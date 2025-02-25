أعلنت اليوم آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد، شركة الاستثمارات البديلة العالمية الرائدة، عن تعيين كل من عبدالعزيز محمد المانع و عبداللطيف علي الفوزان عضوين في مجلس إدارة الشركة،

يتمتع عبدالعزيز المانع بخبرة واسعة ومتنوعة تتجاوز 20 عاما، حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المانع القابضة، وهي مجموعة متنوعة الأنشطة تعمل في عدة قطاعات، تشمل العقار، والمقاولات، والتجزئة، والتكنولوجيا، والزراعة. كما أنه عضو في مجالس إدارة كل من الشركة المتحدة للتنمية، وبنك دخان، والمستثمر الأول، والأولى للتمويل.

كما يمتلك عبداللطيف الفوزان خبرة تزيد عن 15 عاما في مجالات الأعمال والاستثمار، حيث يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الفوزان القابضة، والعضو المنتدب في شركة أسند للحلول. بالإضافة إلى ذلك، يترأس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" والشركة المتحدة للأدوات المنزلية، ويشغل عضوية مجالس إدارة كل من شركة الفوزان القابضة والشركة المتحدة للإلكترونيات، وشركة تسهيل للتمويل وشركة مداد المحدودة.

وبهذه المناسبة، قال عبدالعزيز حمد الجميح، رئيس مجلس إدارة مجموعة آركابيتا "يسعدنا الإعلان عن انضمام عبدالعزيز المانع وعبداللطيف الفوزان، ونحن على ثقة بأن خبرتهما الواسعة في المنطقة، وعلاقاتهما الاستراتيجية في مختلف القطاعات، ستوفر لنا رؤى قيّمة في مداولاتنا داخل مجلس الإدارة، مما يساهم في تحقيق قيمة أكبر لمستثمرينا".

فيما قال هشام عبدالرحمن الراعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا "إن تعيين عبدالعزيز المانع و عبداللطيف الفوزان سوف يسهم في توسعة آفاقنا وتعزيز قدرتنا، إضافة إلى دعم جهودنا في اختيار الفرص الاستثمارية ذات الجودة النوعية العالية. إن خبرتهما في مختلف القطاعات الأساسية تتوافق مع استراتيجية النمو التي تعتمدها آركابيتا، ونحن نتطلع إلى العمل معهما لتحقيق أهدافنا بعيدة المدى".

الجدير بالذكر أن هذه التوسعة لعضوية مجلس الإدارة تأتي مع تعيين السيد هشام الراعي رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة آركابيتا وعضواً في مجلس إدارة الشركة اعتبارًا من بداية هذه السنة.

عن آركابيتا

آركابيتا شركة عالمية متخصصة في الاستثمارات البديلة، وتتركز استثماراتها في قطاعي أسهم الشركات الخاصة والعقار، وهي تمتاز بسجلها الحافل بالنجاح على مدى ثلاثين سنة بلغت خلالها القيمة الإجمالية لاستثماراتها أكثر من 32 مليار دولار أمريكي. وتتوزع مكاتب مجموعة آركابيتا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب شركتها الزميلة في مملكة البحرين.

لمزيد من المعلومات، فضلاً زيارة موقع آركابيتا على الإنترنت www.arcapita.com.

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