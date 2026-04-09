القاهرة : أعلنت أكسا مصر عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعيين وليد سامي عضوا منتدبا لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر، في خطوة تعكس التزام المجموعة بتطوير القيادات الداخلية ودعم توجهاتها نحو تحقيق نمو مستدام في السوق المصري.

يمتلك وليد سامي خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في قطاع التأمين، تركزت بشكل كبير في مجال المنتجات الفردية، حيث أسهم في تطوير الأعمال وقيادة فرق العمل وتحقيق نمو مستدام عبر مختلف المراحل المهنية، بما يعكس نهجًا قياديًا قائمًا على تمكين الفرق وتحقيق أداء متوازن ومستدام.

ومع انضمامه إلى أكسا، تولى عدة مسؤوليات قيادية، من بينها العضو المنتدب لشركة أكسا للخدمات، ورئيس قطاع المنتجات الفردية، حيث قاد أنشطة المنتجات الفردية والعمليات والاكتتاب والتسويق، وأسهم في دفع النمو عبر قنوات التوزيع، إلى جانب دوره في صياغة وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية.

وقبل ذلك، شغل سامي عددًا من المناصب القيادية، من بينها منصب مدير عام في قطاع التأمين، إلى جانب مسؤوليته كمدير إقليمي للمنتجات الفردية في مجال الادخار والمعاشات، فضلًا عن خبرته في التأمين البنكي.

وفي هذا السياق، قالت مينوش عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لأكسا في مصر: "يعكس تعيين وليد سامي التزامنا المستمر بتطوير قيادات قادرة على دفع أجندة النمو ضمن رؤية ONE AXA في مصر. ومع تسارع خطواتنا نحو نموذج أكثر تكاملا، نركز على توحيد قدراتنا لتقديم حلول تأمينية وصحية شاملة تضع احتياجات العملاء في صميم كل ما نقوم به. وتمثل خبرة وليد في تطوير قنوات التوزيع وبناء فرق العمل إضافة قوية لدعم أولوياتنا الاستراتيجية، وتعزيز قدرتنا على توسيع نطاق الوصول إلى خدماتنا وتحقيق نمو مستدام في السوق المصري."

ومن جانبه، قال وليد سامي: "أفخر بتولي هذا المنصب في مرحلة تمثل انطلاقة جديدة لأكسا لتأمينات الحياة مصر، ونسعى خلالها إلى البناء على ما تحقق وتسريع وتيرة النمو. نركز على تطوير حلول تأمينية أكثر شمولا ومرونة، مع التوسع في الرقمنة بما يعزز من كفاءة الوصول إلى عملائنا. كما نحرص على تقديم تجربة متكاملة ترتكز على فهم احتياجات العملاء، وتوظيف التكنولوجيا لرفع جودة الخدمات، بما يمكننا من تقديم قيمة حقيقية والمساهمة بشكل فعال في خدمة المواطن المصري ودعم نمو أعمالنا في السوق."

ويستند وليد سامي إلى خلفية أكاديمية قوية، حيث حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في التسويق من كلية ماسترخت لإدارة الأعمال، إلى جانب درجة البكالوريوس في التجارة تخصص محاسبة من جامعة عين شمس.

جدير بالذكر أن أكسا مصر تواصل ترسيخ مكانتها في السوق من خلال تقديم حلول متكاملة في مجالات التأمين والحماية والرعاية الصحية، بما يعكس التزامها بتحقيق أثر إيجابي ومستدام لعملائها والمجتمع.

عن أكسا مصر:

بدأت أكسا مصر ممارسة أعمالها في مصر منذ عام 2015، لتقدم للمصريين مجموعة شاملة من مختلف خطوط ومنتجات التأمين: التأمين العام والتأمين على الحياة والحماية والاستثمار وخطط التأمين الصحي والتأمين متناهي الصغر. مع فريق يضم أكثر من 900 موظف، تقدم أكسا الآن خدماتها لأكثر من 2 مليون عميل وتحافظ على دورها كشركة تأمين نشطة ومسؤولة بشكل فعال في المجتمع من خلال التضامن وتوفير الحماية لكافة افراد المجتمع.

-انتهى-

#بياناتشركات