المعايير المتبعة عالمياً، يتيح لهم الوصول إلى أسواق العالم والمنطقة".

على صعيد آخر، سيشرف جوستن بيبيل على تطوير البنية التحتية للبرنامج الخلفي والعروض الرقمية لأمانة بصفته المدير المسؤول عن إنجاز المنتجات. وقال رسول تعقيباً على تعيين بيبيل في منصبه الجديد: " يتميز جوستن بخبرته الاستثنائية في هذا المجال وبرؤيته الفريدة، مع أكثر من عقدين من الخبرة التي ترتكز على توجهات السوق. ومن المؤكد أن تعيينه في هذا المنصب يعتبر بمثابة إنجاز جديد في مسيرة أمانة التطورية، نظراً لخبراته المتسعة ونباهته وشخصيته المستشرفة للمستقبل، والتي تتماشى مع قيم علامتنا التجارية وأخلاقياتها على الوجه الأمثل."

ويتمتع جوستن بخلفية غنية في مجالات إدارة المخاطر وصناعة الأسواق وتطوير المنتجات مع خبرة فريدة في المشتقات متعددة الأصول. وكان قد بدأ حياته المهنية في مجدال التداول كصانع سوق مستقل في CBOE عام 1999، وتولى منذ ذلك الحين مناصب متعددة كمتداول لخيارات فوركس ومطور منتج كمي ومدير محفظة ورئيس عالمي لإدارة مخاطر السوق لأحد أكبر مزودي حلول السيولة المؤسسية غير المصرفية. وبعيد استقالته من البنك المركزي، عمل جوستن في شركات عالمية رائدة مثل GFT Markets وGAIN Capital وIS Risk Analytics وAlpha وFinalto. وشارك عام 2015 في تأسيس Luminist Capital، وهي شركة استشارية استثمارية مسجلة، حيث استطاع قيادة مسار النمو في الشركة على مدار السنوات السبع الماضية.

وقال جوستن تعليقاً على تعيينه: "تتمتع أمانة بسجل حافل من النجاح لأكثر من عشر سنوات على مستوى القطاع. ويسعدني الانضمام إلى فريق عمل أمانة في هذا الوقت الاستثنائي، وأتطلع للتعاون مع جميع الأفراد العاملين في المجموعة للمساهمة في دفع عملية تحولها الرقمي قدماً."

وأطلقت أمانة في الفترة الأخيرة قائمة الانتظار لتطبيقها القادم، حيث قام العملاء بتسجيل اهتمامهم قبيل الإطلاق الرسمي للتطبيق، وتلقوا ما قيمته مائة دولار من الأسهم أو العملات المشفرة لبداية مسيرتهم التداولية. تم تطوير تطبيق التداول الجديد، المتوقع إطلاقه منتصف يونيو المقبل، بالتزامن مع مجموعة من التعيينات، التي شهدت انضمام شخصيات جديدة إلى فريق عمل الشركة بما فيهم مات وجوستن – ومن المتوقع أن يكون لهم دور استثنائي وحيوي في دفع مسار التحول الرقمي للعلامة التجارية ومنصاتها الرقمية المتعددة.

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نبذة عن أمانة كابيتال

أمانة كابيتال هي شركة وساطة مالية متخصصة بالتداول الإلكتروني، تعمل على تزويد عملائها حول العالم بوصولٍ مباشر إلى الأسواق المالية العالمية، وتقدم خدماتها للعملاء في أكثر من 70 دولة في جميع أنحاء العالم مع شبكة مكاتب في كل من دبي ولندن وليماسول وبيروت.

و"أمانة" شركة مرخصة ومنظّمة في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وفي المملكة المتحدة من قبل هيئة الرقابة المالية (FCA)، وفي أوروبا من قبل هيئة الأوراق المالية القبرصية (CYSEC)، وفي لبنان من قبل هيئة الأسواق المالية (CMA)، وفي ماليزيا من قبل سلطة لابوان للخدمات المالية (LFSA)، وفي موريشيوس من قبل لجنة الخدمات المالية (FSC).