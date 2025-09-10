· ستة مشاريع مبتكرة تتضمن التصوير التشخيصي بالذكاء الاصطناعي ونظام لإدارة الأزمات ومنصة للتطوير المهني

· نخبة من الخبراء والقادة وصناع القرار في العالم يشاركون في قمة الذكاء الاصطناعي التي تعقدها المؤسسة على هامش المعرض

الإمارات العربية المتحدة – دبي، تستعرض مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ضمن فعاليات معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية "WHX Tech 2025"، المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، ستة مشاريع مبتكرة تجسد مساهمتها في دفع مسيرة التحول الرقمي وتسريع تبني أحدث الحلول الذكية في قطاع الرعاية الصحية بالدولة.

كما تنظّم المؤسسة قمة الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية (EHS AI Summit) على هامش المعرض يومي 9 و10 سبتمبر، تحت شعار "تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية"، والتي تجمع نخبة من الخبراء والقادة وصناع القرار لمناقشة أحدث التطورات في الصحة الرقمية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبؤية، واستشراف مستقبل الأنظمة الصحية المستدامة.

وأكّدت سعادة مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذه القمة تمثل محطة استراتيجية في مسيرة المؤسسة نحو تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال الصحة الرقمية، مضيفةً: "ننظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه منظومة متكاملة ورافعة استراتيجية قادرة على الارتقاء بجودة الرعاية وتسريع التشخيص وتخصيص العلاج وتحقيق كفاءة تشغيلية غير مسبوقة، مع الالتزام المطلق بأعلى معايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات".

وتتضمن المشاريع المعروضة ضمن منصة المؤسسة منظومة الذكاء المؤسسي لتعزيز دقة التشخيص المبكر وتحسين العمليات التشغيلية، وفحص اللياقة الطبية لتأشيرات الإقامة الذي يوفر تجربة رقمية متكاملة وسريعة عن طريق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومشروع الذكريات الاصطناعية بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لمساعدة مرضى الزهايمر على استعادة ذكرياتهم وتحسين جودة حياتهم، بالإضافة إلى نظام غياث لإدارة الطوارئ والأزمات المصمم لرفع جاهزية المنشآت الصحية عبر لوحة تحكم مركزية وتطبيقات تنبؤية مبتكرة، ومشروع التصوير التشخيصي بالذكاء الاصطناعي للكشف الاستباقي والمبكر عن أمراض مثل سرطان الثدي والسل الرئوي والسكتة الدماغية، وأخيراً منصة مهارتي التي تتيح لموظفي المؤسسة وشركائها فرص التدريب والتطوير المهني باستخدام الأجهزة الذكية.

ويعدّ معرض WHX Tech 2025 منصة رائدة تسلط الضوء على أبرز الحلول والتقنيات المبتكرة في قطاع الرعاية الصحية، فيما تشكل قمة الذكاء الاصطناعي التي تنظمها المؤسسة إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن جدول أعمال المعرض، والتي تسهم في تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل الصحة الذكية.

-انتهى-

#بياناتشركات