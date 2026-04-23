القاهرة، مصر – في إطار التزامها الراسخ بتطوير منظومة التعليم العالي في مجال التكنولوجيا فى مصر، وإيماناً بالدور المحوري لقطاع الطاقة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، الذي يقود مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، ويسهم بدور حيوي في تمكين الاقتصاد وتعزيز التوازن البيئي، أعلنت جامعة السويدي– بوليتكنك مصر (SUTech) عن انطلاق فعاليات أسبوع الطاقة "Polimi Week" في نسخته الثالثة على التوالي. أقيمت الفعاليات خلال الفترة من 19 إلى 23 أبريل 2026، ضمن برنامج تكنولوجيا هندسة الطاقة بالجامعة، وتحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية، بعنوان استراتيجي: "تعزيز المستقبل: استكشاف الطلب والموارد المحلية من أجل التحول في الطاقة".

وقدم "أسبوع Polimi" تجربة تعليمية متكاملة عبر مسارين؛ ركز الأول على أساسيات تدقيق الطاقة وتقييم الاستهلاك في بيئات واقعية، بينما تناول المسار الثاني التصميم الهندسي المتقدم لأنظمة طاقة متكاملة تعتمد على الموارد المتجددة والتقنيات الحديثة. وفي هذا الإطار، يأتي التعاون بين جامعة (SUTech) وجامعة بوليتكنيكو دي ميلانو (Politecnico di Milano)، إحدى أبرز الجامعات التكنولوجية في إيطاليا، بهدف دعم التوجه نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتمكين الشباب من الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، صرحت الأستاذة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي (EDTECH)، قائلة: "إن استمرار 'أسبوع Polimi' للسنة الثالثة يعكس رؤيتنا لبناء منظومة تعليمية عالمية على أرض مصرية. نحن نؤمن بأن إعداد جيل قادر على تطويع التقنيات المتقدمة في مجالات الطاقة هو المحرك الحقيقي لمستقبل الصناعة.

يهدف البرنامج إلى تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال منح طلابنا القدرة على تحليل البيانات واتخاذ قرارات هندسية دقيقة، وتصميم حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة العالمية، بما يؤهلهم ليكونوا قوة دافعة للتنمية المستدامة وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعاون يعكس فلسفة جامعة السويدي– بوليتكنك مصر (SUTech)، في الانفتاح الدائم على الخبرات العالمية، لتخريج جيل من المهندسين يمتلك المهارات الرقمية والتقنية اللازمة للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية بكفاءة واقتدار.

واختُتمت الفعاليات بمراسم تكريم الطالب الأوائل وتوزيع شهادات تقديرية على الطلاب المتفوقين، في خطوة تهدف إلى تحفيزهم على مواصلة مسيرة التميز والابتكار، وترسيخ دورهم كقوة دافعة للتحول الرقمي والتنمية المستدامة في قطاع الطاقة.

عن جامعة السويدي – بوليتكنك مصر SUTech) )

تُعد جامعة السويدي – بوليتكنك مصر (SUTech) أول جامعة بوليتكنك في مصر، وتقدم درجة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (B.TECH) لمدة أربع سنوات، من خلال منهج يجمع بين التعلم العملي والنظري بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وتتبنّى الجامعة نموذج التعليم التطبيقي العالمي المعتمد في مؤسسات البوليتكنك الدولية، بهدف تزويد الطلاب بالمهارات العملية، وربطهم بالصناعة، وتحسين فرص التوظيف لديهم. يتمتع خريجو الجامعة بآفاق مهنية متميزة نظرًا لخبراتهم العملية المباشرة وتفاعلهم المستمر مع بيئة العمل الحقيقية خلال سنوات الدراسة.

تقدم الجامعة أكثر من 15 برنامجًا معتمدًا، تم تطويرها بالتعاون مع رواد الصناعة، وتركز على الدمج بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل المعامل والورش والمشروعات الميدانية، بما يتيح للخريجين الاندماج السريع في سوق العمل المحلي والدولي.

ومن خلال شراكتها مع جامعة أميتي – فرع دبي، إحدى الجامعات الخاصة متعددة التخصصات الرائدة في الهند، تطبق جامعة السويدي – بوليتكنك مصر نموذج التعليم الهندي العالمي، الذي يُعد من النماذج الرائدة في تطوير معايير التعليم العالي بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث.

