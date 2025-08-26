الرياض – تُوجت مجموعة stc بجائزة المشغل البلاتيني للألعاب الإلكترونية للنصف الأول من عام 2025 وللمرة التاسعة على التوالي، بعد تحقيقها أعلى تقييم على مستوى مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة، وفق تصنيف هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، تقديراً لخدماتها المتكاملة في قطاع الألعاب الإلكترونية، ودعم التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التقنية المتقدمة.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لريادة مجموعة stc في تمكين قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، مدعومًا باستثمارات استراتيجية في البنية التحتية الرقمية المتقدمة، وشبكات الاتصالات ذات الكفاءة العالية، إلى جانب منظومة رقمية حديثة ومراكز البيانات الذكية التي تتيح استضافة الألعاب الإلكترونية محليًا، بما يضمن سرعة الأداء والارتقاء بتجربة اللعب والمشاهدة على حد سواء.

وقد ساهمت مجموعةstc في إنجاح أكبر حدث رياضي إلكتروني عالمي من خلال حلولها المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتسخير بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة مما عزز استقرار الشبكة وسرعة الاستجابة طوال فترة المنافسات. ويأتي ذلك في إطار التزامها بدعم منظومة الألعاب وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في هذا القطاع الواعد والذي شهد مشاركة بارزة وتفاعلاً كبيراً عكس الصدى الواسع للبطولة داخل مجتمع الرياضات الإلكترونية العالمي وخارجه.

ومع ختام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2025م، تواصل المملكة ترسيخ موقعها لتحقيق نهضة عالمية تعكس ملامح المستقبل، عنوانها تمكين اللاعبين وعشاق هذه الرياضة من تحقيق تطلعاتهم.

