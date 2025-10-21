لندن، المملكة المتحدة- شاركت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، اليوم في المؤتمر الأوروبي للسعات 2025 بصفتها الممكن الرقمي الرسمي للحدث الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري.

وخلال المؤتمر، تعرض مجموعة stc اتساع حضورها العالمي، والتزامها ببناء بنية شبكات متقدمة لربط الشركات والمجتمعات من حول العالم، وتمكينهم من النمو والتطور.

وسيشارك وفد من stc في نقاشات رئيسية تسهم في تشكيل مستقبل التمكين الرقمي، حيث سيتم تناول موضوعات مهمة مثل التحول نحو نماذج الأعمال الجديدة، والبنية الرقمية، وأتمتة خدمات الشبكات. وشارك المهندس محمد العبادي، الرئيس التنفيذي لوحدة النواقل والمشغلين لـ stc في الجلسة الافتتاحية، التي تسلط الضوء على تطوير نماذج أعمال شركات الاتصالات، والجيل الجديد من البُنى التحتية، إلى جانب الاستراتيجيات التجارية الجديدة التي تلبي احتياجات قطاع الأعمال.

و ستعرض stc ضمن جناحها في المؤتمر استثماراتها المهمة في أنظمة الاتصالات العالمية الشاملة، وحلول الاتصالات للشركات والمشغلين، إلى جانب مشاريع شبكات الاتصالات عالية السعة، بما في ذلك خدمات الأقمار الصناعية من الجيل التالي. وتستفيد مشاريع البنية التحتية هذه من منصات رقمية متقدمة، مثل البرنامج العالمي للأشياء المتصلة للمشغلين (Global Connected Things Program) لتوفير الاتصال الدولي لإنترنت الأشياء، وبوابة MyWholesale، وخرائط تغطية الشبكات.

وتسعى stc من خلال مشاركتها في المؤتمر لبناء شراكات استراتيجية وتعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم الاتصال العالمي، حيث تدعو الحضور والشركاء للمشاركة في المؤتمر وزيارة جناحها للاطلاع على آخر ابتكاراتها.

نبذة عن مجموعة stc:

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة، وتؤدي دوراً محورياً في قيادة التحول الرقمي. تمتلك المجموعة محفظة متكاملة من الخدمات المتقدمة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا

