القاهرة: أعلنت شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري عن مشاركتها في فعاليات النسخة الثامنة عشرة من معرض Nile Property Expo، المُقام خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر 2025 تحت شعار "Come to Egypt" في Festival Arena - Dubai Festival City، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور السفير المصري لدى دولة الإمارات و الذي سيشهد إفتتاح المعرض. وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لنجاح مشاركة الشركة في نسخة الرياض والنسخ السابقة، مما يجعل حضورها في نسخة دبي خطوة طبيعية لتعزيز تواجدها الإقليمي وتوسيع قاعدة عملائها. ويُعدّ المعرض من أبرز المنصّات العقارية الموجّهة للمصريين في الخارج والمستثمرين العرب الباحثين عن فرص عقارية متميّزة داخل السوق المصري، كونه أول وأكبر معرض عقاري مصري يقدّم أربع نُسخ في ثلاث دول خلال عام واحد.

وتستعد شركة سكاي أبو ظبي لاستعراض مجموعة متميّزة من مشروعاتها السكنية و التجارية خلال فعاليات المعرض، بما في ذلك أحدث مشروعاتها "سكاي نورث" في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والذي يقدّم مفهوماً جديداً للتجربة الساحلية الراقية، بالإضافة إلى مشروع "بلوتري" السكني في منطقة الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة، والذي يشمل مجمع "بلو ووك " التجاري الذي يضم وحدات تجارية وإدارية ووحدات مخصصة للرعاية الطبية. كما تقدّم الشركة عروضاً حصرية لزوار جناحها تتضمن أقل نسبة مقدّم تبدأ من 5%، إلى جانب أطول خطط سداد تصل إلى 10 سنوات على مشروعات "سكاي نورث" و"بلوتري" و"بلو ووك".

تأتي مشاركة سكاي أبوظبي في المعرض تأتي ترجمة لرؤيتها في تعزيز حضورها بالفعاليات العقارية الإقليمية ودعم حركة تصدير العقار المصري، إلى جانب إبراز التنوع الكبير في محفظة مشروعاتها التي تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، سواء من المصريين بالخارج أو المستثمرين العرب. وقد شهدت الشركة في الفترة الأخيرة نموًا ملحوظًا في الطلب من المقيمين في الإمارات على اقتناء وحدات داخل الوجهات السكنية والساحلية في مصر، وهو ما يمنح مشاركتها في هذا المعرض قيمة إضافية ضمن واحدة من أهم المنصات العقارية الموجّهة للمصريين بالخارج. وباعتبار أن المعرض يُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكد سكاي أبوظبي أن وجودها في هذا السوق يُعد خطوة استراتيجية مهمة، نظراً لكون الإمارات واحدة من أكبر التجمعات للمصريين بالخارج، فضلاً عن كونها مركزاً إقليمياً مهماً يتيح فرصاً كبيرة للتوسع وتعزيز التواصل مع العملاء.

وتؤكد سكاي أبوظبي أن جميع مجتمعاتها ومشروعاتها ومبادراتها تعكس شعارها Brighter Life Now، من خلال خلق بيئات متكاملة ترتقي بجودة الحياة، وتوفر فرصًا مستدامة للنمو والتواصل، وتلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء والمجتمعات، مع التركيز على القيمة الحقيقية لكل فرد ومستثمر.



وجدير بالذكر أن سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري تمتلك محفظة مشروعات قوية ومتنوّعة بدءًا من أحدث توسعاتها في الساحل الشمالي، مرورًا بشرق القاهرة، خاصة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب خطط توسّع مدروسة نحو غرب القاهرة.

وتحرص الشركة دائمًا على الدمج بين اختيار المواقع المتميّزة، والتصميم المبتكر، وجودة التنفيذ، والخدمات المتكاملة، وذلك بالتعاون مع خبراء وشركاء عالميين ، لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة للعملاء والمستثمرين، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين في السوق المصري.

نبذة عن سكاي أبوظبي للتطوير العقاري

شركة "سكاى أبوظبي للتطوير العقارى" هي كيان إماراتي إقليمي رائد في مجال التطوير العقاري والإنشاءات، و تمثل إمتدادًا لمجموعة "دايموند". وبفضل انتهاجها لنموذج عمل شامل يمهد الطريق للعديد من المشروعات التطويرية المتكاملة، تعتبر"سكاى أبوظبي" موطًنً لأشكال مختلفة من الوحدات السكنية، والخدمات، والمرافق، وغير ذلك من المراكز التجارية، ومجمعات الأعمال، والمستشفيات، والمدارس. تزخم محفظة أعمال الشركة باستثمارات تبلغ مليار دولار؛ إذ نفذت أكثر من 17 مشروًعا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعمدت إلى توسيع نطاق تأثيرها التطويري والتنموي إلى السوق المصري.

خطت "سكاى أبوظبي" أولى خطواتها في مصر في عام 2021 بتدشينها لمشروع "ريزيدنس 8" على مساحة شاسعة تمتد لـ 23 فدان بمنطقة "أر 8 - R8" بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد حقق المشروع نجاحًا كبيرًا مهّد الطريق لإطلاق مشروعات هامة بنفس الرقعة الجغرافية الاستراتيجية. فأطلقت المجموعة مشروع "كابيتال أفينيو" بما يشغل 21 ألف متر مربع وبما يكفي من تميز ليحصل على جائزة العقارات الإفريقية لعام 2022. دفعت تلك البصمة الواضحة في السوق العقاري المصري إلي إستكمال الرحلة التطويرية، فأطلقت مشروع "بلوتري" في عام 2023 والذي يزين منطقة "جولدن سكوير"بالقاهرة الجديدة.

