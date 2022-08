تتوفر خصومات التسجيل المبكر للمشتركين والتي تُعد فرصةً لا تقدر بثمن من أجل تبادل المعرفة والتواصل مع أقرانهم في الصناعة

تستعد الجمعية الدولية لخدمات المبيعات والتسويق لقطاع الضيافة في الشرق الأوسط للمشاركة في المؤتمر السنوي الخامس للاستراتيجية التجارية، وهو حدث خاص سيُقامُ في فندق كونراد دبي خلال الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر 2022.

سيكون موضوع المؤتمر لهذا العام هو "تسريع التعافي" وذلك نظراً للأحداث والتحديات غير المسبوقة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، كما سيتطرق الى التركيز الفعال على التعافي والتعليم، إذ لعبت الجمعية دوراً رائداً في تحديد توجهات قطاع الضيافة والتواصل بين قياداته من خلال الربط بين أعضائها وشركائهم في القطاع، والعمل كصوت مؤثر في الصناعة.

ومن أبرز المحاور الأساسية التي سيتطرق إليها المؤتمر السنوي لتنمية الإيرادات (ROC22) هو كيفية الربط بين جدول أعمال المجالس الاستشارية المتخصصة بالعمليات التجارية وتحسين الإيرادات والتسويق في الجمعية الدولية لخدمات المبيعات والتسويق لقطاع الضيافة في الشرق الأوسط (HSMAI ME). حيث يتم تنظيم المؤتمر السنوي من قبل قادة صناعة الضيافة وشركائهم، مما سيسهل عليهم تبادل رؤيتهم ومعرفتهم في مجال عمل كل منهم وذلك للمساعدة في تعزيز تعافي الصناعة في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.

ومن المحاور الرئيسية الأخرى للمؤتمر هو محور "التنظيم"، وهو عبارة عن منتدى فريد من نوعهِ للرؤى التنفيذية، مصمم خصيصاً للتواصل ومناقشة القضايا ذات الأولوية والتوجهات الناشئة عبر مجالات متنوعة مثل مبيعات الفنادق والتسويق وتحسين الإيرادات والتوزيع. ومن المقرر أن يعقد أول منتدى تنظيمي على الإطلاق بتاريخ 29 نوفمبر 2022، كما يُعد هذا الحدث، المخصص للمدعوين فقط، حدثاً فريداً لأنه يسمح بإجراء مناقشات متعددة التخصصات، من شأنها أن تكون مفيدة لنمو أي فندق.

تقدم الجمعية الدولية لخدمات المبيعات والتسويق لقطاع الضيافة في الشرق الأوسط عرضاً للتسجيل المبكر في المؤتمر السنوي للاستراتيجية التجارية وذلك بدءاً من الآن وحتى الخامس عشر من سبتمبر المُقبل، حيث سيحصل المسجلون بشكل مبكر على خصم يصل إلى 35٪ على السعر لجميع فئات التذاكر، علاوةً على ذلك، ستحصل الحجوزات التي تضمُ 10 أشخاص أو أكثر على تذكرة مجانية واحدة مع إمكانية الحضور خلال يومي المؤتمر.

كذلك تهدف الجمعية إلى تشجيع طلاب الضيافة والسفر اليافعين على الانضمام والتعرف على أحدث اتجاهات الصناعة عن طريق مع الاستفادة من خصم خاص جداً للطلاب.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل جميع المسجلين غير الأعضاء في الجمعية الذين يسجلون في الحدث خلال فترة الاشتراك المبكر على عضوية مجانية حصرية في الجمعية صالحة من تاريخ 1 سبتمبر 2022 إلى 30 سبتمبر 2023. إذ تسمح العضوية لمحترفي الضيافة بالبقاء على اطلاع دائم بتوجهات الصناعة وتوفر لهم منصة للتواصل مع بعض قادة الفكر الأكثر تأثيراً في المنطقة.

وبهذا الصدد قالت منى فرج، العضو المنتدب للجمعية الدولية لخدمات المبيعات والتسويق لقطاع الضيافة في الشرق الأوسط: "يُعد مؤتمرنا السنوي أداةً حاسمة للمتخصصين في هذا المجال على جميع مستويات الأقدمية وعبر مجموعة واسعة من التخصصات ليس فقط للتواصل والالتقاء، ولكن للتعلم والنمو في مجالاتهم أيضاً. لقد رأينا بالفعل مدى تأثير فعالياتنا الشهرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والفصلية في المملكة العربية السعودية، حيث أن المشاركين لا يستطيعون أبداً استبدال قوة الاجتماعات الشخصية بالاجتماعات التي تُقام عن بعد، كما تساعد الاجتماعات الشخصية في توليد أفضل الأفكار وتعزيز الروابط القوية فيما بين المشاركين".

وأضافت: "نظراً لكون دبي مركزاً إقليمياً، فإنها تركز على الاجتماعات الشخصية لأنها توفر أفضل فرصة للقاء أعظم العقول في هذه الصناعة في مدينة أثبتت أنها واحدة من أكثر الوجهات مرونةً في العالم في أعقاب الجائحة، مما يوفر الأمل لتنشيط قطاع تضرر بشكل كبير من الإغلاق العالمي".

للمزيد من المعلومات حول التسجيل المبكر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://web.cvent.com/event/15e94abd-5466-47e8-9bcf-c4d3e41c8754/websitePage:f5f1940b-980e-4398-96f6-3b681ef5e4a3

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة (HSMAI):

تأسست الجمعية العالمية في الولايات المتحدة في عام 1927، وهي منظمة عالمية تضم في عضويتها 5000 عضو من 35 دولةً وفرعاً حول العالم، جميعهم متخصصون في مجالات المبيعات والتسويق وإدارة الإيرادات في مختلف قطاعات الضيافة.

وتلتزم الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة (HSMAI)، بتنمية الأعمال التجارية في قطاع الضيافة والفنادق وشركائهم في هذا المجال، كما تلعب دوراً رائداً في تعزيز النمو الذكي والمستدام لإيرادات الفنادق، من خلال توفير جميع الخدمات والبرامج والخبرات المميزة لأعضاء الجمعية لدعم مجالات الضيافة والمبيعات والتسويق وتحسين الإيرادات في قطاعي السياحة والضيافة.

وتُدير الجمعية فروعاً إقليمية حول العالم في مناطق مختلفة من الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا إضافةً إلى فرعها في الشرق الأوسط، ويتولى قيادة هذه الفروع مجالس الإدارات المختلفة ومجموعة من الموظفين الإقليميين.

للإستفسارات الإعلامية في الشرق الأوسط يرجى الإتصال بــ:

فرح احمد – مدير العلاقات العامة – أول ديتيلز

هاتف: 4670 448 4(0) 971+ جوّال: +971 (0)50 332 3158

البريد الإلكتروني: farah.ahmed@alldetails.net

