القاهرة – استضافت جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر ( SUTech )، فعاليات الحدث الختامي من النسخة الثانية لمسابقتها السنوية الرائدة TechTank بمقر الجامعة، بمشاركة ودعم من برنامج Shark Tank Egypt ، حيث قدّم طلاب المدارس المتأهلون عروضهم النهائية أمام لجنة التحكيم، وحصلت مدرسة كابيتال الدولية على جائزة مالية بقيمة 150 ألف جنيه كأفضل فكرة قابلة للتحويل إلى مشروع عملي.

واستقطبت المسابقة نحو 300 مشروع ابتكاري قدمها طلاب من 100 مدرسة على مستوى الجمهورية. ومرت المنافسات بمراحل تصفية دقيقة بدأت بتأهل 24 مدرسة الى المراحل قبل النهائية، وصولاً إلى اختيار 8 مدارس فقط للمنافسة الكبرى. وتولت عملية التقييم لجنة تحكيم ضمت نخبة من أبرز قيادات الصناعة والأعمال في مصر، وهم: المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء جامعة السويدي – بوليتكنك مصر، الأستاذ أيمن عباس، رئيس مجلس إدارة - مستشفى الناس، والمهندس عبدالله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - شركة مدينة مصر. كما أشرف خبراء من مؤسسات وشركات عالمية، مثل Artistco وExxonMobilEgypt وDorra Group وACT وSAP على عملية التقييم، حيث تم اختيار أفضل 8 مدارس للتأهل إلى المرحلة النهائية.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech) ، قائلاً: " "نؤمن في SUTech بأن الابتكار هو أساس المستقبل، ونعمل على تمكين الطلاب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق. وتمثل TechTank منصة لربط إبداعات الشباب باحتياجات سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. ونفخر بالمستوى المتميز للمشاركين، ونتطلع إلى رؤية أفكارهم تتحول إلى مشروعات ناجحة. كما نحرص على دعم هذه النماذج الواعدة لتصبح جزءًا فاعلًا في تنمية الاقتصاد الوطني".

من جانبها، أشارت الأستاذة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي (EDTECH)، إلى أن المسابقة تهدف إلى تقليل الفجوة بين الأفكار النظرية والتطبيق العملي، قائلة:

"شهدت النسخة الثانية تطورًا ملحوظًا في جودة المشاريع، كما أتاح حضور خبراء البرنامج وممثلي الشركات العالمية للطلاب تجربة عملية قيّمة ساهمت في تطوير أفكارهم وصقل مهاراتهم. ونحن على ثقة أن TechTank ستلهم جيلًا جديدًا من المبتكرين القادرين على تحويل أفكارهم إلى حلول واقعية، ووضع بصمة حقيقية في مستقبل الصناعة والتكنولوجيا."

والجدير بالذكر أن المدارس الثماني التي تأهلت هم Palm International School ، وContinental Palace International School ، وCapital International School ، وWE Schools for Applied Technology ، وRajac American School ، وIVY STEM International School ، وEl Sewedy International School for Applied Technology and Software ، وEgyptian International School.

