تشارك NHC الوطنية للإسكان في المعرض الدولي للعقار (MIPIM 2022) بمدينة "كان" في جمهورية فرنسا، خلال الفترة 15-18 مارس الجاري، تحت مظلة "استثمر في السعودية"، لاستعراض المزايا التنافسية وحجم تنوع الفرص الواعدة التي تمتلكها المملكة في القطاع العقاري.

يمثل الوطنية للإسكان في المعرض الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن صالح البطي، ضمن مشاركة مجموعة من الجهات الحكومية والشركات السعودية في المعرض الذي يعد الحدث الدولي الأبرز في مجال العقارات.

وشارك "البطي" خلال الجلسات المصاحبة لمعرض العقار الدولي مستقبل الاستثمار العقاري في السعودية، والتسهيلات المقدمة للمطورين العقاريين لإنشاء مجتمعات سكنية متطورة ضمن الضواحي السكنية الكبرى، وكذلك مستقبل التطوير العقاري في ظل الطلب على الوحدات السكنية.

وناقش الرئيس التنفيذي خلال الجلسة دور منظومة الإسكان في تطوير القطاع العقاري السكني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتحفيز زيادة المعروض السكني الملائم بما يتناسب مع حجم ونوع الطلب، واستقطاب وتمكين المطورين العقاريين ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار وتوسيع نطاق أعمالهم بالاستفادة من المبادرات والبرامج التنظيمية المحوكمة للسوق.

وشهد الجناح السعودي ضمن المعرض الدولي للعقار زيارة عدد من الوفود المشاركة، على رأسها نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية، وعدد من الشركات والجهات الحكومية الأخرى بهدف الاطلاع على التسهيلات المتاحة لتمكين المطورين العقاريين ضمن منظومة الإسكان.

ويستهدف المعرض إبراز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، والتسهيلات الحكومية المقدمة للمطورين والمقاولين في القطاع بهدف تعزيز المعروض العقاري وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين إلى 70% بحلول العام 2030، والوصول إلى 3 مدن سعودية ضمن أعلى 100 مدينة أكثر ملاءمة للعيش في العالم، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي، ونسبة الاستثمار الأجنبي إلى 5.7% في الناتج المحلي.

ويوفر المعرض الدولي للعقار (2022 MIPIM) فرصاً متعددة من خلال المستثمرين، ويعمل على تسهيل الأعمال بين المستثمرين، للوصول إلى أكبر عدد من مشاريع التنمية في جميع أنحاء العالم.

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