أبوظبي: تألقت جولة دي بي ورلد للجولف، في أمسية للذكرى في الحفل السنوي لجوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط "SPIA"، حيث حصلت الجولة على جائزة أفضل حدث رياضي عالمي عن تنظيم بطولة جولة دي بي ورلد الختامية لموسم "السباق إلى دبي"، والتي أقيمت في نادي عقارات جميرا للجولف في نوفمبر الماضي بمشاركة أفضل نجوم العالم في رياضة الجولف.

وتسلم فريق عمل جولة دي بي ورلد في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتخذ الجولة العالمية من الإمارات مقراً إقليماً لها، الجائزة المرموقة، في الحفل الذي أقيم ليلة أمس الأربعاء في "سبيس 42 أرينا" بأبوظبي، بحضور نخبة من القيادات الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد نالت جولة دي بي ورلد دبي العالمية الجائزة عن بطولة جولة موانئ دبي العالمية 2025. وتُكرّم هذه الجائزة أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تُقام في الشرق الأوسط والتي أظهرت تميزاً في التنظيم، والتأثير والإرث. وقد استقطبت بطولة جولة دي بي ورلد التي أقيمت في دبي عام 2025 أكبر عدد من المتفرجين في تاريخ بطولات الجولف في دولة الإمارات، حيث شاهدوا الإنجليزي مات فيتزباتريك يتغلب على الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي ليحرز اللقب بعد جولة فاصلة مثيرة. وقد شهدت البطولة ابتكارات جديدة في تصميمها لتعزيز تجربة المشجعين، مثل سقف "ماجيك سكاي" على نقطة انطلاق الضربة الأولى، وساهمت في تحقيق عائدات اقتصادية إضافية بقيمة 60 مليون دولار. وكان أكثر من 30% من مشتري التذاكر من الزوار الدوليين، مما يؤكد أن البطولة التي تعد واحدة من أحداث سلسلة رولكس لبطولات النخبة، تُسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الدولية في دبي.

وواصلت البطولة ريادتها في مجال الاستدامة، حيث تم تشييد مجدداً "إيرث لاونج"، وهي وحدة ضيافة تعمل بالهيدروجين ومصنوعة من مواد مستدامة، وتقع عند الحفرة 16. كما استضافت البطولة النسخة الثانية من جوائز الاستدامة للموردين التابعة للجولة، في حفل تكريم للابتكارات في مجال الاستدامة ضمن الجدول العالمي لبطولات الجولة.

ويعتبر هذا الفوز الثاني على التوالي للبطولة، بعد فوزها بالجائزة نفسها في العام الماضي. كما نالت جولة دي بي ورلد جائزة التقدير المتميز في فئة أفضل منظمة رياضية للعام، وذلك بعد عام 2025 المميز الذي شهد حضوراً قياسياً بلغ 163 ألف متفرج في آخر بطولتين من التصفيات النهائية التي أقيمت في دولة الإمارات في أبوظبي ودبي على التوالي، فضلًا عن النمو القوي في إيرادات الرعاية ونسب المشاهدة التلفزيونية طوال الموسم.

تأسست جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط الأوسط "SPIA"، في 2012، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وهي احتفال رسمي بالقادة وصناع القرار، والمنظمات، والمرافق والحملات التي ساهمت في تطوير الرياضة في المنطقة.

وفي معرض حديثه عن الفوز بالجائزة، قال فريدي شميسر، المدير الإداري للبطولات والعمليات في جولة دي بي ورلد بالشرق الأوسط: "تواصل جولة دي بي ورلد حصد جوائز مرموقة في مجالات تنظيم البطولات، وتفعيل الرعاية، والمحتوى الرقمي، والاستدامة، مما يؤكد التزامنا المستمر بأن نكون من بين أكثر الجهات ابتكاراً في مجال حقوق البث الرياضي. وباعتبارها ختام موسمنا وإحدى فعاليات سلسلة رولكس الخمس، تتجه أنظار عالم الجولف إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية كل شهر نوفمبر، وقد كنا فخورين بتقديم بطولة لا تُنسى أخرى العام الماضي، بفضل تنافس نجمين من نجوم كأس رايدر حتى اللحظات الأخيرة. كما نود أن نتقدم بالشكر لشريكنا الرئيسي، دي بي ورلد "موانئ دبي العالمية"، وجميع شركائنا وموردينا على مساعدتهم لنا في تقديم حدث عالمي آخر يترك بصمة إيجابية في المجتمع المحلي."

حول جولة دي بي ورلد

جولة "دي بي ورلد" هي جولة الجولف الاحترافية الرئيسية للرجال ضمن مجموعة الجولة الأوروبية.

باعتبارنا جولة عالمية للجولف، فإننا نعرض المواهب العالمية في وجهات عالمية، ونستخدم منصتنا للبناء والترفيه والربط في مجتمعنا العالمي.

المواهب العالمية: نوفر مسارات ومنصة للمواهب الدولية الرائدة، ونجمع بين أساطير الجولف، والأبطال الوطنيين، والنجوم الصاعدين من جميع أنحاء العالم.

الوجهات العالمية: ننظم بطولات في مدن ومواقع شهيرة حول العالم، وفي كل أسبوع نحتفل ونعرض التنوع الغني للملاعب والمدن والثقافات التي نزورها.

المجتمع العالمي: نبني المجتمعات ونرفه عنها ونربطها من خلال التزامنا بالابتكار، والمحتوى الإبداعي، وإحداث تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي.

يضم جدولنا الزمني العالمي في عام 2025 ما لا يقل عن 42 بطولة في 25 دولة مختلفة عبر ثلاث مراحل بارزة للموسم: خمس بطولات "جلوبال سوينجز"؛ و"باك 9"، و"التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد"، وتضم خمسة أحداث من سلسلة رولكس - الفئة المميزة من الأحداث في جولة دي بي ورلد - وأربع بطولات كبرى، وكلها تُحسب ضمن تصنيف "السباق إلى دبي"، وهي المنافسة التي تستمر طوال الموسم، والتي تُختتم ببطولة جولة دي بي ورلد في دبي.

تعد دي بي ورلد "مجموعة موانئ دبي العالمية"، المزود الرائد لسلسلة التوريد الذكية العالمية الشاملة والحلول اللوجستية، الشريك الرئيسي لجولة دي بي ورلد منذ بداية موسم 2022، الموسم الخمسين للجولة بعد تأسيسها في عام 1972.

كما نتمتع بدعم العديد من العلامات التجارية الرائدة في العالم مع دي بي ورلد، ورولكس، وأيه دبليو إس، وبي إم دبليو، وطيران الإمارات، وفورتينيت، ونيكسو وفيستاس كشركاء رسميين.

نبذة عن سلسة رولكس

تُعدّ سلسلة رولكس الفئة الأبرز من فعاليات جولة دي بي ورلد، وتضم خمس بطولات في عام 2026، تُقام في مواقع عالمية مرموقة لرياضة الجولف، بجوائز لا تقل عن 9 ملايين دولار أمريكي لكل بطولة.

وتُبرز هذه السلسلة الابتكار، والتغطية الإعلامية المتميزة، والمحتوى الغني، والبث التلفزيوني، وتجربة استثنائية للجماهير ولأفضل لاعبي العالم على حدٍ سواء. وتضم قائمة أبطال سلسلة رولكس نخبة من أبرز الأسماء في عالم الغولف.

انطلقت سلسلة رولكس في عام 2017، بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لشراكة رولكس الراسخة مع مجموعة الجولة الأوروبية.

وتضم سلسلة رولكس في عام 2026 ما يلي: بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك (22-25 يناير)، وبطولة جينيسيس الأسكتلندية المفتوحة (9-12 يوليو)، وبطولة بي إم دبليو بي جي إيه (17-20 سبتمبر)، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي (5-8 نوفمبر)، وبطولة جولة دي بي ورلد (12-15 نوفمبر). وتُعدّ البطولتان الأخيرتان بمثابة التصفيات الختامية، حيث يشارك فيهما أفضل 70 و50 لاعباً من تصنيفات "السباق إلى دبي" على التوالي.

