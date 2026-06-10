أعلنت شركة UiPath (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز PATH)، والرائدة في تنسيق الأعمال والأتمتة، عن حصولها على اعتماد معيار أمن مزودي الخدمات السحابية (CSP) من مركز دبي للأمن الإلكتروني (DESC)، وذلك لسحابة الأتمتة التجارية التابعة للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجسد هذا الاعتماد إنجازاً بالغ الأهمية في مسيرة UiPath، إذ يؤكد توافق حزمة خدمات الأتمتة والذكاء الاصطناعي التي تقدمها مع أعلى متطلبات الأمن السيبراني المعتمدة في إمارة دبي. ويفتح ذلك المجال أمام الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات للاستفادة من كامل قدرات المنصة، كما يعزز التزام الشركة بتطوير بنية تحتية مؤسسية للأتمتة في المنطقة، قائمة على الثقة والجاهزية والأمان.

ويؤدي مركز دبي للأمن الإلكتروني، التابع لهيئة دبي الرقمية، دور الجهة التنظيمية الرئيسية المعنية بالأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية في دبي. ويستند معيار أمن مزودي الخدمات السحابية الصادر عن المركز إلى أطر عالمية، من بينها معيار ISO 27001، مع إضافة ضوابط مصممة خصيصاً لاستيفاء المتطلبات التنظيمية ومتطلبات ملكية البيانات في دولة الإمارات. وتحظر التشريعات المعمول بها في دبي على الجهات الحكومية وشبه الحكومية التعامل مع مزودي خدمات سحابية غير حاصلين على اعتماد المركز. ولذا يمثل هذا الاعتماد ميزة تنافسية للشركة، فضلاً عن كونه شرطاً أساسياً لأي مزود خدمات سحابية يسعى إلى خدمة القطاع الحكومي.

ويتيح هذا الاعتماد لمنصة الأتمتة من UiPath أن تصبح خياراً مؤهلاً لأبرز المؤسسات والجهات الحكومية في دولة الإمارات، ويمنحها القدرة على توسيع نطاق الأتمتة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي بثقة أعلى، ضمن بيئة تلتزم بأعلى المعايير المحلية في إدارة البيانات والهوية والتشفير واستمرارية الأعمال. كما يزيل هذا الاعتماد العوائق التنظيمية التي حالت دون استخدام المؤسسات للخدمات السحابية من شركة UiPath، إذ يمهد الطريق أمامها للاستفادة من إمكانات المنصة. ويشمل اعتماد مركز دبي للأمن الإلكتروني مختلف قدرات الأتمتة والذكاء الاصطناعي التي توفرها منصة UiPath، ليمنح الجهات الحكومية والمؤسسات في دولة الإمارات مساراً متكاملاً وآمناً لاعتماد الأتمتة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، بدءاً من المعالجة الذكية للوثائق ودعم القرارات بالذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى تنسيق العمليات والاختبار وتطوير الحلول من قبل المستخدمين، ضمن بيئة سحابية معتمدة ومتوافقة بالكامل مع أعلى المعايير الأمنية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال سكوت روبرتس، الرئيس التنفيذي لشؤون أمن المعلومات في شركة UiPath: "تشكل الثقة والأمن الأساس الذي يجب أن تقوم عليه منظومات الأتمتة في أي مؤسسة. وتزداد أهمية هذا الأساس في الأسواق المنظمة مثل دولة الإمارات، حيث ترتفع معايير ملكية البيانات والامتثال إلى مستويات استثنائية. ويعكس حصولنا على اعتماد مركز دبي للأمن الإلكتروني التزامنا الصارم بأعلى معايير الأمن، كما يبين لعملائنا في دبي ودولة الإمارات بأن بياناتهم تتمتع بأعلى مستويات الحماية، وأننا قادرون على استيفاء متطلبات الامتثال لديهم. ونفخر بأن نكون شريكاً معتمداً في دعم رؤية دبي لمستقبل رقمي آمن ومدعوم بقدرات الذكاء الاصطناعي".

ومن جهته، قال كارل كراوثر، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة UiPath: "تتحرك دولة الإمارات بخطوات متسارعة نحو مستقبل يتم فيه تشغيل نصف الخدمات والعمليات الحكومية بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي، مما يجعل الثقة والأمن والامتثال محاور أساسية في هذه المرحلة. وعندما تبدأ المؤسسات في نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، يصبح تنسيق العمليات عاملاً حاسماً لضمان عمل هؤلاء الوكلاء ضمن سير عمل منظم وآمن ومتوافق، مع قدرتهم في الوقت نفسه على تحقيق نتائج ملموسة. ومع إطلاق سحابة الأتمتة في دولة الإمارات بالتعاون مع Microsoft، يوفر حصولنا على اعتماد مركز دبي للأمن الإلكتروني للمؤسسات أساساً آمناً ومتوافقاً يسرع اعتماد قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع تلبية المتطلبات المحلية لملكية البيانات".

للمزيد من المعلومات حول شهادات الأمن والامتثال التي حصلت عليها شركة UiPath، يرجى زيارة مركز الثقة من UiPath عبر الرابط: www.uipath.com/legal/trust-and-security.

لمحة عن شركة UiPath

تعد شركة UiPath (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز PATH)، من أبرز الشركات العالمية في تنسيق الأعمال والأتمتة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي. وتدعم الشركة المؤسسات في مختلف أنحاء العالم في تبسيط بيئات العمل المعقدة وتحويلها إلى عمليات ذكية وآمنة، تجمع بين قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على التحليل واتخاذ القرار، وكفاءة الروبوتات في تنفيذ المهام، وخبرة الأفراد في قيادة التوجهات. وتلبي حلول الشركة احتياجات المؤسسات الحديثة والقطاعات الخاضعة لأعلى مستويات التنظيم، من خلال دمج الأتمتة وتنسيق الأعمال والذكاء الاصطناعي والاختبار ضمن مسارات عمل خاضعة للحوكمة وقابلة للتوسع. وتسهم هذه الحلول في تسريع الابتكار بما يواكب وتيرة الأعمال، مع توفير منظومة الرقابة والامتثال التي يحتاج إليها قادة المؤسسات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.uipath.com

للتواصل الإعلامي مع شركة UiPath:

uipath@activedmc.com

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