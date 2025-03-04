دبي: في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة الكوادر الحكومية وتطوير منظومة إدارة المواهب، وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع شركة "إس إتش إل SHL" بهدف الارتقاء بأساليب تحليل وإدارة المواهب، مما يسهم في تمكين الكفاءات الحكومية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات المست قبلية. وتأتي هذه الخطوة دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخاً لمكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار والاقتصاد المستدام.

ويستهدف التعاون أيضاً دعم الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب، وضمان توافر الكفاءات في القطاعات الاستراتيجية للدولة، بما يعزز اقتصاد المعرفة ويعكس مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للمواهب العالمية.

وأكدت سعادة منى بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل، أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية في تطوير الكوادر الحكومية وفق أعلى المعايير العالمية، مشيرةً إلى أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يعدّ أولوية استراتيجية لحكومة دبي. وأضافت: "يعكس هذا التعاون التزام الدائرة بتزويد موظفي الموارد البشرية بالمهارات المتقدمة لتعزيز قدرتهم على استقطاب وإدارة المواهب بكفاءة، مما يسهم في دعم رؤية دبي الطموحة للتميز الحكومي."

من جهتها، أكدت شركة "إس إتش إل SHL" التزامها كشركة رائدة عالمياً فى مجال إدارة المواهب بمواصلة تقديم خبراتها في مجال تكنولوجيا تطوير وإدارة المواهب، وذلك عن طريق تقديم حلول مرنة مدعومة ب 40 سنة من الخبرة في مجالات البحث العلمي والتجارب المكثفة ودراسات التحقق القوية. بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتخصصة فى مجال تطوير وتحليل المواهب، مرتكزةً على سجلها المتميز وإمكاناتها الرائدة لتعزيز كفاءة الكوادر الحكومية. وتتيح الشركة أحدث الأدوات والتقنيات المتطورة والكفيلة بتمكين الموظفين من تحقيق أعلى مستويات الأداء وفق المعايير العالمية، ما ينعكس إيجاباً على جودة العمل الحكومي ويساعد في بناء منظومة مؤسسية أكثر كفاءة وابتكاراً.

وفي هذا السياق، قال محمد فريد، المدير التنفيذي لشركة إس إتش إل SHL في الشرق الأوسط: "احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيس "إس إتش إل" في دولة الإمارات، وانسجاماً مع رؤية الدولة الطموحة، يسر شركة إس إتش إل SHL أن تتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في تقديم أكبر برنامج تدريبي لـعدد 100 من موظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية. حيث يهدف البرنامج إلى بناء قدراتهم وصقل مهاراتهم لإدارة وتحليل المواهب بكفاءة، وتمكينهم من تأهيل قوى عاملة جاهزة للمستقبل."

وأضاف: " إن المؤسسات التي تستثمر في موظفيها اليوم لا تستعد للغد فحسب، بل تضمن مكانتها في اقتصاد المستقبل. ونحن في إس إتش إل SHL فخورون بمساهمتنا في دعم رحلة تعزيز مهارات المستقبل، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي؛ لبناء كفاءات مرنة ومبتكرة."

وتجسد هذه الشراكة التزام الطرفين بتقديم برامج تدريبية متقدمة لإعداد جيل جديد من محترفي الموارد البشرية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

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