دبي التي تجسّد روح الابتكار هي الوجهة الأمثل لاستضافة المنصة الجديدة المتخصصة بابتكارات الصحة الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلقت اليوم فعاليات معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية WHX Tech 2025، المنصة الجديدة المتخصصة بابتكارات الصحة الرقمية، والتي تستمر في مركز دبي التجاري العالمي حتى 10 سبتمبر، وذلك بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة و200 متحدث عالمي، وأكثر من 5,000 من رواد قطاع الرعاية الصحية حول العالم على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

وألقت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، كلمةً في اليوم الأول تحدثت فيها عن النظام المتبع لتعزيز وتسريع عملية طرح المنتجات الإماراتية في السوق. وأشارت الدكتورة الكعبي إلى أن آلية التسريع التي تطبقها الهيئة، والتي تأسست قبل أقل من عامين، ساهمت في الحصول على موافقة على 23 دواءً مبتكراً بحلول عام 2025. وقالت: "حققنا خلال عامين فقط تقدماً كبيراً، حيث أطلقنا القائمة الوطنية للأدوية الأساسية، ووقعنا اتفاقيات الاعتراف المتبادل لشهادات ممارسات التصنيع الجيدة، وعززنا شراكاتنا مع الجهات التنظيمية العالمية لضمان توفير أدوية ومكونات فعالة عالية الجودة وبأسعار مناسبة". وأضافت، مشيرة إلى أبرز إنجازات الهيئة، أن الرؤية المستقبلية تتضمن دوراً مهماً للتحول الرقمي في تعزيز الأداء التنظيمي وتبسيط الإجراءات. وأكدت: "لا نكتفي بتوسيع نطاق التصنيع المحلي، بل نسعى جاهدين لجذب الشركات العالمية لإنشاء مرافق متطورة في الإمارات. وقد أصبحت الإمارات مركزاً إقليمياً رئيساً في مجال إنتاج وتصدير الأدوية عالية الجودة، بفضل رفع معايير ممارسات التصنيع الجيدة والبنية التحتية عالمية المستوى".

كما تناول هارولد وولف، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية نظم معلومات وإدارة الرعاية الصحية، التغيرات الجذرية في منظومة الصحة العالمية مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط، مشيراً : "لا يوجد ما هو فريد في التحديات التي نواجهها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فارتفاع أعداد المصابين بالأمراض المزمنة يعود لسببين؛ أولهما، شيخوخة السكان التي تُعدّ أمراً إيجابياً، لكن تزداد مع طول العمر احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة. وثانيهما، تحسّن قدرتنا على الوقاية من هذه الأمراض وتشخيصها، ما يعني أن أعداد المصابين ستزداد حتى مع تحسّن النظام الصحي. وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى لتمدّنا بالمعرفة والخبرة اللازمة لتحقيق النجاح".

وفي جلسة لاحقة بعنوان "تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتسهيل وصول المرضى إليها من خلال الابتكار الرقمي"، ناقش شيام بيشن، رئيس قسم الرعاية الصحية في المنتدى الاقتصادي العالمي، دور الأدوات والمنصات الرقمية في تحسين تقديم الخدمات الصحية، وإجراءات التأمين الصحي، وإتاحة الرعاية للمرضى في المنطقة. وقال: "تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أسرع الأسواق نمواً في مجال الرعاية الصحية الرقمية عالمياً، وتتميز بالعديد من الميزات الفريدة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الرعاية الصحية الرقمية". وأضاف: "يشمل ذلك دعماً حكومياً قوياً، واستراتيجيات واضحة للتحول الرقمي في الرعاية الصحية، إلى جانب الاستثمارات العامة الكبيرة في الاقتصاد الرقمي الذي يتطور بسرعة، مع التركيز على تطوير الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمعالجة البيانات". وأردف: "يتطلب تحقيق تقدم حقيقي في مجال الرعاية الصحية الرقمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي نهجاً شاملًا يجمع بين الجهود، إذ لا يمكن لأي جهة بمفردها قيادة هذا التحول. وعلى جميع الأطراف المعنية التعاون لمواجهة التحديات الصحية العالمية، فالمنظومة القوية قادرة على معالجة التحديات الصعبة وتطبيق الحلول بشكل أكثر فعالية من المبادرات الرقمية الفردية".

من جانبه، صرّح بيتر هول، الرئيس التنفيذي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة إنفورما ماركتس: "لا توجد وجهة أفضل من دبي لاستضافة النسخة الأولى من هذا المؤتمر، نظراً لموقعها الاستراتيجي الفريد الذي يجمع بين الشرق والغرب. فهي إمارة تجسّد روح الابتكار والطموح والتقدم، وهي قيم تتوافق تماماً مع رسالة WHX Tech. وتركز هذه الفعالية على تبادل المعارف والخبرات وبناء العلاقات وتعزيز التواصل وتوفير تجربة مميزة للمشاركين، ما يجعلها منصة مثالية لجميع المعنيين في هذا المجال لمناقشة قضايا الرعاية الصحية والتكنولوجيا الملحّة وتبادل الأفكار والحلول".

ويُقام معرض WHX Tech بالشراكة الاستراتيجية مع جمعية نظم معلومات وإدارة الرعاية الصحية، مما يُضفي بُعداً عالمياً على الفعالية ويعزز مكانتها، فضلاً عن ضمان انسجام محتواها مع أولويات القطاع المهمة.

لمزيدٍ من المعلومات والتسجيل بصفة زائر أو جهة عارضة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: worldhealthexpo.com/events/healthcare/tech/en/home.html.

-انتهى-

#بياناتحكومية