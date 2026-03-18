برشلونة، إسبانيا - عُقد «المنتدى العالمي لصناعة WLAN لعام 2026» في برشلونة بإسبانيا، بتنظيم من التحالف العالمي لتطبيقات WLAN ‏(WAA). وأُقيم المنتدى تحت شعار «AI-WLAN: استشراف منظومة جديدة ومتميزة للشبكات المحلية اللاسلكية الذكية»، بمشاركة أكثر من مائة خبير تقني، ومشغل، ومصنع معدات، وممثل عن منظمات دولية من مختلف أنحاء العالم، لبحث مسار التطور المتكامل بين الذكاء الاصطناعي وWLAN.

وبصفته أول منظمة صناعية دولية في العالم تُعنى بتجربة تطبيقات WLAN، طرح WAA هدف إنشاء «مركز عالمي للتبادل التقني والتقييس في مجال AI-WLAN». وخلال المنتدى، أصدر WAA، بالتعاون مع منظمات دولية ومشغلين وشركات رائدة في تصنيع المعدات، «مبادرات التعاون الدولي بشأن توحيد معايير AI-WLAN»، كما وقّع مذكرتي تفاهم مع الرابطة العالمية للنطاق العريض ‏(WBBA) والاتحاد العالمي لإنترنت الأشياء الذكي ‏(GIIC)، بما أرسي أساسًا متينًا لتجاوز الحواجز المعيارية وتعزيز التعاون التقني.

وأكد ZHANG Ping، رئيس WAA، أن بناء منظومة ذكية جديدة قائمة على AI-WLAN يمثل رؤية مشتركة للصناعة. ومن جانبه، أوضح GAN Bin، نائب رئيس Huawei، أن الذكاء الاصطناعي ينقل الشبكات المحلية اللاسلكية من «الاستجابة السلبية» إلى «التنبؤ الاستباقي»، بما يلبّي بصورة أفضل الاحتياجات المتمايزة لمختلف القطاعات.

وخلال الجلسة الرئيسية، أجرى ممثلو منظمات التقييس الدولية ورواد الصناعة، ومنهم IEEE وITU-T وISO/IEC وSAMENA وWBA وChina Mobile وHuawei وH3C وQualcomm، مناقشات معمقة حول موضوعات شملت التطور التقني، ومواءمة المعايير، والتطبيق في السيناريوهات العملية. كما ركزت جلسة النقاش على تطبيقات AI-WLAN والابتكار في التقييس، بما أسهم في ترسيخ توافق أوسع داخل القطاع.

وباعتباره فعالية صناعية ذات أهمية مهنية واضحة وطابع دولي، فإن انعقاد المنتدى العالمي لصناعة WLAN لعام 2026 لم يقتصر على إنشاء منصة محورية للتعاون والتبادل داخل صناعة WLAN عالميًا، بل أسهم أيضًا في تعزيز التوافق الدولي بشأن التكامل بين الذكاء الاصطناعي وWLAN، وترسيخ أسس التعاون الصناعي العالمي. وسيستفيد WAA من هذا المنتدى لمواصلة تعميق التكامل المتبادل بين الذكاء الاصطناعي وWLAN، وتعزيز التعاون الدولي، ومواصلة أداء دوره بوصفه «منسقًا» و«محفزًا». كما سيواصل بناء جسور التعاون الصناعي العالمي، وتعميق التبادل التقني الدولي والتعاون في التقييس، بما يسهم في إتاحة مزايا تجارب WLAN عالية الجودة للمستخدمين حول العالم، وكتابة فصل جديد في تطوير منظومة الشبكات الذكية AI-WLAN.

