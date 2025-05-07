أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، عن استضافة مؤتمر “The Market 2.0” بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية، وذلك يوم 20 نوفمبر 2025 في مملكة البحرين.

يركز شعار المؤتمر على "التحول الرقمي في أسواق المال"، ويهدف إلى تعزيز الحوار حول أهمية التكنولوجيا الناشئة وتطورات البنية التحتية في إحداث نقلة نوعية في آليات تداول الأسهم على الصعيد العالمي. ويوفر المؤتمر منصة مثالية لاستكشاف مستقبل تكنولوجيا البورصات، ومساهمة تطورات البنية التحتية في إعادة رسم ملامح أسواق الأسهم الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على هذه التكنولوجيا وتأثيرها في تعزيز مبادئ الاستدامة وتوسيع نطاق الشمولية في أسواق المال.

يضم المؤتمر نخبة من صانعي السياسات والمبتكرين والقادة العالميين بهدف إجراء حوارات رفيعة المستوى ومثمرة حول تطور التكنولوجيا في أسواق الأسهم. ستتطرق المناقشات إلى العديد من القضايا المحورية، تشمل الحوار حول التباين الراهن بين الحلول القائمة على الحوسبة السحابية والحلول الداخلية، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خوارزميات التداول إلى جانب أهمية التحليلات الآنية للبيانات.

ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 300 مشارك، بما في ذلك ممثلين من البورصات، والجهات التنظيمية للأسواق المالية، وشركات الوساطة، والخبراء الماليين، ومزودي التكنولوجيا، وغيرهم من الأطراف المهتمين بتكنولوجيا التداول.

وحول أهمية هذا المؤتمر، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلا: " يمثل مؤتمر "The Market 2.0" منصة محورية تدعم أهدافنا الطموحة نحو بناء بنية تحتية مرنة وشاملة ومتطورة تقنيًا لأسواق المال، حيث يؤكد النمو المتسارع لتكنولوجيا التداول ضرورة تكيف البورصات والأسواق واستعدادها للمستقبل. يسعدنا استضافة هذا الحدث الهام بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية، حيث سيجمع روادًا عالميين ومبتكرين إقليميين لتعزيز الحوار والتعاون الاستراتيجي، مما يعزز مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد للابتكار في أسواق المال."

من جانبه، قال السيد رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية: "إن مؤتمر “The Market 2.0” يؤكد التزامنا الراسخ بتمكين أسواق المال العربية من خلال تبني الابتكار وتبادل المعلومات. وفي ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها أسواق رأس المال، يهدف المؤتمر إلى توفير البيئة المناسبة لاستكشاف التقنيات الاستراتيجية وتحقيق التكامل في السياسات بهدف تطوير البنية التحتية للأسواق في المنطقة."

وأضاف: "يؤكد اتحاد أسواق المال العربية استمرار مساعيه الدؤوبة لترسيخ مكانة الأسواق العربية في طليعة تطورات أسواق المال العالمية، ويسعدنا التعاون مع بورصة البحرين لإنجاح هذا الحدث الهام وتحقيق أهدافه".

للمزيد من المعلومات والإطلاع على جدول أعمال المؤتمر وآخر المستجدات، يرجى زيارة صفحة المؤتمر على: https://market.arab-exchanges.org/

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