دبي: أعلنت "آي دي فريش فود" iD Fresh Food، العلامة التجارية الأكثر شعبية للأطعمة الطازجة في الهند، عن تعيين "شوبهيت مالهوترا" رئيساً تنفيذياً للأعمال الدولية، في قرار يسري مفعوله بشكل فوري. وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع طموحات الشركة الهادفة إلى الارتقاء بعلامتها التجارية إلى العالمية، وتعزيز كفاءاتها القيادية واستثماراتها المركزة من أجل دعم النمو والتوسع في الأسواق.

وفي منصبه الجديد، سيتولى "شوبهيت" قيادة رحلة "آي دي فرش" على الصعيد العالمي، حيث سيشرف على العمليات القائمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويقود دخول العلامة التجارية إلى الأسواق ذات الإمكانات العالية. وسينصب تركيزه على عمليات ابتكار المنتجات المُصممة خصيصاً بما يتناسب مع تفضيلات المستهلكين المحليين في كل سوق، وبناء شراكات استراتيجية، وتعزيز شبكات التوزيع لتكريس مكانة "آي دي فريش" كعلامة تجارية عالمية موثوقة ومتميزة للأغذية الطازجة.

وفي معرض حديثه عن التعيين، قال "ب س مصطفى"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة "آي دي فريش": "يتمتع شوبهيت بسجل حافل بالإنجازات في قيادة التحولات التجارية عبر الأسواق المتطورة مما يجعله خياراً مناسباً تماماً لطموحات شركتنا العالمية. إن شغفه ببناء علامات تجارية موجهة نحو الهدف إلى جانب فهمه المعمّق لثقافات المستهلكين المتنوعة يتوافق بشكل مثالي مع مهمتنا في تقديم مواد غذائية طازجة وصحية إلى العالم. ويسعدنا أن نرحب بانضمامه إلى عائلة "آي دي" لقيادة المعركة ضد المواد الحافظة والمواد الكيميائية".

وعن منصبة الجديد، قال "شوبهيت": "آي دي فريش ليست مجرّد علامة تجارية، إنها تمثل حراكاً نحو خيارات غذائية أكثر صحة وأصالة. ويسعدني أن أكون جزءاً من هذه الرحلة وأن أساهم في بناء علامة تجارية موثوقة عالمياً للأطعمة الطازجة. وإنه لمبعث فخر واعتزاز بالنسبة لي أن أحظى بفرصة توسيع نطاق نجاح شركة محلية عبر أسواق دولية جديدة".

ويتمتع "شوبهيت" بأكثر من عقدين من الخبرة القيادية في قطاع السلع الاستهلاكية العالمي، حيث شغل مناصب عليا في شركة "كولجيت بالموليف" و"يونيليفر" و"بيبسيكو". وقد أثمرت خبرته في الرؤى الاستراتيجية، والتميز في التحليلات، والبراعة التشغيلية، والقيادة التي تضع الأفراد في المقام الأول، عن تحقيق نتائج تجارية قوية بشكل متواصل وتعزيز النمو عبر الأسواق المتطورة والمتنوعة.

وتواصل الشركة تسجيل نمو في الإيرادات بنسبة 25٪ وتحقيق هامش أرباح قوي قبل اقتطاعات الفائدة والضرائب والاهلاكات واستهلاك الديون. وتعكس التغييرات التنظيمية الأخيرة التزامها تجاه تحقيق نمو مستدام وتعزيز ريادتها في الصناعة. وبفضل حضورها القوي في جميع أنحاء الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، وخططها لدخول أسواق دولية جديدة، تتهيأ "آي دي فريش" لمرحلة جديدة من النمو العالمي.

حول "آي دي فريش فودز":

منذ إنشاء "آي دي فريش فودز" في عام 2005، قامت الشركة التي تتخذ من بنغالورو مقراً لها بإنتاج وتوفير مجموعة واسعة من الأطعمة الهندية الطازجة والجاهزة للطهي، من دون استخدام أي مواد كيميائية أو مواد حافظة أو ألوان صناعية أو نكهات. واليوم، تجسد العلامة التجارية مزايا الجمع بين أفضل الابتكارات والتقاليد في مجال الأغذية وتغليف المواد الغذائية. وحالياً، تقدم "آي دي" خدماتها إلى متاجر البيع بالتجزئة في الهند والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وتشمل مجموعة المنتجات الطبيعية والصحية الواسعة للعلامة التجارية التي تتخذ من بنغالورو مقرا لها كلاً من Idly و Dosa Batter و Rice Rava Idly Batter و Malabar Parota و Wheat Lachha Paratha و Homestyle Paratha و Wheat Chapati و Spices، إضافة إلى ثلاثة أنواع مختلفة من الصلصات، Soft & Creamy Paneer ، و Creamy Thicked Curd ، و Squeeze and Fry" Vada Batter ، وثلاثة خلطات مخصصة من سائل القهوة المفلترة وبودرة القهوة سريعة التحضير.

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