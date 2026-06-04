موسكو، اختتم المؤتمر الدولي للمعادن النادرة والمواد والتقنيات "RAREMET 2026" فعالياته بنجاح، والتي أقيمت أواخر شهر مايو الماضي بمقر جامعة "MIREA" وهي الجامعة التكنولوجية الروسية في موسكو. وقد نظّم هذا الحدث البارز معهد "جيريدميت" (Giredmet) التابع للقطاع العلمي في شركة "روساتوم" الروسية الحكومية.

وقد شهد المؤتمر، الذي يُعد الأكبر من نوعه كمنصة متخصصة في هذا القطاع الاستراتيجي، مشاركة واسعة النطاق ضمت أكثر من 750 مشاركاً قدموا من 20 دولة حول العالم. وتنوع الحضور بين نخبة من العلماء البارزين، وممثلي الحكومات، بالإضافة إلى كبار التنفيذيين والمسؤولين في كبريات الشركات الصناعية والهندسية العالمية. وضم المؤتمر وفوداً رفيعة المستوى مثّلت الدول المشاركة، وجاء في مقدمتها روسيا، والهند، والصين، وكازاخستان، وجمهورية كوريا، ومنغوليا، وكوبا، وبيلاروسيا، وطاجيكستان. كما شاركت أيضاً وفود من أوزبكستان، وفنزويلا، وباكستان، وفيتنام، وبنغلاديش، وأرمينيا، وإيران، وماليزيا، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا.

وركزت جلسات المؤتمر النقاشية خلال اليوم الاول على استعراض أبرز القضايا والتوجهات المستقبلية في قطاع المعادن والعناصر الأرضية النادرة، بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين الدوليين. وتناولت المناقشات محاور رئيسية شملت دور العناصر الأرضية النادرة في التحول نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، وبحث السياسات التكنولوجية والاقتصادية الجديدة في روسيا من خلال مجمع أنغارا–ينيسي التكاملي، بالإضافة إلى دراسة متطلبات إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة لصناعة المعادن النادرة. واُختتمت الفعاليات بتقديم عروض علمية وتقنية متقدمة استعرضت أحدث الاتجاهات البحثية والصناعية في هذا القطاع الحيوي.

وتواصلت أعمال المؤتمر عبر أربعة مسارات متوازية غطّت كامل سلسلة القيمة الصناعية، بدءًا من استخراج المواد الخام وصولًا إلى إنتاج المنتجات عالية التقنية. وتناول مسار RAREMET Minerals الموارد المعدنية وتقنيات المعالجة المستدامة، بما في ذلك معالجة الخامات والنفايات الصناعية وتقنيات الهيدروميتالورجيا والتوائم الرقمية للمكامن التعدينية. فيما ركز مسار RAREMET Metallurgy على علم المعادن والمواد المغناطيسية والمساحيق والمواد المركبة، مع التركيز على إنتاج المغناطيسات الدائمة والتقنيات الإضافية والمعادن النادرة والمقاومة للحرارة. كما استعرض مسار RAREMET Chemistry كيمياء وتقنيات المواد فائقة النقاء، بما يشمل إنتاج وتنقية مركبات المعادن النادرة وعمليات الاستخلاص والامتزاز، بينما تناول مسار RAREMET Functional المواد المستخدمة في الإلكترونيات والبصريات والفوتونيات والطاقة، مثل أشباه الموصلات والمواد الوميضية والمواد الكهروحرارية وتقنيات الهيدروجين.

وفي رسالة مصورة وجهها إلى المشاركين، استعرض المدير العام لشركة روساتوم، أليكسي ليخاتشوف، الجهود الواسعة المبذولة لتطوير صناعة المعادن الأرضية النادرة بهدف تعزيز الريادة التكنولوجية لروسيا. وأشار إلى أن معهد جيريدميت، الذي نظم المنتدى، يحتل مكانة متقدمة في قطاع المعادن الأرضية النادرة في روسيا ويحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والتسعين لتأسيسه.

وأوضح ليخاتشوف أن روساتوم عملت على إعادة تشغيل إنتاج المعادن الأرضية النادرة في مصنع «سولكامسك» للمغنسيوم، وتحديث مصنع الإثراء في مجمع «لوفوزيرو للتعدين والمعالجة»، إلى جانب إنشاء مجمع لمعالجة هذه المعادن في ياكوتيا. كما أعلن عن قرب بدء تشغيل أول منشأة روسية واسعة النطاق لإنتاج المغناطيسات الدائمة المعتمدة على العناصر الأرضية النادرة في مدينة جلازوف، مؤكداً أن هذه المشروعات من شأنها تقليل اعتماد روسيا على واردات المعادن الأرضية النادرة وضمان تزويد الصناعة المحلية بالموارد الوطنية.

من جانبه، أوضح مدير معهد جيريدميت، أندريه جوليناي، أن مؤتمر RAREMET 2026 جاء استكمالاً لتنظيم الندوات والمؤتمرات الدولية العلمية والتطبيقية السابقة المخصصة لتطوير هذا القطاع. وأشار إلى أن صناعة المعادن والأتربة النادرة تمر حاليًا بتحولات عالمية تتطلب تبني أساليب جديدة للشراكات الاستراتيجية والتعاون الدولي في إطار تقنيات "الدورة المغلقة" التي تشمل التعدين والمعالجة والاستخلاص وصولًا إلى المنتجات النهائية. كما أكد أن المؤتمر شكّل منصة رئيسية للحوار البنّاء بين البحث العلمي الأساسي والتطبيقي والجهات الحكومية وقطاعات الصناعة المختلفة.

وتضمن برنامج المؤتمر أيضاً جلسات نقاشية حول دور التصميم الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير المواد والمكونات للصناعات المتقدمة، إلى جانب مناقشة التحولات الجغرافية الجديدة في قطاع المعادن النادرة والعناصر الأرضية النادرة وعلاقتها بالريادة التكنولوجية وسلاسل التوريد العالمية. وشملت الفعاليات مواضيع وموائد مستديرة حول استخدام تقنيات السنكروترون في دراسة المواد المعتمدة على هذه المعادن، إضافة إلى جلسة خبراء تناولت الجوانب الاقتصادية للمعادن الحرجة.

وعلى هامش المؤتمر، زار المشاركون معرض RAREMET Expo المتخصص، الذي استعرض أحدث التقنيات والمعدات والخدمات القدمة من كبرى الشركات والمراكز العلمية العاملة في هذا المجال. واُختتمت أعمال المؤتمر كلياً بإقامة الحفل الختامي، وتكريم أفضل المتحدثين المشاركين في فعالياته.

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