شاركت رئيسة قسم التمريض بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي، الدكتورة هوازن عمر الرواس، في المؤتمر السنوي السادس والثلاثين (SHA 25) الذي نظمته جمعية القلب السعودية مؤخرًا في الرياض، تحت شعار: «تحكم في قلبك قد العالم»، وبالشعار الدولي: “Control the Heart ... Lead the World”.

وقد شهد المؤتمر حضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، ورؤساء الجامعات والكليات الصحية، وكبار الشخصيات المعنية بالقطاع الصحي في المملكة والمنطقة.

يُعد المؤتمر من أبرز الفعاليات الطبية المتخصصة في أمراض وجراحة القلب على مستوى المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، إذ يمثل منصة علمية رائدة لتبادل المعرفة والابتكار في علوم وأبحاث القلب والرعاية القلبية الوعائية. كما هدف إلى تبادل أحدث المعارف والأبحاث والتقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج وإدارة أمراض القلب والأوعية الدموية، واستعراض الاتجاهات المستقبلية في هذا المجال الحيوي.

وقد قدّم المؤتمر برنامجًا علميًا وتعليميًا متكاملًا ساهم في تعزيز التعليم الطبي المستمر ومواكبة أحدث الأساليب والتقنيات في الرعاية القلبية، حيث جمع نخبة من الخبراء والأطباء والباحثين من مختلف دول العالم لمناقشة المستجدات العلمية، وتعزيز التعاون المشترك، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الرعاية القلبية الوعائية.

وأوضحت الدكتورة هوازن الرواس أن مشاركتها جاءت ضمن الجلسات الحوارية الخاصة بالتمريض القلبي، حيث كانت متحدثة رئيسية في جلسة بعنوان "صوت التمريض في قيادة صحة القلب عالميًا" (A Voice to Lead: Cardiac Nursing in Shaping World Health)، تناولت فيها الدور المحوري للممرضين والممرضات في تعزيز صحة القلب عالميًا، وأهمية تمكين القيادات التمريضية للمشاركة في وضع السياسات الصحية وتطبيق الممارسات المبنية على الأدلة في رعاية مرضى القلب.

كما أشارت إلى أن هذه الجلسات التمريضية ساهمت في تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في التمريض القلبي، والتعليم، والبحوث، والقيادة التمريضية، مما يعزز التكامل بين مختلف تخصصات الرعاية الصحية.

واستهدف المؤتمر الأطباء، واختصاصيي القلب، وجراحي القلب، وأطباء الباطنة، والتمريض، والصيادلة، وأخصائيي التصوير الطبي، والباحثين، وغيرهم من المهتمين بالشأن الصحي. واشتمل على ٧٨ جلسة علمية وأكثر من ٣٢٠ موضوعًا شارك فيها ٢٧٥ متحدثًا من الخبراء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى ٢٣١ رئيس جلسة، ليصل مجموع المشاركين من قادة الهيئة العلمية إلى ٥٠٦ مشاركًا.

كما تضمن المؤتمر ٢٠ ورشة عمل تفاعلية وسبع جلسات تعاون مع جمعيات ومؤسسات دولية مرموقة، إلى جانب عرض ١٢٣ ملخصًا علميًا (منها ٣٢ بحثًا شفهيًا و٩١ ملصقًا علميًا).

ويُتيح المؤتمر ٢٤ ساعة من التعليم الطبي المستمر (CME) المعتمد أكاديميًا، مما يجعله حدثًا علميًا رائدًا لتبادل أحدث التطورات في طب القلب.

واختُتمت فعاليات المؤتمر بتأكيد المشاركين على أهمية استمرار التعاون الإقليمي والدولي في دعم الأبحاث والمبادرات التي تعزز صحة القلب وجودة الرعاية القلبية في المنطقة والعالم، في إطار التوجه العالمي نحو تحقيق “قلبٍ صحي لعالمٍ صحي".

