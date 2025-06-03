أعلن المهندس هشام المصري، الرئيس التنفيذي لمعرض "The Real Show"، عن انطلاق النسخة الثانية من المعرض في يوليو المقبل، والذي سينطلق بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو.

وأكد المصري، أن المعرض هذا العام يمثل نقلة نوعية في آليات تنظيم الفعاليات العقارية من حيث التنسيق بين العارضين، وتكامل الخدمات المقدمة للزوار، مشيرا إلى أن التركيز في هذه الدورة كان على تقديم تجربة تفاعلية أكثر للزائر، من خلال توفير مساحات عرض مبتكرة، مما سيساهم في رفع مستوى التفاعل وزيادة فرص البيع للعارضين.

وأضاف: "نحن نؤمن أن السوق المصري بحاجة إلى منصات فعالة تخلق تواصلًا مباشرًا بين المطورين والعملاء، ونعمل من خلال The Real Show على تقديم تجربة استثنائية تدمج بين التنظيم الاحترافي وأعلى معايير التسويق العقاري."

من جانبه، صرّح أحمد منصور، الشريك والرئيس التنفيذي للتسويق بالمعرض، بأن النسخة الثانية تأتي بعد دراسة عميقة لاحتياجات السوق والتوجهات الحديثة للعملاء، فقد حرصت ادارة المعرض على استقطاب شركات متنوعة تمثل مختلف شرائح السوق، سواء في المشروعات السكنية أو الإدارية أو الساحلية، لضمان تلبية احتياجات أكبر شريحة ممكنة من الزوار، مع تقديم عروض حصرية وخطط سداد مرنة لتحفيز اتخاذ القرار الشرائي خلال فعاليات المعرض.

وأضاف: "نحن نركز على تحقيق أعلى عائد استثماري للمطورين من خلال أدوات تسويق ذكية، وتجربة تفاعلية للزوار تجعل من المعرض محطة رئيسية في أجندة الفعاليات العقارية بمصر، لذا فإن "The Real Show" يجمع هذا العام نخبة من كبار المطورين العقاريين، ويمنح المشاركين فرصة مميزة للعرض ضمن بيئة منظمة ومدروسة، تستهدف الجمهور المناسب بأعلى كفاءة".

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