دبي: أعلنت مجموعة الضيافة العالمية "أكور" عن تعيين راكي فيليبس رئيساً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا للعلامات التجارية الفندقية ذات الدرجة الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية، وذلك اعتباراً من نوفمبر 2025. وسيتولى فيليبس مهامه خلفاً لبول ستيفنز في قيادة واحدة من أكثر المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية للمجموعة.

سيشرف فيليبس على أداء العمليات الفندقية في شبكة تضم أكثر من 250 فندقاً عبر 27 دولة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تشغيلية قوية تشمل افتتاح ما يزيد على 85 فندقاً جديداً، مما يعزز حضور "أكور" الاستراتيجي في المنطقة. وسيكون فيليبس مسؤولاً بشكل مباشر أمام دنكان أورورك، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ للعلامات التجارية الفندقية ذات الدرجة الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية لمجموعة "أكور".

يعتبر راكي فيليبس واحداً من أبرز قادة القطاع السياحي في الشرق الأوسط، مع خبرة واسعة تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاع الضيافة العالمي. وكان فيليبس قد شغل مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، حيث قاد جهود الإمارة لتصبح واحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً وتطوراً في المنطقة. وتمكنت الهيئة تحت قيادته من مضاعفة العائدات السياحية للإمارة ثلاث مرات، وتوسيع نطاق رحلاتها الجوية الدولية، عدا عن مساهمته في إبرام صفقة "وين ريزورتس" التي تعتبر أكبر استثمار أجنبي مباشر في الإمارة، كما أطلق العديد من المبادرات الرائدة في مجال الاستدامة.

شغل فيليبس قبل ذلك منصباً تنفيذياً رفيعاً في مجموعة فنادق "فيرمونت رافلز العالمية"، حيث تولى مسؤوليات تجارية بالغة الأهمية، ولعب دوراً محورياً في توسيع الحضور العالمي للعلامة التجارية، واكتسب خبرة تشغيلية واسعة في قطاع الضيافة الفاخرة مع مساهمته في توسيع مجمع أبراج فيرمونت ورافلز وسويس أوتيل مكة، بالإضافة إلى فنادق فيرمونت في جميع أنحاء الشرق الأوسط والهند. وتشمل مسيرته المهنية أيضاً مناصب قيادية مهمة في فنادق "ريتز كارلتون" و"يونيفرسال ستوديوز أورلاندو"، جمع خلالها بين الخبرة التشغيلية الواسعة والعقلية التجارية الثاقبة. وتم تكريمه مراراً خلال السنوات الأخيرة لكونه واحداً من أبرز المسؤولين التنفيذيين في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، حيث تمت الإشادة بقدرته العالية على تحقيق النتائج من خلال التركيز على الثقافة والتفاعل المجتمعي والابتكار.

بهذه المناسبة، قال دنكان أورورك، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ للعلامات التجارية الفندقية ذات الدرجة الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية لمجموعة "أكور": "أبرز ما يميز فيليبس هو شخصيته الفريدة التي تجمع بين المرونة التجارية والمعرفة الإقليمية والقيادة الهادفة، ونتطلع إلى الاستفادة من هذه المزايا لتعزيز ريادتنا المحلية والمضي قدماً نحو المرحلة القادمة من مسيرة نمونا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. ومع إلمامه الواسع بمشهد الضيافة الإقليمي وعلاقاته القوية عبر القطاعين العام والخاص، يمتلك فيليبس المؤهلات التي نحتاجها لتوطيد علاقاتنا المجتمعية، وتسريع مسار نمونا، ومواصلة تعزيز علاماتنا التجارية. ويشكل تعيينه دليلاً ملموساً على التزامنا طويل الأجل تجاه المنطقة، وإيماننا الراسخ بقدرة القيادة المحلية على إحداث التأثير المنشود".

يأتي تعيين فيليبس عقب الإعلان عن مغادرة بول ستيفنز منصبه في أكتوبر، بعد مسيرة مهنية مع "أكور" امتدت لما يقارب 30 عاماً شهدت المجموعة خلالها نمواً قوياً، وتحولاً ثقافياً عميقاً، وحققت درجة عالية من التميز التشغيلي. وعمل ستيفنز خلال تلك الفترة على نشر روح الفريق الواحد، وأطلق مبادرات مهمة مثل "ألعاب الكورال"، و"فكّر وكأنك مالك"، و"المنافسة من أجل البقاء"، والتي جمعت ملايين الدولارات لدعم صحة الأطفال وقضايا المجتمع. وقاد ستيفنز أيضاً مبادرات التنوع والشمولية والعدالة، و"أسبوع الغاية"، و"بيان غاية أكور"، وساهم في توطين شبكة المساواة بين الجنسين (RiiSE) وبرنامج SheLeads في أفريقيا والسعودية وتركيا. ونال إثر جهوده هذه تقديراً عالمياً واسعاً، بما في ذلك جائزة "أفضل وحدة أعمال" وجوائز "برناش" المتعددة للتميز في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وقطاع الأعمال.

ينضم راكي فيليبس إلى "أكور" في وقت تحقق فيه المجموعة زخماً كبيراً في المنطقة، حيث تشمل محفظتها أكثر من 350 فندقاً تضم بمجملها 92 ألف غرفة، وتحضّر لافتتاح 140 فندقاً آخر تضم بمجملها 31 ألف غرفة. وحقق قسم العلامات التجارية الفندقية ذات الدرجة الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في المجموعة نمواً سنوياً مطرداً، حيث أظهر أداء استثنائياً ويتمتع بإمكانات نمو واعدة في أسواق رئيسية مثل الإمارات ومصر والسعودية. ومع وجود العديد من المشاريع الطموحة قيد التحضير وتزايد الطلب على تجارب الضيافة المتنوعة، يجسّد هذا التعيين التزام المجموعة بالريادة المحلية والابتكار المستند لاحتياجات السوق.

سيتولى فيليبس - من مقره في دبي - الإشراف على مجموعة متنوعة من العلامات التجارية تشمل "سويس أوتيل" و"بولمان" و"موڤنبيك" و"نوفوتيل" و"ميركيور" و"إيبيس"، وسيعمل كذلك على دعم مالكي الفنادق والشركاء لتحقيق قيمة طويلة الأمد وتعزيز ولاء الضيوف.

نبذة عن أكور

تُعد أكور من كبرى مجموعات الضيافة في العالم، وتتميّز بريادتها في تقديم تجارب إقامة متكاملة وخدمات عالمية المستوى في أكثر من 110 دولة، بمحفظة تضم أكثر من 5,600 فندق ومنتجع، إلى جانب أكثر من 10 آلاف مطعم وبار، ومرافق للعافية، ومساحات عمل مرنة. وتمتلك المجموعة أحد أكثر منظومات قطاع الضيافة تنوعاً، والتي تضم نحو 45 علامة تجارية تغطي كافة الفئات من الفاخرة إلى الاقتصادية، بالإضافة إلى Lifestyle مع إينيسمور. تُجسّد منصة الحجز وبرنامج الولاء المعني بأسلوب الحياة ALL وعد أكور بتقديم تجارب استثنائية تتجاوز الإقامة الفندقية، حيث تتيح لأعضائها فرصاً حصرية للاستمتاع بتجارب مميزة ومكافآت مصمّمة بعناية. وترتكز رؤية أكور على إحداث أثر إيجابي ملموس من خلال الالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية، ودعم السياحة المسؤولة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة التنوع والشمول. وتنعكس هذه المبادئ في رسالة المجموعة: "ريادة فن الضيافة المسؤولة، جسر يربط الثقافات، برعاية تنبع من القلب". تأسست أكور عام 1967، ويقع مقرها الرئيسي في فرنسا. وتُدرج المجموعة ضمن مؤشر CAC 40 لسوق الأسهم الفرنسية، وتُتداول أسهمها في بورصة يورونكست باريس رمز السهم (FR0000120404)، وكذلك في سوق OTC في الولايات المتحدة رمز التداول (ACCYY). لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني group.accor.com، أو متابعة المجموعة على X، فيسبوك، لينكدإن، إنستغرام، وتيك توك.

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