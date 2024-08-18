الرياض، المملكة العربية السعودية، حسم الفريق السعودي Team Falcons لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذلك مع تبقي أسبوع على منافسات الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًا والمقام في نسخته الأولى على أرض المملكة العربية السعودية.

وتمكّن Team Falcons من حسم اللقب مبكرًا بعد حصوله على 4160 نقطة، وضعته في صدارة جدول الترتيب العام لكأس العالم للرياضات الإلكترونية وبفارق مريح عن أقرب منافسيه. وكان الفوز بلقب بطولة Call of Duty: Warzone في الأسبوع الأول، وبطولة Free Fire في الأسبوع الثاني عاملًا رئيسيًا في تعزيز صدارته حيث حصل الفريق على 1000 نقطة عن كل بطولة.

وسيحصل Team Falcons على 7 ملايين دولار المخصصة لصاحب المركز الأول من مجموع الجوائز البالغ 60 مليون دولار، بالإضافة إلى الكأس الخاصة بالحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والإلكترونية عالميًا، والتي سيتم تتويج الفريق بها في الحفل الختامي بتاريخ 25 أغسطس الجاري. ويشهد المركز الثاني تنافسًا محتدمًا بين فريقيّ Team Liquid وفريق T1 للحصول على 4 ملايين دولار، وهي الجائزة المالية المخصصة للوصيف.

ويعتبر Team Falcons الفريق الأكثر مشاركةً في بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية من بين جميع الفرق، حيث شارك في 18 بطولة من مجموع بطولات الحدث العالمي البالغ 22 بطولة؛ وهو ما يعكس الاستثمار الكبير من قبل الفريق في مستقبل الرياضات الإلكترونية من خلال تواجدهم في العديد من البطولات ضمن المنظومة العالمية للقطاع.

وصُمِّم النظام الخاص بمنافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية بطريقة تكافئ المستوى التنافسي المميز، فمشاركة أي فريق في أكبر عدد من البطولات لا يعني بالضرورة تحقيقه لمراكز متقدمة في الترتيب العام للحدث. وتنص القوانين على وجوب تحقيق الفريق للقب بطولة واحدة على الأقل ضمن بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية ليتمكن من الحصول على الجائزة الكبرى

وشهد اليوم الرابع من بطولات الأسبوع السابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية منافسة قوية بين اللاعبين والفرق في المراحل الإقصائية والنهائية لبطولات StarCraft II و Call of Duty: Modern Warfare III و EA FC 24 على مختلف مسارح SEF أرينا. وسيُلعب نهائي StarCraft II عند الساعة 8 مساءً في stc أرينا، ويبدأ نهائي Call of Duty: Modern Warfare III في الساعة 8:30 مساءً في Amazon أرينا، فيما تُلعب المباراة الختامية لبطولة EA FC 24 في Qiddiya أرينا، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويُسدل الستار عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية وأحداثه الحماسية التي امتدت لثمانية أسابيع من المنافسات، باحتفال ضخم في موقع تم تصميمه خصيصًا للحفل، حيث يرتقي لمستوى الحدث التاريخي ويحتفي بجهود المساهمين في نجاحه. وسيشهد الحفل الختامي تتويج النادي الفائز بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديمه لأجواء احتفالية مميزة تتنوع بين عروض الألعاب النارية، وطائرات الدرون، والموسيقى الحية.

لمزيد من المعلومات حول كأس العالم للرياضات الإلكترونية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: Esports World Cup. كما يمكن متابعة جميع أخبار كأس العالم للرياضات الإلكترونية على منصة [X].

-نبذة عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية

كأس العالم للرياضات الإلكترونية هو حدث عالمي يجمع أبرز فرق ولاعبي الرياضات الإلكترونية ومحبّيها في احتفال عنوانه التنافس المتميّز. لأوّل مرة في تاريخ الرياضات الإلكترونية ستقدّم هذه البطولة المنتظرة نمط التحدّي عبر الألعاب المختلفة أو ما يعرف بنظام التجميع النقطي Cross Gaming حيث سيتنافس نخبة محترفي الرياضات الإلكترونية في العالم في مجموعة من أشهر الألعاب للفوز بجوائز مالية تتجاوز 62 مليون دولار، وهو ما يعد أعلى إجمالي جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية. ستستضيف العاصمة السعودية الرياض هذا الحدث العالمي في صيف 2024 من 3 يوليو إلى 25 أغسطس، وسيجمع نخبة اللاعبين ومنتجي وناشري الألعاب وعشّاقها من جميع أنحاء العالم لتتويج أبطال العالم للرياضات الإلكترونية. تتضمن النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، 22 منافسة في 21 لعبة. للمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي https://esportsworldcup.com

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