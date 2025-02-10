الرياض، المملكة العربية السعودية: أطلقت ديلويت، شريك الابتكار والتكنولوجيا الناشئة في مؤتمر LEAP 2025، مجموعة خدمات Silicon-2-Service(S2S) الشاملة والمتطورة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تهدف من خلالها تزويد عملائها الاستراتيجيين بإمكانية تصميم ونشر وتعزيز وإدارة قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي.

تمّ إطلاق الخدمة الجديدة ضمن فعاليات الحدث التكنولوجي الأكثر حضوراً على مستوى العالم، حيث يجمع نهج الذكاء الاصطناعي الذي تعتمده الخدمة من أفضل الممارسات المعتمدة في القطاع لناحية الإنتاج والنشر ودمج الأعمال. وترتكز الخدمة أيضاً على خبرة ديلويت المعمقة في البنية التحتية السحابية الخاصة، وتعزيز عمل الأجهزة وإدارتها، ودمج برامج الذكاء الاصطناعي، وكذلك في علوم البيانات وإدارتها، كما تستخدم منصات تكنولوجية متطورة مثل NVIDIA.

وقال يوسف برقاوي، مسؤول الذكاء الاصطناعي والبيانات في ديلويت الشرق الأوسط: "يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً في مشهد الأعمال على مستوى العالم ويتيح فرصاً غير مسبوقة للابتكار والتوسّع في منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال إطلاق خدمة Silicon-2-Service في المنطقة، نسهّل تبنّي الذكاء الاصطناعي ووصول شريحة أوسع إلى أحدث الابتكارات. فنحن ملتزمون بدعم العملاء في القطاعين العام والخاص عبر مختلف مراحل التحوّل نحو الذكاء الاصطناعي."

وأضاف برقاوي قائلاً: "نسعى من خلال خدمة S2S إلى مساعدة عملائنا على تصميم قدرات الذكاء الاصطناعي السيادية الخاصة بهم ضمن بنية تحتية آمنة وقابلة للتوسّع، حيث نتيح تطوير أحدث بنية تحتية للذكاء الاصطناعي على شبكاتهم الخاصة بثقة تامة، بدءاً من مرحلة التصميم إلى خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما باتت المؤسسات التي تشكّل جزءاً من قاعدة عملائنا قادرة على بناء حلول الذكاء الاصطناعي التي ترفع مستويات الإنتاجية إلى أقصى حدّ وكذلك مواجهة التحديات الخاصة بالأسواق مع مراعاة الاعتبارات السيادية في الوقت عينه."

وتتميز S2S عن سواها من الخدمات بحسن إدارتها للتعقيدات التي تترافق وكافة مراحل عملية تبنّي الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للشركات تحقيق نتائج أسرع وأوسع تأثيراً. فمن خلال دمج حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى الإنتاج مع مسارات العمل المخصصة، تساعد خدمة S2S من ديلويت على الحدّ من التكاليف والمخاطر والتحديات التي تواجهها المؤسسات عند نشر التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاقها.

بالإضافة إلى ذلك، سعت ديلويت الشرق الأوسط عبر شراكتها مع NVIDIA إلى تبسيط عملية إنشاء البنية التحتية الحديثة، بما في ذلك منصات الحوسبة والذكاء الاصطناعي من NVIDIA، مما يعزز مستويات الكفاءة وقابلية التوسع. من شأن هذا التعاون أن يتيح لعملاء ديلويت الإسراع في إنتاج القيمة المضافة لاستثماراتهم في الذكاء الاصطناعي، ويمنحهم حرية الابتكار والتكيّف مع متطلبات السوق المتغيرة.

يتماشى إطلاق خدمة S2S مع التزام ديلويت بدعم الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط عبر تطوير نظام يسهم فيه الذكاء الاصطناعي بدعم الابتكارات وتحقيق نتائج إيجابية وملموسة بما يتوافق مع اللوائح والتنظيمات

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