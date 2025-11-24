المنامة، البحرين: حصدت stc البحرين، الممكّن الرقمي، جائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية في جوائز التميّز للحكومة الإلكترونية 2025، عن تطبيقها المبتكر My stc BH. وجاء هذا التكريم تقديراً للدور الذي تقدمه الشركة من خلال التطبيق كمنصة رقمية متكاملة وآمنة، تتجاوز الخدمات التقليدية لتوفربذلك تجربة رقمية شاملة تتضمن المكافآت والمحتوى الترفيهي والعروض الحصرية. ويعكس هذا الإنجاز التزام stc البحرين بتطوير حلول رقمية متكاملة لتعزيز وتحسين تجربة العملاء ودعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس خالد العصيمي، الرئيس التنفيذي لـ stc البحرين قائلا: "نفخر في stc البحرين بالحصول على جائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية ضمن جوائز التميّز للحكومة الإلكترونية. حيث يمثل هذا الفوز تأكيداً على المكانة التي رسختها الشركة في تقديم تجارب رقمية آمنة وذكية تلبي تطلعات العملاء وتعزز تجربتهم. كما يعكس تطبيق My stc BH نهجنا المستمر في تطوير منصة رقمية شاملة تتجاوز الخدمات التقليدية، بما يواكب طموح مملكة البحرين في تعزيز ريادتها في مجال الخدمات الرقمية والبنية التحتية للاتصال".

ويتيح تطبيق My stc BH، المتوفر على جميع المنصات، تجربة رقمية متكاملة تمنح العملاء تحكماً كليا بخدماتهم. ويشمل التطبيق مجموعة من الخدمات الأساسية مثل تتبع الاستخدام اللحظي، وترقية الباقات، وسداد الفواتير بأمان، وتفعيل شريحة eSIM، بالإضافة إلى الإجراءات الرقمية المتكاملة عند الالتحاق بخدمات stc البحرين. ويقدم التطبيق أيضاَ مزايا واسعة تشمل برنامج المكافآت، والخدمات الترفيهية، والعروض الحصرية مع عدد من الشركاء المختارين بدقة، إضافة إلى عروض وخدمات متخصصة لكل مستخدم. وقد رسّخت ابتكارات التطبيق مثل Zero Touch Onboarding، والتفعيل الرقمي الكامل لشريحة eSIM، وخدمة Scan & Go لتفعيل الشرائح، مكانة التطبيق كأحد أكثر التطبيقات تطوراً وشمولية على مستوى المنطقة.

ويضاف هذا الإنجاز إلى عام حافل بالجوائز المحلية والإقليمية والدولية التي حققتها stc البحرين تقديراً لابتكاراتها وريادتها في الحلول الرقمية وتجارب العملاء.

