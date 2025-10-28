القاهرة، حصد بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة "إنتيسا سان باولو"، بقيادة باولا بابانيكولاو، جائزتين من منصة The Digital Banker العالمية، وذلك ضمن جوائز الابتكار العالمية في الخدمات المصرفية للأفراد لعام 2025: " أفضل تجربة مصرفية لشريحة العملاء المميزين" و"أفضل مبادرة تسويقية لمنتج مصرفي جديد – مصر." تأتي هذه الجوائز تقديرًا لريادة بنك الإسكندرية في تقديم مبادرات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، والتزامه بدعم الشمول المالي.

جاءت جائزة "أفضل عرض مصرفي لشريحة العملاء المميزين" تقديرًا لنجاح إطلاق شريحة "بريميوم" في عام 2024، والمصممة للأفراد الطامحين إلى تجربة مصرفية خاصة. تتميز شريحة "بريميوم" بتقديم نِسَب عائد رائدة في القطاع على الحسابات الجارية وحسابات التوفير، إلى جانب خدمات حصرية، مما يفوق المعايير السائدة في السوق، ويعزّز المكانة التنافسية للبنك. وقد ساهم هذا الإطلاق في زيادة قاعدة عملاء هذه الشريحة لتتجاوز 200,000 عميل حتى سبتمبر 2025.

أما جائزة "أفضل مبادرة تسويقية لمنتج مصرفي جديد – مصر"، فجاءت تتويجًا لتأثير حملة "فلوسك تتشال في بنك الإسكندرية"، التي أُطلقت في عام 2024 للترويج لحساب التوفير "ابدأ"، الموجه للأفراد غير المشمولين مصرفيًا. يوفر الحساب أداة ادخارية آمنة وبسيطة، بعائد تنافسي. وقد ساهمت الحملة في تعزيز ثقة العملاء في بنك الإسكندرية، وأدّت إلى زيادة بنسبة 56% في فتح الحسابات، ونمو بنسبة 65% في الأرصدة حتى ديسمبر 2024.

وقد صرّح السيد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، قائلًا: "نحن فخورين بهذا التقدير العالمي الذي يعكس جهودنا المستمرة لتعزيز العمل المصرفي الشامل، والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع وأكثر تنوّعًا، بما يتماشى مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو. لقد لاقى إطلاق شريحة "بريميوم" استجابة قوية من العملاء والسوق، ونحن سعداء للغاية بالنتائج المبدئية التي حققناها. وبصفتنا مساهمًا فاعلًا في قطاع التجزئة المصرفية في مصر، فإننا نُدرك متطلبات هذه الشريحة، ونؤمن بأن القيمة المضافة التي قدمناها، إلى جانب نهجنا التسويقي المميز، قد أحدثا فرقًا حقيقيًا لدى العملاء."

-انتهى-

#بياناتشركات