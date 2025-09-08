الفعالية تستضيف أكبر مسابقة للشركات الناشئة في مجال الصحة الرقمية في الشرق الأوسط بجوائز مالية تبلغ 50,000 دولار أمريكي، إلى جانب توفير فرص للتواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين .

المعرض يشهد إطلاق تقنيات مبتكرة، أبرزها تراك فارما، أداة التتبع الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي لكشف الأدوية المقلدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق النسخة الأولى من معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية WHX Tech 2025، المنصة الجديدة المتخصصة بابتكارات الصحة الرقمية، غداً في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر بين 8 و10 سبتمبر تجمع فيها أكثر من 300 جهة عارضة و200 متحدث عالمي، وأكثر من 5,000 من رواد قطاع الرعاية الصحية في العالم من أكثر من 30 دولة.

ويمثل معرض WHX Tech (معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية) أحدث إضافة إلى محفظة معارض شركة إنفورما ماركتس. وتسهم الفعالية الرائدة في ترسيخ مكانة دبي بوصفها الوجهة المفضلة لإقامة الفعاليات المعنية بالصحة الرقمية، وتسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والواقع الافتراضي، والأمن السيبراني، والرعاية الافتراضية، والبيانات الضخمة في إعادة رسم ملامح قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز مرونة الأنظمة، والارتقاء بطرق تقديم الرعاية الصحية في المستقبل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سولين سينجر، النائب الأول للرئيس في شركة إنفورما ماركتس: "يُعد WHX Tech المكان الأمثل لدعم الابتكار في مجال الصحة الرقمية، ويهدف إلى إطلاق العنان للابتكارات المتطورة من خلال استعراض مجموعة من التقنيات والتشجيع على اعتمادها في أنظمة الرعاية الصحية. وبفضل مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار، يوفر WHX Tech ملتقىً مثالياً تتحول فيه الأفكار إلى استثمارات وتتطور التقنيات إلى حلول في مجال الرعاية".

تحفيز التغيير من خلال الحوار البنّاء

يضم المعرض ثلاث منصات مبتكرة، وهي وورلد إكس وفيوتشر إكس وإكسليريت. ويفتتح سعادة الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات فعاليات منصة وورلد إكس، التي تستعرض دراسات حالة عن اعتماد التقنيات في العالم، والرؤى التنظيمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القيادات النسائية في مجال التكنولوجيا الصحية.

وتركز منصة فيوتشر إكس في المقابل على آفاق المستقبل في مجالات التشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، والحوسبة الكمومية، والرعاية التنبؤية. أما منصة إكسليريت، فتستضيف أكبر مسابقة للشركات الناشئة في مجال الصحة الرقمية في المنطقة، بجوائز مالية تبلغ 50,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى فرصة لعقد لقاءات بين تلك الشركات ومستثمرين. وتوفر المنصة لأكثر من 40 شركة ناشئة واعدة الفرصة لعرض حلولها، وستقدم الشركات المتأهلة مشاريعها أمام لجنة تحكيم دولية من المستثمرين وقادة القطاع.

تسليط الضوء على الابتكار والريادة

تستعرض شركة إيفوتيك في إحدى الفعاليات البارزة التي يحتضنها معرض WHX Tech، منصة تراك فارما المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لكشف الأدوية المقلدة وتعزيز شفافية سلسلة التوريد في القطاع الصحي. وتتخذ إيفوتيك من دبي مقراً لها، وهي شركة مُتخصصة في بناء منصات تتبع المنتجات وتأمين سلاسل التوريد ودعم عملية اتخاذ القرار.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جهاد طيارة، الرئيس التنفيذي لشركة إيفوتيك: "يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً في طريقة حماية سلاسل توريد الأدوية، إذ لا يقتصر دوره على تتبع العمليات الحالية فحسب، بل يساعدنا على التنبؤ بالعمليات المستقبلية أيضاً. ونثق في إيفوتيك بأن مستقبل السلامة سيقوم على حلول أكثر ذكاء وسرعة، وسيعتمد على رؤى يتم الحصول عليها في الوقت الحقيقي".

ويشهد معرض WHX Tech إطلاق منتج آخر من شركة شين تكنولوجي سلوشنز، وهو منصة آي دي ميديكو للصحة الرقمية، التي تهدف لتبسيط خدمات الرعاية الصحية وتوفيرها بشكل آمن. وتدعم المنصة تسجيل المستخدمين بجميع الأدوار الطبية، وتقدم ميزات مثل إدارة السجلات الصحية الإلكترونية، وحجز المواعيد، والتعامل مع الوصفات الطبية، وتخزين الوثائق الصحية، وخدمات الدعم عبر الدردشة والمكالمات، بالإضافة إلى إمكانية تكاملها مع الأجهزة الطبية لتتبع الحالة الصحية في الوقت الحقيقي.

ويتمحور المعرض بصورة رئيسية حول منصة وورلد إكس، وهي مخصصة لاستعراض دراسات حالة عن اعتماد التقنيات في العالم، والرؤى التنظيمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحلول التي تواكب المستقبل. وتشمل قائمة أبرز المشاركين في قيادة الحوار أعضاء المجلس الاستشاري في معرض WHX Tech، وهم الدكتور سام شاه، مدير مكتب إدارة بيانات الرعاية الصحية في نيوم السعودية؛ ورينيتا داس، الشريك ونائب الرئيس الأول في فروست آند سوليفان؛ والدكتورة ميريام فرنانديز مارتين، رئيسة قسم الابتكار الصحي في أمازون ويب سيرفيسز؛ والدكتور جيمس ماولت، التنفيذي لشركة بيوينتيلي سينس؛ والدكتورة تمارة سنبل، المستشارة الاستراتيجية للتحول الرقمي والابتكار في القطاع الصحي؛ والدكتور ديفيد رو، كبير مسؤولي الخدمات الطبية العالميين ونائب رئيس الرعاية الصحية في مايكروسوفت.

ويلقي البروفيسور الدكتور ماتياس جوين، الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والتصوير وحلول التصور المتقدم في جي إي هيلث كير، كلمة في اليوم الافتتاحي كجزء من جلسة حوارية بعنوان "اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي- التغلب على التحديات ... الخطوات المطلوبة"، وهو يؤمن بأن تبني تقنية الذكاء الاصطناعي يوفر دافعاً أساسياً للابتكار في مجال التصوير الطبي. يقول البروفيسور جوين: "كان دمج تقنية الذكاء الاصطناعي في التشخيص السريري على نطاق واسع أحد أبرز الابتكارات التحويلية في مجال التصوير الطبي خلال السنوات الخمس الماضية. وبعد تطور هذه التقنية على مدى فترة طويلة، بدأنا اليوم نلمس تأثير تطبيقها العملي بشكل واضح، لاسيما في تعزيز كفاءة سير العمل، وإعادة بناء الصور، ودعم اتخاذ القرارات السريرية".

دور المرأة في الصحة الرقمية، التجارب الغامرة، والشراكات العالمية

تسلط الدورة الأولى من معرض WHX Tech الضوء أيضاً على السيدات الرائدات في مجال الصحة الرقمية، من خلال جلسات رفيعة المستوى تتناول التحديات أمام اعتماد الحلول الرقمية في قطاع الرعاية الصحية وتستشرف مستقبله في عام 2050. ويضم المعرض عروضاً حية لمحاكاة بيئة المستشفيات والتقنيات التي تنقل الابتكارات في مجال الرعاية الصحية من مرحلة المفهوم إلى التطبيق السريري، إضافة لبرامج تواصل مخصصة.

ويُقام معرض WHX Tech بالشراكة الاستراتيجية مع جمعية نظم معلومات وإدارة الرعاية الصحية، مما يُضفي بُعداً عالمياً على الفعالية ويعزز مكانتها، فضلاً عن ضمان انسجام محتواها مع أولويات القطاع المهمة.

