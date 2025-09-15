دبي، الإمارات العربية المتحدة – تستعد دبي لاستضافة قمة علماء المستقبل X يومي 22 و23 سبتمبر 2025 في مركز المؤتمرات بفندق جميرا بيتش. وتعد هذه القمة الحدث العالمي الأبرز لوضع السياسات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وصياغة حلول مستقبلية مبتكرة، حيث ستجمع على مدار يومين صنّاع القرار والمبتكرين والعلماء ورواد الفضاء وقادة الأعمال العالميين لمناقشة أحد أهم التحديات المعاصرة: السرعة المتسارعة للتطور التكنولوجي مقابل بطء وتيرة مواكبة السياسات والحوكمة.

بدعم من شركاء استراتيجيين مثل ماستركارد وبنك الإمارات دبي الوطني، ستستضيف القمة أكثر من نصف أفضل 50 مفكرًا مستقبليًا على مستوى العالم، إلى جانب أسماء بارزة مثل: البروفيسور براين كوكس، القائد سكوت كيلي، الدكتورة عبير حداد، كيفن جي. أندرسون، روس داوسون، بابلو هولمان، زولتان إستفان، والبروفيسور هنريك فون شيل وغيرهم.

سيتناول البرنامج موضوعات محورية مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والكم، علوم طول العمر، التكيف المناخي، اقتصادات المستقبل، واستكشاف الفضاء البشري.

ولن يقتصر دور القمة على كونها مؤتمرًا فقط، بل ستكون منصة لصياغة استراتيجيات عملية عبر جلسات عامة وحلقات نقاش، وحفلات توقيع كتب، إلى جانب جلسة ختامية حصرية خلال عشاء VVIP فاخر على متن يخت فخم في مرسى دبي، مخصص لكبار القادة والضيوف المميزين.

قال بريت كينغ، مؤسس The Futurists Network: - "تمثل قمة علماء المستقبلX المرة الأولى التي يجتمع فيها أغلب أبرز 50 مفكرًا مستقبليًا عالميًا في حدث واحد، ويسعدنا استضافة هذه القمة في دبي بالشراكة مع ماستركارد وبنك الإمارات دبي الوطني. إن الفجوة بين ما هو ممكن تقنيًا وما يمكن للسياسات مجاراته تتسع بسرعة كبيرة، ولضمان انتقال منظم نحو مستقبل ذاتي ومستدام، فإن التخطيط الجاد أصبح ضرورة. ولهذا السبب جلبنا هذه النخبة من الرؤى المستقبلية إلى دولة الإمارات لرسم طريق واضح نحو مستقبل أفضل للجميع."

وقال الدكتور محمد الخطيب، الرئيس التنفيذي لـ The Futurists Network - GCC:: " قمة علماء المستقبلX لا تهدف إلى التنبؤ بالمستقبل، بل إلى إعداد القادة وصناع السياسات لاتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة التغيرات المتسارعة. ودبي هي الوجهة المثالية لهذا الحوار كونها نقطة التقاء بين الابتكار والحوكمة والتعاون العالمي."

وأضاف طارق قريشي، الرئيس التنفيذي لـ Voices of the Future والشريك المستضيف للقمة:

"نحن نجمع بعضًا من أعظم العقول في عصرنا لمناقشة الأسئلة الجوهرية حول مستقبل الإنسانية.. من الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته إلى التكيف مع التغير المناخي ومستقبل العمل. هذا ليس مجرد حدث، بل هو حركة لضمان أن تواكب السياسات التطور التكنولوجي والمجتمعي."

ومع الاهتمام العالمي المتزايد، من المتوقع أن تكون قمة علماء المستقبل حدثًا فارقًا في رسم ملامح مستقبل الحوكمة والاقتصادات والمجتمعات.

نبذة عن FUTURISTS:

تأسست The Futurists كمنصة لأبرز المفكرين العالميين لاستكشاف مستقبل البشرية وكوكب الأرض والاقتصاد العالمي. نسعى إلى تقديم سلسلة مؤتمرات، وبرامج تلفزيونية، وبودكاست مخصصة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه البشرية من خلال استشراف المستقبل وتحديد أفضل الحلول الممكنة. وكما نقول في البودكاست: "سنلتقي بكم في المستقبل."

-انتهى-

#بياناتشركات