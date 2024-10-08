القاهرة: أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمارات المالية، عن اختيار السيد أحمد عيسى طه أبو حسين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير.

ويأتي هذا التعيين ممثلاً عن بنك مصر، خلفاً للسيد محمد محمود الأتربي، الذي تم توجيه الشكر له على جهوده المتميزة وإسهاماته البارزة خلال فترة رئاسته.

وقد أعرب مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال عن تقديره الكبير للسيد محمد الأتربي، مشيداً بدوره الحيوي في دعم استراتيجية النمو والتوسع التي قادتها سي آي كابيتال خلال فترة توليه المنصب، كما أكد المجلس إدارة أن إسهاماته كان لها أثر إيجابي في تحقيق نجاحات ملموسة للشركة على كافة المستويات.

وفي سياق متصل، أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالسيد أحمد عيسى طه أبو حسين، نظراً لكفاءته وخبرته الكبيرة في القطاع المالي والمصرفي، وتوقعاتهم بأن يواصل البناء على الأسس القوية التي وضعتها الشركة مع تحقيق المزيد من النمو والنجاحات وتعزيز مكانتها الرائدة في السوق المصري.

ويعد أحمد عيسى طه أبو حسين هو شخصية من أهم الشخصيات البارزة في قطاع البنوك والسياحة والاقتصاد المصري، وكان يشغل منصب وزير السياحة والآثار في الحكومة المصرية السابقة، وقبل توليه الوزارة تميز عيسى بمسيرة مهنية ناجحة في القطاع المصرفي، حيث تولى مناصب قيادية في عدة مؤسسات مالية، وكان له دور بارز في تطوير القطاع المصرفي في مصر.

نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيو يورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 3500 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

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