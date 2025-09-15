الرياض، انطلقت اليوم الاثنين أعمال معرض ومؤتمر Money 20/20 MiddleEast في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بملهم، بحضور أكثر من 45 ألف مشارك، وأكثر من 450 علامة تجارية عالمية وإقليمية في مجال التقنية المالية، إلى جانب أكثر من 1050 مستثمر من مختلف دول العالم، ويسجل بذلك أكبر تجمع لشركات التقنية المالية في المنطقة.

وأكد معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، في كلمته التي استهل فيها أعمال المؤتمر أن الحدث يعكس التزام المملكة بأن تكون مركزاً عالمياً للتقنية المالية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأشار معاليه إلى أن "سوق المال السعودي يُعد من بين الأسرع نمواً عالمياً، حيث تجاوزت قيمته 2.4 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مشيرًا إلى أن نسبة المدفوعات الرقمية ارتفعت من 18% في عام 2016 إلى 79% بنهاية العام الماضي، فيما تضاعف عدد شركات التقنية المالية النشطة ليصل إلى 280 شركة بحلول منتصف العام الجاري".

وأكد معالي محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، في كلمته خلال المؤتمر، على أهمية التعاون الدولي في بناء أنظمة مالية مرنة، مشدداً على أن العالم المالي بات مترابطاً بطريقة لا تسمح لأي نظام مالي بالعمل بمعزل عن الآخرين، وأشار إلى إسهام قطاع التقنية المالية في التحول الشامل في الخدمات المالية، من الذكاء الاصطناعي إلى الابتكار المرتكز على الإنسان، مؤكداً أن التعاون سيكون عنصراً أساسياً لدعم التقنيات الناشئة وتوسيع نطاقها بشكل مسؤول وشامل، فيما أوضح معاليه بأن عدد شركات التقنية المالية في المملكة قد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2022، مع توقعات بمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.

وضمن جهود المملكة في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية، أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن الإطلاق الرسمي لخدمة "Google Pay" عبر شبكة "مدى"، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من Money 20/20 MiddleEast المقام في الرياض. ويُعد هذا الإطلاق خطوة نوعية نحو تعزيز الوصول الرقمي وتيسير تجربة المستهلك، بما يواكب التحول الرقمي في القطاع المالي، كما تم الإعلان عن تمكين خدمة "Alipay+" لعام 2026، في إطار التزام المملكة بدمج منصات الدفع العالمية، وتعزيز الربط المالي العابر للحدود، بما يسهم في دعم التجارة الإلكترونية وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر أيضًا إعلان شركة "تمارا"، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال التقنية المالية، والمعروفة بأنها أول شركة سعودية تصل إلى مرتبة "يونيكورن"، عن حصولها على تسهيلات تمويلية مدعومة بالأصول تصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المالي بالمملكة، وتُعزز من قدرة الشركات السعودية على التوسع والنمو في الأسواق المحلية والدولية.

وسلط المؤتمر الضوء في جلسة تطور سوق رأس المال في العصر الرقمي على تبني هيئة السوق المالية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما أسهم في تقليص الإيجابيات الكاذبة بشكل كبير، ورفع كفاءة معالجة البيانات. كما تضاعفت أصول قطاع إدارة الأصول مقارنة بخمس سنوات مضت، مع توقعات بأن تصل إلى 2 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2030. وفي هذا السياق، أطلقت الهيئة أول أول نظام شامل لإدارة الأصول في المملكة، وذلك لتوسيع خدمات إدارة الأصول للعملاء الأفراد، إلى جانب تنفيذ أكبر إصلاح لنظام التقاعد في تاريخ المملكة.

كما كشف المؤتمر عن توجه المملكة نحو بناء نظام ترخيص خارجي، والاستعداد لإطلاق إطار عمل مرن لصناديق الاستثمار، وهو ما يعزز من تنافسية السوق السعودية عالمياً، ويضعها في موقع ريادي على الساحة المالية الدولية.

وأعلنت منصة "ترميز المالية"، المرخصة من هيئة السوق المالية، عن إطلاق هويتها التجارية الجديدة، وذلك ضمن مشاركتها في المؤتمر والمعرض، حيث تعكس الهوية الجديدة رؤية الشركة في تقديم حلول تمويلية مبتكرة وسريعة وعالية الجودة، وتستهدف الشركات الباحثة عن رأس مال من خلال إصدار الصكوك، إلى جانب المستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد مستدامة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنوع في أدوات التمويل والاستثمار داخل المملكة.

وقالت أنابيل ماندر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "تحالف": "إن مؤتمر ومعرض Money 20/20 MiddleEast يسهم في تحقيق نتائج أعمال ملموسة من خلال التوفيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية. وأشارت إلى أن الشركاء المؤسسين والرعاة يلعبون دوراً محورياً في دفع مسيرة تطور قطاع التقنية المالية في المنطقة، مؤكدة أن المؤتمر يُعد منصة لانطلاق الأفكار الجديدة وسبل التعاون والفرص الواعدة، وهو ما ينعكس إيجاباً على منظومة الأعمال في الشرق الأوسط وخارجه".

وتضم قائمة الشركاء المؤسسين كلاً من مصرف الراجحي وبنك الرياض وبنك اس تي سي والبنك الأهلي السعودي ومنصة تمارا وفيزا وبنك فيجن، وتدعم أكبر ملتقى للتقنية المالية على مستوى المنطقة، كما تحظى الفعالية بدعم شبكة واسعة من الجهات الراعية والشركاء الاستراتيجيين، ممن يساهمون في دفع عجلة الابتكار في القطاع المالي نحو الأمام، وتضم كلاً من عبداللطيف جميل للتمويل، وبرق، والبنك السعودي الفرنسي، ومنجم تطوير الأعمال، وعلم، وإجادة، وإنجاز، وفيزا، ونيوليب، ومجموعة تداول السعودية، و sccc by stc، وسمة، وتمام للتمويل الشخصي، و شركة الدفع الذكي المالية (تكمو)، وهو ما يعكس ارتباط الفعالية بأبرز الجهات الفاعلة في المنطقة وتنامي أهميتها على الساحة العالمية.

ويقام المؤتمر تحت شعار "حيث يلتقي المال بالأعمال"، ويتناول جدول أعماله موضوعات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي في التمويل، تطور التنظيمات، الابتكار الشامل، ورأس المال الاستراتيجي.

كما تضمّ الفعالية أجنحة مخصصة لإبرام الشراكات وصالات للتواصل بين المسؤولين التنفيذيين، فضلاً عن برامج لقاءات منسّقة تهدف إلى تعزيز العائد الاستثماري للجهات الرعاية والعارضة. وتم رفد الفعالية بمنصة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تتيح تنسيق آلاف اللقاءات المجدولة مسبقاً بين الجهات الراعية والزوار والمستثمرين.

