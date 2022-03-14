تساهم تجربة الواقع المعزز التفاعلية بإبراز دور دبي المتميز في دعم التواصل وتسلط الضوء على الشعار بالحدث العالمي "تواصل العقول وصنع المستقبل" عبر تعاون إبداعي وثقافي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: زوار إكسبو 2020 دبي على موعد مع سلسلة جديدة من التجارب الفعلية والرقمية التي تسلط الضوء على دور دبي الفريد في تعزيز التواصل بين أرجاء العالم ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز ثقافي عالمي. ويمكن للزوار اكتشاف تجربة الواقع المعزز التي تم تطويرها بالتعاون مع Snap Inc في حديقة الفرسان ابتداءً من اليوم وحتى اختتام فعاليات الحدث العالمي في 31 مارس.

وتجسد التجربة شعار إكسبو 2020 دبي "تواصل العقول وصنع المستقبل" وهي نتيجة تعاون ثقافي فريد من نوعه، إذ تجمع بين إبداعات الفنان الفرنسي سيريل لانسيلين والفنان الإماراتي ونجم Snap أحمد علي. وتتيح التجربة التمتع بمجسّم فني يعد الأول من نوعه صممه الفنان لانسيلين، واستفاد منه أحمد علي لخلق تجارب تفاعلية وغامرة لزوار إكسبو باستخدام تقنية الواقع المعزز الرائدة عالمياً من Snap.

واستوحى لانسيلين تصميم المجسّم الفني من الهندسة والأنماط العربية، ويتكون من عدة أشكال تتيح تجربة استثنائية من خلال "مكعب" تفاعلي يحتوي على متاهة فريدة، مما يوفر مساحة مميزة مخصصة للاستكشاف والتأمل. وعبر كاميرا Snap، يمكن للزوار التفاعل مع تجارب الواقع المعزز داخل المكعب والتي صممها علي واستوحاها من التراث الإماراتي. ويمكن للزوار أيضاً استكشاف مجموعة من الأقوال الملهمة لقادة دولة الإمارات على مر السنوات الخمسين الماضية بأسلوب افتراضي. وتقوم عدسة أخرى للواقع المعزز بدمج أعلام جميع الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي افتراضياً لتشكل جميعها علم دولة الإمارات. كما تتوفر تجارب إضافية من خلال عدسات الواقع المعزز التي تقدم أحد الوجوه المصممة بأسلوب خاص عبر رموز Snap في موقع الحدث.

وفي هذا السياق، قال حسين فريجة، المدير العام لشركة Snap Inc في الشرق الأوسط: "لطالما تم استخدام Snapchat لمشاركة المحتوى والتعبير عن الذات بشكل مرئي في منطقة الشرق الأوسط، ونحن نحرص باستمرار على إيجاد سبل جديدة لتمكين المستخدمين من اكتشاف العالم من حولهم بناء على ما يرونه على أرض الواقع والعناصر المتاحة لهم في العالم الرقمي مما يعكس قوة ’التواصل‘ بين العالمين. ونسعى أيضاً لتمكين الجميع من استخدام أدوات الواقع المعزز انطلاقاً من إيماننا بقدرتها على تغيير أسلوب مشاركة المحتوى والتفاعل مع العالم بطريقة ترفيهية وتعليمية وتجسد ارتباطنا بالعالم بأساليب متميزة. ولا شك أن إبداعات الفنانين المشاركين في هذه التجربة ستجذب جميع الزوار لاكتشاف قوة تقنية الواقع المعزز".

من جانبه قال ريحان أسد، الرئيس التنفيذي لبرامج الفعاليات في إكسبو 2020 دبي: "يقدم إكسبو 2020 دبي لزواره لمحة عن أبرز الفنون العمرانية والإبداعات الثقافية وأكثرها تفرداً حول العالم. ومن خلال تعاوننا مع Snap، نؤكد التزامنا بتوفير تجارب تقدم الترفيه والإلهام للزوار باستخدام قوة الواقع المعزز والتي يمكنهم اكتشافها عبر أي جهاز ومن أي مكان في العالم".

#بياناتشركات

- انتهى -