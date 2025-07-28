دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، اليوم عن تعيين الدكتور جويتز كوراس شريكاً في قطاع ممارسات الخدمات المالية، حيث يركز كوراس بخبرته الممتدة لأكثر من عشرين عاماً في المناصب التنفيذية والقيادية العليا ولدى الهيئات التنظيمية وفي مجال الاستشارات على قطاعات التأمين والمعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي، وسيعمل كوراس من مقر آرثر دي ليتل في الرياض لتقديم الدعم اللازم لعملاء الشركة في منطقة الشرق الأوسط ودول العالم.

وقد انضم جويتز إلى آرثر دي ليتل بعد أن شغل منصب المستشار الأول لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث تركزت مهامه حول التحول الاستراتيجي والتشغيلي المستمر للمؤسسة ودعم مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين، وهي الهيئة المسؤولة عن صياغة الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين بعد تأسيسها في الآونة الأخيرة.

كما شغل قبل ذلك مناصب تنفيذية أخرى كرئيس تنفيذي لشركة المتوسط والخليج للتأمين "ميدغلف"، وعضو في مجلس إدارة شركة "إنشورتيك"، أما في مجال الاستشارات، فقد عمل لدى شركتي ماكينزي وأوليفر وايمان، حيث تولى رئاسة قطاع التأمين بمنطقة الأوسط وشرق أوروبا ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان تركيزه على إنجاز مشاريع التحول ووضع الاستراتيجيات وتقديم الابتكارات لعملاء القطاعين الحكومي والخاص في إطار منظومة التأمين والمعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي.

وعن هذه الخطوة صرح مارتن راوخنفالد، الشريك الإداري بآرثر دي ليتل قائلاً: "يشهد قطاع التأمين في الشرق الأوسط تطورات سريعة بسبب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار، نحو منظومة تتمتع بالمرونة والانفتاح، وفي الوقت نفسه، تجري مناقشات حثيثة بين صناع القرار حول الإصلاحات المؤسسية لأنظمة المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي، وبفضل خبرة جويتز القوية وفهمه الشامل للقطاع، فإنه يتمتع بمكانة مثالية من شأنها أن تمكنه من مساعدة العملاء على تسخير إمكانات التحول واغتنام الفرص في هذه البيئة الآخذة في التطور".

وبدوره قال جويتز كوراس، الشريك الجديد في آرثر دي ليتل: "الحواجز الفاصلة بين التأمين والقطاعات الأخرى آخذة بالتراجع، فما كان يُعرف بسلسلة القيمة أصبح الآن مجموعة متكاملة من القيم، وذلك بسبب بروز نماذج أعمال جديدة للدمج بين مكونات سلاسل القيمة عبر مختلف القطاعات، مما يستدعي تبني جميع الأطراف الفاعلة في السوق لاستراتيجيات جديدة، هم والداخلين الجدد إلى السوق، والجهات التنظيمية. كما أتطلع إلى العمل مع فريق ممارسات الخدمات المالية في شركة آرثر دي ليتل، ومع زملائي في القطاعات الأخرى، بالاستفادة من دور قطاع التأمين الذي يعمل على استكمال عروض القيمة الحالية وتعزيزها، بهدف توسيع قاعدة عملائنا وتعميق تأثيرنا في هذه القطاعات الرئيسية التي تمثل الركيزة لازدهار المجتمعات والاقتصادات على حد سواء".

يحمل جويتز درجة الدكتوراه في الفيزياء النظرية من جامعة كامبريدج (المملكة المتحدة)، ودرجتي ماجستير من جامعة ولاية فلوريدا (الولايات المتحدة الأمريكية) وجامعة غراتس (النمسا).

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