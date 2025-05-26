خليل: نؤمن أن بناء مؤسسة ناجحة يبدأ من تأسيس ثقافة عمل عالمية تُحفز على التمكين والتميز في مختلف قطاعاتنا

نصر: نحرص على توفير بيئة عمل إيجابية تفتح الباب أمام الابتكار والتميز وتضمن تحقيق النمو المستدام

القاهرة: في خطوة تعكس التزامهما المشترك ببناء بيئات عمل مستدامة ومُلهمة، تتشارك كل من راية القابضة للاستثمارات المالية والمصرية للاتصالات WE كشريكين استراتيجيين في تنظيم قمة People Summit Egypt 2025، التي تنظمهاTop Employers Institute، الجهة العالمية المانحة لاعتمادات أفضل بيئات العمل. ويجمع الحدث، في نسخته الأولى في مصر لهذا العام، نخبة من القيادات التنفيذية وخبراء الموارد البشرية لمناقشة أبرز الاتجاهات العالمية في بيئة العمل، وتبادل أفضل الممارسات بين المؤسسات المعتمدة كـ Top Employer وتلك الساعية للوصول إلى هذا التصنيف المرموق.

وتأتي رعاية راية القابضة والمصرية للاتصالات WE لهذه القمة في إطار حرصهما على دعم مجتمع الأعمال من خلال تبنّي ثقافة التمكين، ومشاركة تجاربهما الناجحة في مجال الموارد البشرية، والمساهمة في تطوير بيئة العمل على المستوى المحلي بما يواكب أرقى المعايير العالمية.

وتعليقا على هذه الخطوة، صرح أحمد خليل، العضو المنتدب لشركة راية القابضة:

"في راية، نؤمن أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الكوادر، ومع فريق يضم أكثر من 18,000 موظف وموظفة عبر 11 شركة متنوعة القطاعات في محفظتنا الاستثمارية، نسعى دائما لخلق ثقافة عمل تقوم على التمكين، والتطوير المستمر، والتقدير الحقيقي للكوادر. حصولنا على جائزة Top Employer للعام الثالث على التوالي، وبنسب أعلى كل عام، يعكس التزامنا الحقيقي بتوفير بيئة عمل تواكب أفضل المعايير العالمية وتستجيب لتطلعات موظفينا. نحن لا نعتبر الموارد البشرية وظيفة إدارية فقط، بل نراها قلب استراتيجيتنا ونقطة انطلاق كل نمو وتحوّل في راية.

وأضاف " شراكتنا ورعايتنا الرسمية لقمة People Summit 2025 ، إلى جانب المصرية للاتصالات، هي امتداد لدورنا كشركة تدفع الحوار حول مستقبل بيئة العمل، وتفتح آفاقًا أوسع لممارسات أكثر إنسانية وفعالية، تليق بكوادرنا وتخدم رؤيتنا لمستقبل أفضل وتعكس التزامنا برفع معايير التوظيف والتنمية البشرية في مصر والمنطقة".

من جانبه، قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات:

"نحرص دوماً على تبنى أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية، ونسعى إلى توفير بيئة عمل إيجابية تدعم ثقافة الابتكار والتطور، وتعزز قدرات الموظفين بما يضمن تحقيق النمو المستدام وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملائنا" وأضاف: "لدينا ثروة بشرية رائعة كانت دوماً سببا رئيسيا في دفع شركتنا نحو الريادة وتحقيق رضا عملائنا على مدار تاريخ طويل امتد لأكثر من 170 عاماً" معربا عن سعادته "برعاية هذه القمة في مصر، والتي تجمع خبراء الموارد البشرية وتفتح افاق التعاون وتبادل الخبرات التي ستنعكس بشكل إيجابي على بيئة العمل في الشركات المصرية"

وحصلت راية القابضة على جائزة Top Employer في مصر لثلاثة أعوام متتالية 2023 و2024، 2025 بعد اجتيازها تقييماً شاملاً أجرته Institute Top Employers، شمل أكثر من 20 محورًا رئيسيًا في إدارة رأس المال البشري، من أبرزها، التطوير المهني، برامج التعلّم، التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، القيادة، وصحة ورفاهية الموظفين النفسية والجسدية، وهو ما يعكس استراتيجية راية القابضة بأن تجربة الموظف هي حجر الأساس لنمو مستدام وشامل، والتزامها بتطبيق المعايير العالمية في تطوير الموظفين وضمان رفاهيتهم. وقد تم اختيار راية القابضة من بين أكثر من 2000 شركة تم تقييمها واعتمادها من قِبل المؤسسة في 121 دولة حول العالم، لتحقق هذا اللقب لثلاثة أعوام متتالية، ما يبرز تميّزها في خلق بيئة عمل تنافس الأفضل عالميًا.

كما حصلت المصرية للاتصالات WE على جائزة Top Employer لعام 2025، للمرة الثانية على التوالي، تتويجًا للجهود المتميزة التي تقوم بها الشركة لضمان توفير بيئة عمل مثالية للموظفين تتيح لهم فرصاً للتطور واكتساب المهارات وتعزز ثقافة الابتكار والتطوير وتمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة ودقة.

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